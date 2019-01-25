Xiaomi Mi 8 – Sizin Yorumunuz (Ahmet Emre Sakarya)

Xiaomi Mi 8 – Sizin Yorumunuz (Ahmet Emre Sakarya)

25 Ocak, 2019 Sizin Yorumunuz, VİDEO 0 yorumlar

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Sizin Yorumunuz” serimizin yeni konuğu, zaten kendi kanalında Xiaomi incelemeleriyle tanınan sevgili Ahmet Emre Sakarya oldu. Ahmet, bizlere uzun süre kullandığı Xiaomi Mi 8 ile ilgili deneyimlerini anlattı.

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