Honor 30 Lite, renk ve ekran özellikleri ortaya çıktı!

Tanıtımı yarın itibarıyla yapılacak olan Honor 30 Lite modeline ait özellikler paylaşılmaya devam ediyor. Cihazın son olarak paylaşılan renk ve ekran özelliklerine haberimizde yakından bakalım.

Honor’un resmi Weibo sayfası üzerinden yapılan paylaşım ile 30 Lite modelinde bulunan 6,5 inç boyutlu LCD ekranın, 90 Hz yenileme ve 180 Hz dokunuş örnekleme hızına sahip olacağı onaylanmış oldu. Cihazın renk seçenekleri ise diğer bir Weibo kullanıcısı tarafından sızdırıldı. Paylaşımı yapan Sparrow News’e göre cihaz Summer Rainbow (Yaz Gökkuşağı), Mirage Silver (İlüzyon Grisi), Wizard Of Oz (Oz Büyücüsü) ve Night Black (Gece Siyahı) olmak üzere 4 renk seçeneği ile sunulacak.

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Honor 30 Lite modelinin şimdiye kadar ortaya çıkan diğer özelliklerine bakacak olursak, öncelikle cihazın çift hat üzerinde 5G desteği sağladığını söylemek gerekiyor. Model depolama tarafında 64, 128 ve 256 GB dahili depolama kapasitesi sunacak. Ayrıca cihaz 4, 6 ve 8 GB RAM seçenekleri ile satışa sunulacak. Üçlü kamera modülü ile gelecek olan 30 Lite, ana kamera olarak kullandığı 48 MP çözünürlüklü sensöre yer veriyor. Ana kameraya ek olarak cihazda 8 ve 2 MP’lik lensler yer alacak. Cihazın sahip olduğu 16 MP çözünürlüklü ön kamera ise ekran üzerindeki damla çentik içine konumlandırılmış.

Geçtiğimiz gün TEENA üzerinde de sertifikalandırılan Honor 30 Lite modeli bazı kaynaklarda Youth Edition olarak da geçiyor. Kafa karışıklığı olmaması açısından ikisinin de aynı cihaz olduğunu belirtelim.