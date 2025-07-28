Bu videoda HONOR’un orta üst segmente konumlandırdığı telefonları HONOR 400 Serisi ve HONOR 200 Serisi’nin video performanslarını test ediyoruz. HONOR 400 Pro ve HONOR 200 Pro 4K 60fps çekebiliyorken, HONOR 400 ve HONOR 200 4K 30fps video çekebiliyor. Her dört telefonda da ana kamerasında OIS bulunuyor. Ön tarafta da 4K 30fps video çekebilen bu telefonlar kendi segmentinde kaliteli bir video çekim performansı sunuyor.

Peki sizce bu dört telefondan hangisi daha iyi video çekimi yapıyor? Siz bu telefonlardan herhangi birisini kullanıyor musunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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