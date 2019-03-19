Geçtiğimiz yılın Türkiye’de en dikkat çeken markalardan biri haline gelen Honor, damla çentikli telefonu Honor 8A modelini 21 Mart tarihinde Türkiye’de satışa sunuyor.

Özellikle A101 mağazalarında satışı ile dikkat çeken ve kuyruklar oluşturan Honor, 6,09 inçlik FullView ekranında damla çentik bulunduran Honor 8A modelini satışa sunacak. 21 Mart tarihinde satışa çıkacak telefon 1.299 TL fiyatıyla dikkat çekerken, teknik özellikleri ile de fiyat/performans odaklı olduğunu da vurguluyor.

Honor 8A özellikleri

6,09 inç 1560 x 720 piksel FullView ekranında ufak bir damla çentik ile oldukça geniş bir ekran deneyimi sunan telefon, gücünü MediaTek MT6765 işlemcisinden alıyor. 3 GB bellek ve 32 GB depolama alanına sahip telefonda 3.020 mAh değerinde de bir batarya mevcut. Arkasında 13 MP f/1.8 diyafram değeri sunan kamerasına ön tarafta 8 MP değerinde bir sensör eşlik eden 8A, ses konusunda da 90 db ses değerine çıkabilecek şekilde fazlasıyla iddialı konumda.

Android 9.0 işletim sistemini taban alan EMUI 9.0 arayüzü ile gelecek olan telefon, A101 mağazalarında 21 Mart 2019 tarihinde 1.299 TL fiyatlandırma ile satılacak.