Honor 8S incelemesi | 1399 TL’ye alınır mı?

Honor 8S incelemesi ile karşınızdayız. Honor’ın özellikle 1500 TL altı fiyatıyla dikkat çeken telefonun detaylarına bakıyoruz.

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İlk bakışta şık bir tasarım ile bizleri karşılayan 8S, 2019 yılında halen Micro USB kullanmasıyla bir burukluk yaratıyor. Mediatek Helio A22 MT6761 işlemcisi günlük kullanımlarda yeterli olsa da 2 GB belleğiyle beraber oyun oynamak için yeterli seviyede gücü üretemiyor.

5.71 inç ekranında HD+ ekran performansı sergileyen Honor 8S 84.6% ekran kasa oranına sahip. Tıpkı Andrid One ve Android Go sistemi gibi içerisinde bulunan Android 9.0 yazılımında EMUI 9.0 Lite arayüzünü kullanan telefon bu sayede akıcı bir kullanım vadediyor.

13 MP arka kamerası günlük senaryolarda yeterli iken düşük ışık performansında üzüyor. 5 MP değerindeki ön kamera ise rakiplerin gerisinde kalmış.

Bağlantı tarafında Wifi 812.11ac desteği bulunmayan telefonda buna ters bir durum olarak Bluetooth 5.0 desteği de bulunuyor.

Telefonun diğer detaylarını ve değerlendirmesini videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…