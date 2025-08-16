HONOR’un amiral gemisi modelleri arasındaki HONOR 200 Pro vs HONOR 400 Pro kıyaslaması, kullanıcıların satın alma kararında önemli bir rol oynuyor. Tasarımda HONOR 200 Pro, 163.3 mm uzunluk ve 199 gram ağırlığıyla daha hafif bir deneyim sunarken IP65 sertifikasıyla korunuyor. HONOR 400 Pro ise 205 gram ağırlığa sahip olsa da IP68/IP69 sertifikalarıyla daha güçlü bir dayanıklılık sağlıyor. Yani tasarım tarafında tercih, hafiflik mi yoksa sağlamlık mı sorusuna göre değişiyor.

Ekran özellikleri incelendiğinde, iki model de 1.5K çözünürlüklü OLED paneller, 120 Hz yenileme hızı ve 3840 Hz PWM karartma desteğiyle geliyor. HONOR 200 Pro’nun 6.78 inçlik ekranı 4000 nit parlaklığa ulaşabilirken, HONOR 400 Pro’nun 6.7 inçlik paneli 5000 nit ile öne çıkıyor. Ancak daha kompakt ekran, bazı kullanıcılar için avantajlı olabilir.

Performans tarafında HONOR 200 Pro Snapdragon 8s Gen 3 işlemciyle gelirken, HONOR 400 Pro Snapdragon 8 Gen 3 ile öne çıkıyor. Her iki cihazda da 12 GB RAM ve 512 GB depolama bulunuyor. Uzun vadeli performans ve oyun deneyiminde 400 Pro bir adım önde olsa da 200 Pro da güçlü bir amiral gemisi deneyimi sunuyor. Kamera kıyaslamasında ise 200 Pro’da 50 MP ana kamera yer alırken, 400 Pro 200 MP ana kamera ile daha yüksek detay yakalayabiliyor.

Batarya özellikleri de iki cihazı ayıran önemli noktalardan biri. HONOR 200 Pro, 5200 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteğiyle geliyor. HONOR 400 Pro ise 6000 mAh batarya, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle çok daha uzun süreli bir kullanım vaat ediyor. Günlük kullanım süresi açısından 400 Pro’nun avantajı oldukça belirgin.

Fiyat konusuna gelindiğinde HONOR 200 Pro yaklaşık 30.000 TL, HONOR 400 Pro ise 34.000 TL civarında satılıyor. Aradaki 4.000 TL fark; daha büyük batarya, daha güçlü işlemci ve 200 MP kamera ile açıklanabiliyor. Kısacası, “HONOR 200 Pro mu yoksa HONOR 400 Pro mu alınmalı?” sorusunun yanıtı tamamen ihtiyaçlarınıza bağlı. Daha uygun fiyat ve hafif tasarım isteyenler için 200 Pro güçlü bir tercih olurken, uzun ömürlü pil ve en güncel donanımı arayanlar için 400 Pro daha mantıklı bir seçenek haline geliyor.

Peki siz HONOR 200 Pro mu yoksa HONOR 400 Pro mu tercih ederdiniz?

