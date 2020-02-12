Test
Honor MagicWatch 2 vs. Samsung Galaxy Watch | Hangisi daha iyi?
Honor MagicWatch 2 kullanmaya başlayan Aydoğan, bu videoda Galaxy Watch‘tan geçtiği MagicWatch 2 deneyimlerini ve iki saat arasındaki farkları aktarıyor.
İlginizi çekebilir; Huawei Watch GT2 İLE BİR GÜN – Akıllı saatle yaşamak
Bir haftadan uzun batarya ömrü
Galaxy Watch’tan Honor MagicWatch 2’ye geçildiğinde ilk fark edilecek önemli detay kesinlikle pil ömrü. Her gün şarj etme derdini ortadan kaldıran MagicWatch 2, bir haftadan uzun süren kullanım ömrüyle dikkat çekiyor.
Honor MagicWatch 2 ile klasik saat tasarımı
Bir diğer yandan klasik saat tasarımıyla gelen MagicWatch 2, Galaxy Watch’a göre çok daha alışılagelmiş bir görünüm ile şıklık katmayı başarmış. Hem Health uygulaması üzerinden seçilebilen saat yüzleri hem de kutu içeriğinden çıkan spor kayışı ile tarzınıza göre farklı stiller oluşturabilirsiniz.
Sürekli stres ve nabız takibi
Honor MagicWatch 2’de yer alan sürekli nabız ve stres takibi ile sürekli sizi kontrol altında tutan saat bu konuda da sizi uyarıları ile müdahalelerde bulunuyor.
Aynı zamanda detaylı olarak uyku takip sistemi yer alan MagicWatch 2, TrueSleep 2.0 ile derin, hafif ve REM uyku düzeninizi ve uyumanız gereken ile uyanmanız gereken saati belirtiyor.
Test
Helio P60 özellikleri ve oyun testi | Casper VIA P3
Casper Via P3 modelinde kullanılan Mediatek Helio P60 yonga setinin özellikleri ve başta sentetik testler olmak üzere oyun performansına göz atıyoruz.
İlginizi çekebilir; Casper VIA P3 kutusundan çıkıyor – 1599 TL’ye özellikleri ne?
Daha önce Via A3 Plus, General Mobile GM9 Plus ve Nokia 5.1 Plus modellerinde gördüğümüz yonga setinin performans değerlerini bu videomuzda görebilirsiniz.
İşlemci: 4x ARM Cortex A73 + 4x ARM Cortex A53
Saat Hızı: 2 GHz
GPU: ARM Mali-G72 MP3
İşlem Frekansı: 800 MHz
Bağlantı: Cat-7 İndirme / Cat-13 Yükleme
BT: 4.2 LE
Wi-Fi: 802.11ac
Test
Redmi Note 8 Pro kamera performansı nasıl? | DxOMark #15
Hardware Plus’ın klasikleşen konseptlerinden DxOMark serimize Redmi Note 8 Pro ile devam ediyoruz.
İlginizi çekebilir; Note 8 Pro vs Meizu 16th kamera kıyaslaması
Dört kameralı yapısıyla gelen Note 8 Pro, DxOMark’ın test merkezinde 84 puan alarak herkesi şaşırttı.
Peki bu puanı almasınının sebebi hangi eksiklerinden kaynaklanıyor? 87 fotoğraf, 78 video puanının detayları neler? Bu videomuzda DxOMark’ın değerlendirmesine bakıyoruz.
İyi seyirler…
Redmi Note 8 Pro kamera özellikleri
Arka
- 64 MP, f/1.9, 26mm (ana)
- 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş)
- 2 MP, f/2.4, 1/5.0″ (makro)
- 2 MP, f/2.4, 1/5.0″ (derinlik sensörü)
Ön
- 20 MP, f/2.0
Video
- 4K (30 fps)
- Full HD (120 fps)
- HDR
Test
Samsung Galaxy S10+ ile 10 ay: Aydoğan hala memnun mu?
Samsung Galaxy S10+ modelinin ofise geldiği günden bu yana ana telefon olarak kullanan Aydoğan, cihaz ile geçirdiği 10 ayın ardından telefonun artılarını ve eksilerini aktarıyor.
İlginizi çekebilir; 10 aydır kullanılan Samsung Galaxy S10e ne halde? (VIDEO)
S10+ modelini halen severek kullanan Aydoğan’ın telefon adına güncel pil performansı, cihazın fiziksel durumu ve yazılım tarafındaki artı ve eksi yönlerini anlattığı bu videoda 10 aylık yoğun kullanım sonrasında ne durumda olduğunu göreceksiniz.
Özellikle kamera performansı ile dikkat çeken Samsung Galaxy S10+ modelinin günümüzde 108 MP değerine kadar çıkan kamera savaşları içerisinde geçen yılın amiral gemisi olarak durumunu da değerlendirdik.
İyi seyirler…