Honor 9 Lite 1.299 TL fiyat etiketi ile yeniden A101’de

Honor’ın 4 kameralı fiyat/performans modeli Honor 9 Lite, A101’de 1.299 TL fiyat etiketiyle yer almaya devam ediyor. Hem ön hem arka yüzünde ikişer kamerası bulunan Honor 9 Lite, yüksek performansı uygun bir fiyatla bir araya getiriyor.

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Temmuz ayında Android 9.0 Pie güncellemesi alacak!

Honor‘ın geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarında satışa sunduğu Honor 9 Lite modeli yeni bir fırsatla Türk tüketicisiyle buluşmaya devam ediyor. Türkiye çapında A101 mağazalarında satılan Honor 9 Lite, 1.299 TL fiyat etiketine sahip. Telefon aynı zamanda A101 internet sitesi üzerinden de tüketicilerle buluşuyor.

Honor 9 Lite’ın A101 mağazalarında satışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang, “Türkiye’nin en büyük perakende zinciri A101 ile işbirliğimiz artarak devam ediyor. Telefonumuz Türk halkı tarafından büyük ilgi gördü ve Honor 9 Lite’ı A101 üzerinden satmak bizim için önemli bir işbirliği oldu. Ayrıca bu yeni modele Temmuz ayından itibaren Android 9.0 Pie güncellemesi de vereceğiz” dedi.

Honor 9 Lite, standart 5.2 inç ekranlık gövdesine 5.65 inç uçtan uca FullView Full HD ekran sığdırmayı başarıyor. İçerisindeki ultra hızlı 16 nm, sekiz çekirdekli Kirin 659 çipset ve gelişmiş grafik işlemci ünitesi, Android 8.0 ve EMUI 8.0’ın yetenekleriyle birleşerek akıcı ve hızlı bir kullanım deneyimi ortaya koyan 9 Lite, 3 GB bellek ve 32 GB depolama seçeneği A101’de satışa sunuluyor.

Dört kamera ile en güzel anları yakalayın

Ön ve arka yüzde toplam dört kamera taşıyan Honor 9 Lite, aynaya benzeyen arka yüzü ile iyi bir görünümü bizlere sunuyor. Nano ölçekteki optik kaplama ile ışık altında parıldayan yüzeyi ile zarafeti temsil eden telefonun ön ve arka yüzündeki çift mercekli 13 MP + 2 MP kameralar, her anı eşit netlikte ve çarpıcılıkta yakalıyor. Güncellenen Güzelleştirme özelliği, portreleri ve selfie’leri optimize ederek her an en iyi şekilde görünmeyi sağlıyor.

Gece Siyahı, Safir Mavisi ve Buzul Grisi renk seçeneklerine sahip Honor 9 Lite, uygun fiyat seçeneği ile A101 mağazalarında tüketicilerle buluşuyor.