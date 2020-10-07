HomePod mini, ‘Hi, Speed’ etkinliğinde tanıtılabilir

İsabetli sızıntılarıyla bilinen anonim Twitter hesabı L0vetodream; bu yıl Apple tarafından HomePod mini modelinin tanıtılacağını, HomePod 2 modelini ise 2020 yılı içerisinde göremeyeceğimizi açıkladı. Konu ile ilgili diğer sızıntılarda da Apple’ın bu yıl daha ucuz ve daha küçük bir HomePod piyasaya süreceğinden bahsediliyor.

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HomePod mini, 13 Ekim’deki ‘Hi, Speed’ etkinliğinde tanıtılabilir

Şirket tarafından dün açıklanan ‘Hi, Speed’ tanıtım etkinliğinde HomePod mini’yi de tanıtması bekleniyor. HomePod mini ile ilgili tasarım ve fiyat etiketiyle ilgili herhangi bir sızıntı bulunmuyor fakat tasarım açısından HomePod ile benzerlik göstermesi bekleniyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde Apple Store’lardaki üçüncü parti hoparlör ve kulaklık satışlarını sonlandırdığını açıklamıştı. Tüm bu gelişmeler, HomePod mini iddialarını güçlendirir nitelikte.

HomePod modelinin fiyatı oldukça yüksek bulunmuştu

Şirketin yeni akıllı hoparlörü için nasıl bir fiyat politikası belirleyeceği oldukça merak ediliyor. Zira, HomePod modelini 349 dolar fiyat etiketiyle satışa sunan Apple, kullanıcılar tarafından oldukça sert eleştirilmişti. Tepkilerin ardından 299 dolara kadar indirime gidilen HomePod modeli, an itibarıyla 199 dolardan satılıyor.

Google ve Amazon’un çözümlerine nasıl bir cevap verilecek?

Şirket halihazırda iOS ve tvOS için versiyon 14 güncellemesini yayınlamış olmasına rağmen; HomePod yazılımı henüz güncellenmiş değil. Söz konusu modelinin sesli asistan Siri ile nasıl bir deneyim sunacağı da merak konusu. Şirket, Google ve Amazon’un bu konudaki çözümlerinin oldukça gerisinde yer alıyor.