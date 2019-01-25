Ana sayfaVİDEOSizin Yorumunuz Xiaomi Mi 8 – Sizin Yorumunuz (Ahmet Emre Sakarya) 25 Ocak, 2019 Kerem Enginar Sizin Yorumunuz, VİDEO 0 yorumlar Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp “Sizin Yorumunuz” serimizin yeni konuğu, zaten kendi kanalında Xiaomi incelemeleriyle tanınan sevgili Ahmet Emre Sakarya oldu. Ahmet, bizlere uzun süre kullandığı Xiaomi Mi 8 ile ilgili deneyimlerini anlattı. <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>
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