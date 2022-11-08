Honda, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi gözüken aracı Honda e:N2 modelini tanıttı.

Honda e:N2 Çin pazarı için tasarlandı. Onu bir sonraki elektrikli Honda liftback’in ön izlemesi olarak da görebiliriz. Şirket herhangi bir teknik ayrıntı açıklama yapmazken Honda e:N2’nin yeni “F” mimarisini kullandığını doğruladı. Bu önemli olabilir, çünkü diğer pazarlar için üretilen elektrikli Honda’lar büyük olasılıkla aynı temelleri kullanacak.

Aslında Honda, e:NS1 ve Çin’de halihazırda mevcut olan e:NP1 elektrikli SUV’larda F platformunu kullanıyor ve Honda HR-V’ye biraz benziyor.

Her iki otomobil de 134kW güce ve 310Nm torka sahip. Pil tarafında ise 420km CLTC sertifikalı menzile sahip standart bir modelde 53,6 kWh batarya ile geliyor. Her iki otomobilin de uzun menzilli versiyonları daha büyük 68,8kWh pil paketleri ve daha güçlü 150kW elektrik motorlarıyla geliyor ve sonuç olarak menzil 510km’ye çıkıyor.

Aracın dışı gerçekten bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Peki içi?

Göstergeler gösterge panosunda akıllıca gizlenmiş ve bilgiler yarı şeffaf katman aracılığıyla net bir şekilde görülebiliyor. Hatırlayanlarınız olabilir, bu tasarım Samsung S10 “Clear View” kapaklarını anımsatıyor.

e:N2 konseptinde pek çok şey var, Honda bu yeni aracın “elektrikli otomobillerin müşterilere sunabileceği eğlenceyi yeniden tanımlayacağını” iddia ediyor. Şirket, aracın yeni değeri olarak mobilite alanı ve tasarımı sunmak için çok çaba sarf ediyor. Buna alışmak biraz zaman alacak ama bunu diğer birçok üreticiden de görüyoruz, Hyundai artık “iç mekan” kelimesini kullanmıyor – yerini “yaşam alanı” aldı.

Çin, Honda için çok hızlı bir şekilde ana pazar haline geliyor, şirket, dünyanın geri kalanının bile göremeyeceği tamamen elektrikli yeni bir otomobil portföyüne zaman ve büyük miktarda para yatırıyor.

Siz Honda e:N2 hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.