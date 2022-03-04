Honor 60 Pro’nun “Honor Code” Renk Varyantı Piyasaya Sürüldü

Honor 60 Pro, aslından Honor 60 ile birlikte Aralık 2021’de tanıtılmıştı. Yaklaşık üç ay sonra Cihazın “Honor Code” adlı yeni bir renk varyantı tanıtıldı. Bu model donanımsal olarak farklı bir özellik sunmuyor ancak elektrokromik cam arka kapaklı yepyeni bir tasarıma sahip.

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Honor Code varyantının arka kapağında elektrokromik cam bulunuyor

Honor Code modeli, benzersiz bir tasarıma sahip. Telefonun arka tarafında, her yerinde büyük stilize H, O, N, O, R harfleri basılı elektrokromik cam bulunuyor. Bu harfler; gelen aramanın, alarmların, hatırlatıcıların ve bildirimlerin ritmiyle senkronize bir şekilde parlıyor. Honor, arka tarafın milisaniye düzeyinde yanıt hızı sağladığını ve parlama efektini ve hızını cihaz ayarlarından beğeninize göre özelleştirebileceğinizi söylüyor. Firmanın Honor Code için hazırladığı tanıtım videosuna buradan ulaşabilirsiniz:

Honor 60 Pro Honor Code’un teknik özelliklerine göz atalım. Cihaz, Qualcomm Snapdragon 778G Plus yongası ve 12GB ram/256GB bellek ile geliyor. Honor 60 Pro, 120Hz yenileme hızına ve DCI-P3 geniş renk gamı ​​desteğine sahip 6.78 inç FHD+ OLED ekrana sahip. Telefonun arka tarafında 108MP ana kamera, 50MP ultra geniş atıcı ve 2MP derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta, 50 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

Honor 60 Pro, enerjisini 66W hızlı şarj desteği sunan 4.800mAh kapasiteli bataryadan alıyor. Akıllı telefon Android 11 tabanlı Magic UI 5.0 işletim sistemi ile çalışıyor. Bunlara ek olarak 5G desteği, ekran içi parmak izi okuyucu, NFC ve Bluetooth 5.2 desteği de sunuyor.

Honor Code varyantı, 12GB ram/256GB bellek seçeneğiyle piyasaya çıkıyor ve satış fiyatı ise 3.999 CNY (yaklaşık 633 $). Cihaz Çin’de ön siparişi açılmış durumda. Diğer ülkelerde ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili bir bilgi henüz mevcut değil.