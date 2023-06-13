Oppo, özellikle Japon pazarı için Oppo Reno 9A akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yaklaşan cihaz, Haziran 2022’de piyasaya sürülen Oppo Reno 7A’nın halefi olacak. İlginç bir şekilde Oppo, Reno 8A telefonun piyasaya sürülmesini atlayarak Reno 9A’yı serinin doğrudan halefi olarak konumlandırdı. Yeni bir rapor, The Tech Outlook tarafından hazırlandı ve bu rapor, cihazın tüm özelliklerini ve görüntülerini ortaya çıkardı.

Sızdırılan görüntüler, Oppo Reno 9A’nın ön kameranın bulunduğu bir köşe delikli ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Arkada üstte, dikdörtgen bir parlak bölüm bulunuyor. Bu bölümde, çift LED flaş üniteleri eşliğinde üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Kamera modülünün tasarımı, Realme GT Neo 3T’nin tasarımına oldukça benziyor.

Rapora göre Oppo Reno 9A, delikli tasarıma sahip 6,4 inçlik bir AMOLED ekranla gelecek. FHD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve ekran altı parmak izi tarayıcısı sunacak. Cihaz, 16 megapiksel ön kamerayla donatılmış olacak. Arkada ise 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kamera bulunacak.

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Reno 9A, Snapdragon 695 yonga seti ve 4.500mAh pil ile çalışan bir başka orta sınıf telefon olacak. Rapor, cihazın Quick Charge 2.0 / USB PD 2.0 şarj protokollerini destekleyeceğini iddia ediyor.

Reno 9A, 8 GB RAM, 8 GB sanal RAM ve 128 GB depolama alanıyla gelecek. ColorOS 13 tabanlı Android 13 işletim sistemi, microSD kart yuvası, e-SIM desteği, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi başka özellikler sunacak.

Reno 9A, IPX8 / IP6X su geçirmez ve toza dayanıklı bir tasarıma sahip olacak. 160 x 74 x 7,8 mm boyutlarında ve 183 gram ağırlığında olacak. Reno 9A hakkında daha fazla bilgi bulunmamaktadır. Alıcılar, uygun olduğunda Gece Siyahı ve Ay Beyazı gibi renk seçenekleri arasından seçim yapabilecekler.