Honor 5G destekli üst seviye telefon hazırlıyor!

Honor en son tanıttığı 9X ve 9X Pro modellerinin ardından sene sonuna doğru 5G destekli üst seviye bir telefon ile geliyor!

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Bu sene ürün skalasını bir hayli genişleten Çinli üretici, özellikle üst seviye pazar için 20, 20 Pro ve View20 modellerinden farklı olarak bir üst seviye telefon ile daha gelecek. Son olarak 9X ve 9X Pro modellerini tanıtan marka, yılın son çeyreğinde 5G savaşındaki yerini güçlü bir şekilde almak istiyor. Huawei tarafında Huawei Mate 20 X 5G modeliyle 5G piyasasına giriş yapmasının ardından Honor da ciddi bir model ile gelecek.

9X lansmanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Honor Başkanı Zhao Ming, 5G destekli telefonun yılın son çeyreğinde geleceğini belirtti. Ayrıca bu telefonun hem tasarım hem de donanım bakımından diğer 5G telefonlar ile benzer özellikler ile dikkat çekeceğini belirtiyor.

Piyasada duyurulan ve özellikleriyle dikkat çeken Huawei Mate 20 X 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Xiaomi Mi Mix 3 5G, Oppo Reno 5G ve LG V50 ThinQ gibi modeller bulunuyor. Honor da 5G destekli telefonu ile bu pazardaki yerini alarak yine fiyat/performans oranıyla dikkat çekecek bir üst seviye telefon ile 5G cihazları genişlemeden güzel bir pay kapabilecek gibi görünüyor.