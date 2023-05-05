POCO’nun heyecanla beklenen ve 9 Mayıs’ta tanıtılacağı açıklanan POCO F5 ve F5 Pro modelleri hakkında bir süredir firma çeşitli görüntüler paylaşıyor. Oldukça güçlü özelliklerle bizleri karşılaması beklenen serinin tepe modeli olan POCO F5 Pro, şimdi de tanıtım görselleriyle ortaya çıktı! POCO’nun yeni amiral gemisi katili tasarımıyla ateş ediyor!

POCO F5 Pro Sade Renklerle Geliyor!

Yakında piyasaya sürülmesi beklenen serinin tepe modeli olan POCO F5 Pro, kısa süre önce sızdırılan görüntülerde bir kutu açma videosunda görülmüştü. Bunun hemen ardından, markanın küresel Twitter hesabı cihazın ekran özelliklerini ve bazı tasarım detaylarını paylaşmıştı.

Firmanın resmi hesabından paylaşılan ilk görsel, POCO F5 Pro’nun merkeze hizalanmış nokta çentiğe ve ince çerçevelere sahip düz bir ekranla geleceğini ortaya koyuyordu. Bununla birlikte POCO’nun yeni canavarı cihazın bulunduğu segmentte pek sık rastlamadığımız WQHD+ ekran çözünürlüğüne sahip olacağı anlaşılmıştı.

Bir başka tweet ise POCO F5 Pro’nun arka panel tasarımını gösteriyordu. Rahat bir tutuş için kavisli kenarlara sahip olan arka panelin her iki tarafında da karbon fiber görünümlü şeritler olduğu ortaya çıkmıştı. Sol üst köşede dikdörtgen bir kamera ve bir LED flaş ile birlikte üç kamera sensörü bulunuyordu.

Paylaşılan yeni görseller ise cihazın bazı donanım özelliklerini, tasarım detaylarını ve renk seçeneklerini ortaya koyuyor. Buna göre POCO’nun yeni amiral gemisi katili Snapdragon 8+ Gen 1 ile donatılacak. OIS destekli kamera ve hızlı şarj yeteneğine ait görüntüler de sızdırılan tanıtım görsellerinde yer alan detaylar arasında.

Sızdırılan görsellerde cihazın renk seçeneklerini de görmek mümkün. Oldukça uzun ve ateşli bir donanım listesine sahip olan cihazın tasarımında ise genel anlamda bir sadelik hakim. Beyaz ve siyah renk seçeneklerine sahip olan cihaz, tasarımını Çin pazarında satışta olaan Redmi K60’tan miras almış. Tasarımdaki sadelikten uzak tek noktanın yanlardaki karbon fiber şeritler olduğunu görüyoruz.

POCO F5 Pro’dan paylaşılan görüntüler, cihazın gerçekten de geçen Aralık ayında Çin’de piyasaya sürülen Redmi K60’ın yeniden markalanmış hali olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla iki cihazın aynı temel özelliklere sahip olmasını bekleyebiliriz. Bunlar arasında 6,67 inç 2K 120Hz AMOLED ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, 67W kablolu ve 30W kablosuz şarj destekli 5.160 mAh batarya yer alıyor.

POCO’nun yeni canavarı, üst seviyedeki rakiplerine göz kırpan özelliklerle donatılmış. Bizler de POCO F5 Pro’yu ve kardeşi POCO F5’i merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce POCO F5 Pro pazarı sallayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!