Huawei‘nin eski alt markası Honor, yaklaşmakta olan akıllı telefonu Honor 90 ile Çin Kalite Sertifikasyon (CQC) merkezinin web sitesinde görüldü. Listeleme, cihazın bazı ayrıntılarını ve özelliklerini ortaya çıkarırken ve yakın zamanda piyasaya sürülmesinin muhtemel olduğunu gösteriyor. Cihaz Honor 90 Pro akıllı telefon ile piyasaya sürülecek. İşte detaylar.

CQC listesine göre, Honor 90 REA-AN00 model numarasına sahip olacak ve 5G bağlantısını ve 66W hızlı şarjı destekleyecek. Honor 90’ın önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkması bekleniyor ve hayranları piyasaya çıkmasını merakla bekliyor. Bunun dışında web sitesi cihazla ilgili başka bir bilgi vermiyor.

Weibo’da, Çinli bir kaynak daha önce bir sonraki Honor 90’ın mayıs ayı sonunda piyasaya çıkabileceğini iddia etmişti. Kaynağa göre seri, kamera departmanında önemli geliştirmeler içerecek ve öncüsünün hatalarından ders çıkaracak. Söylentilere göre Honor 90 akıllı telefonlar, videolardaki kamera sarsıntısını azaltmak için optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip. Video kaydı ve görüntü işlemede de yükseltmeler yapılabilir.

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Önceki raporlara göre, Honor 90 Pro SK5HP3 ana kameraya sahip olacak. Daha önce piyasaya sürülen Honor 80 Pro, esasen Samsung’un 200 megapiksel SK5HP3 kamera sensörünün özelleştirilmiş bir versiyonu olan 160 megapiksel birincil kameraya sahipti. Bu nedenle, Honor 90 Pro’nun selefiyle aynı 160 megapiksel birincil kamerayı muhafaza etmesi kuvvetle muhtemeldir.