Honor, Honor 70 ve 70 Pro akıllı telefon serisi için Android 13 tabanlı MagicOS 7.0’ın beta testini resmen başlattı. Yeterli sayıda kullanıcı kaydedilir kaydedilmez, toplam 6.000 kullanıcının beta test programına katılmasına izin verilecektir. Marka, birkaç gün sonra ilk kapalı beta güncellemesini yayınlayacak. Seri üç farklı cihazdan oluşuyor; Honor 70, Honor 70 Pro ve Honor 70 Pro+.

Üç cihaz da şu anda kapalı beta testi için uygun. Talking MagicOS 7.0, Honor tarafından şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş kullanıcı arayüzü olacak. Ana odak, yükseltilmiş akıcılık ve güvenlik olacaktır. Honor MagicOS 7.0, cihazlar arası kesintisiz işbirliği ve uygulamalar arası kesintisiz akışı içeren entegre bir ekolojik deneyim sağlamak için yazılım sistemi mimarisini tamamen yeniliyor. MagicRing Trust Ring, Magic Live Smart Engine, Turbo X System Engine ve MagicGuard Honor Security, sistem temel hizmetleri gibi özellikler arasındadır.

Birden fazla cihaz için Honor MagicOS 7.0’ın ilk genel betası Aralık ayında başlayacak. Honor Magic V, Magic 3 Ultimate Edition, Magic 3 Pro, Magic 3 ve Honor V40 cihazları, Aralık ayında MagicOS 7.0’ın beta sürümünü alacak. Kullanıcılar, ekosistem odaklı, güvenli ve akıcı bir yazılım deneyimi sağladığı söylenen tamamen yeni MagicOS 7.0’ı denemek için can atıyor. Ayrıca yeni yapıyı mümkün olan en kısa sürede test etmemiz bekleniyor.