Honor bir süredir amiral gemisi akıllı telefonları üretiyor. Huawei’den ayrıldığından beri oldukça güzel gelişme gösteren Honor, Honor 90 isimli amiral gemisi akıllı telefonunu Çin pazarında piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise Honor 90’ın küresel pazarda satışa sunulacağı tarih açıklandı. Detaylara bakalım.

Honor’un resmi olarak paylaştığı tanıtım görselinde Honor 90 5G’nin 6 Temmuz tarihinde piyasaya sürüleceği yazıyor.

Honor 90 Neler Sunuyor?

Honor 90 2664×1200 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 1600 nit tepe parlaklığa erişebilen Honor 90’ın ekranında OLED bir panel kullanılıyor. Bu ekranı özel kılan şey ise dünyanın ilk 3840 Hz PWM karartma sunması.

Honor 90 kaputun altında Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga seti gücünü 66W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak. Burada kötü olan yan ise akıllı telefon USB 2.0 Type-C portu üzerinden şarj oluyor.

Kamera tarafında göz dolduran Honor 90, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 200 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve bir adet 2 MP çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 50 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip.