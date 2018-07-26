Honor 10 vs Zenfone 5 kamera karşılaştırması videomuzda, son dönemin iki gözde akıllı telefonu fotoğraf ve video performansıyla karşı karşıya geliyor. Bu videoda her hangi bir yorum olmadan, eşit şartlarda çekilen fotoğraf ve videoları kıyaslamasını göreceksiniz.

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Honor 10 vs Zenfone 5 kamera karşılaştırma

İlk olarak Honor 10 kamera özelliklerine bakacak olursak, telefonun arka tarafında 24 MP + 16 MP olmak üzere çift arka kamera yer alıyor. Arka kamerada F/1.8 diyafram değeri bulunurken, gyro tabanlı EIS var ancak OIS bulunmuyor. Ön tarafta ise F/2.0 diyafram değerine sahip 24 MP’lik bir ön kamera bulunuyor

Zenfone 5 modeline baktığımızda ise 12 MP + 8 MP olmak üzere ift arka kamera yer alıyor. Ana kamera F/1.8 diyafram değerine ve OIS desteğine sahip. Ön tarafta ise 8 MP’lik F/2.0 diyafram değerine sahip bir ön kamera bulunuyor.