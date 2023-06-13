Honor 90 Lite‘ın tüm özellikleri Honor’un Fransa’daki web sitesinde listelendi. Başlangıçta, listeleme yalnızca cihazın görüntülerini gösteriyordu. Ancak listelemenin güncellenmiş sürümü artık fiyatı dışında 90 Lite için detaylı özellikler sunuyor. Honor’un küresel pazar için 90 serisini tanıtması 6 Temmuz’da bekleniyor.

90 Lite, ilk olarak Nisan ayında Çin’de piyasaya sürülen Honor X50i’nin değiştirilmiş bir versiyonu olarak karşımızda. Tasarım olarak 90 Lite, X50i’ye çok benziyor ancak RAM, arka kamera düzeni ve şarj hızları gibi özellikler farklı olarak geliyor.

Honor 90 Lite’ın teknik özellikleri

Honor 90 Lite’ da 19,9:9 en boy oranı, FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç LTPS LCD panel ile beraber geliyor. Donanım kısmında Dimensity 6020 yonga seti ve 8 GB RAM ile geliyor. Telefon 256 GB depolama alanı ve MagicOS 7.1’li Android 13 ile beraber geliyor.

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90 Lite, 16 megapiksel ön kameraya sahipken, arka tarafta ise 108 megapiksel birincil kamera, 5 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro kamera yer alıyor.

Cihaz, 22,5W hızlı şarj destekleyen 4.500mAh pil kapasitesine sahip. Yana yerleştirilmiş parmak izi sensörü, çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC, GPS ve USB-C bağlantı noktası gibi diğer özellikler de sunar.

Honor 90 Lite fiyatı ve bulunabilirliği

Şu an için Honor 90 Lite’ın fiyatı açıklanmadı. Avrupa’da satışa sunulduğunda müşteriler Midnight Black, Titanium Silver ve Cyan Lake gibi renk seçeneklerine sahip olacak.