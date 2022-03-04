HONOR 2022’de Global Pazara Daha Fazla Ürün Getirecek

HONOR CEO’su George Zhao, 2022’ye güçlü bir başlangıç yaptıklarını, bu yıl küresel pazarlara daha fazla ürün getirmeyi ve dünya çapında satışlarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

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HONOR, 2022’de dünya çapında yıllık satışlarını iki katına çıkarmayı ve şirketin önceliği olan Ar-Ge çalışmalarıyla kullanıcılara inovatif teknolojiler sunmaya devam etmeyi hedefliyor. Barcelona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi’nin (MWC) ardından konuşan HONOR Device Co, Ltd. CEO’su George Zhao, 2022’ye güçlü bir başlangıç yaptıklarını, şirketin Ar-Ge ve üretim yeteneklerini kanıtladığı dünyanın en ince katlanır akıllı telefonu HONOR Magic V’inin de etkisiyle çıkışlarını sürdürdüklerini ifade etti. Zhao, şirketin performansına güvendiğini ve 2022’de yıllık küresel satış hacminin iki katına çıkmasını beklediğini de belirtti.

2021’in son çeyreğinde Çin pazarında en büyük ikinci akıllı telefon markası oldu

Counterpoint Research tarafından geçen ay yayınlanan rapora göre HONOR, 2021’in 4. çeyreği itibariyle Çin pazarındaki en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi haline geldi. Zhao konuyla ilgili olarak, “Güçlü bir büyüme yaşıyoruz ve MWC 2022’de duyurduğumuz yeni ürünler, markayı daha geniş bir kitleye ulaştırma hedefimize yardım edecek. Şu anda kendi stratejimizi geliştirmek ve küresel bir marka olmak adına fazla alanımız var” değerlendirmesinde bulundu.

HONOR’un devam eden başarısının, çalışanlarının özverisi ve şirketin dikkat çeken inovasyonlarıyla desteklendiğini söyleyen Zhao, çalışanlarının azminin kendilerini mükemmellik için daha fazla çaba göstermeye ve sınırları zorlamaya teşvik ettiğini söyledi. HONOR, Barcelona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi’nde, Magic4 Serisi, HONOR Watch GS 3 ve HONOR Earbuds 3 Pro da dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesini duyurdu.

Global pazarlara daha fazla ürün getirmeyi hedefliyor

HONOR, küresel çip tedariği sorunu gibi sektör genelindeki zorluklar karşısında istikrarlı büyümeyi sürdürmek için önemli uluslararası pazarlara odaklanmayı planlıyor. Vodafone, Orange, Telefonica, H3G, Bouygues ve SFR dahil olmak üzere 98’i Avrupa’da bulunan 200’den fazla büyük operatörle ortaklık yapan şirket, bu ortaklıkların desteğiyle ürünlerini küresel pazarlara dağıtabiliyor. HONOR 50‘yi 49 ülkede kullanıcılara sunan şirket, bu yıl Magic Serisi, N Serisi ve X Serisi dahil olmak üzere dünya çapındaki pazarlara daha fazla ürünü getirmeyi planlıyor. HONOR’un 11 binden fazla iş gücünün yarısından fazlası Ar-Ge personeli ve bu iş gücü şirketin teknolojik büyümesine önemli katkı sunuyor. HONOR’un ayrıca biri Fransa’da ve biri Japonya’da olmak üzere altı Ar-Ge merkezine ek olarak 100’ün üzerinde inovasyon laboratuvarı da bulunuyor.