Hollandalı futbol kulübü AZ Alkmaar BTC ile ödeme alacak!

Hollandalı futbol kulübü AZ Alkmaar BTC ile ödeme alacağını duyurdu. Kulüp, yerel bir kripto borsası ile ortaklık kurdu.

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Hollanda’nın popüler futbol kulübü AZ Alkmaar Bitcoin ödemelerini kabul edecek. Kulüp, bu hamle için yerel kripto borsası Bitcoin Meester ile ortaklık kurdu. Ortaklığın bir parçası olarak kulübe sponsorluk tutarının bir kısmı BTC ile ödenecek. Kulüp ayrıca bilançosunda da BTC tutacak.

Popüler futbol kulübü AZ Alkmaar, resmi web sitesinde Bitcoin Meester ile işbirliği yaptığını ve ödemeleri bu sayede BTC ile alacağını duyurdu. Bitcoin Meester kulübün organizatörü olacak. Ayrıca sponsorluk tutarının bir kısmı BTC ile ödenecek ve kulüp bilançosunda BTC tutacak. AZ Alkmaar bu hamle ile bir ilki de gerçekleştirmiş olacak.

Kulübün Ticari Direktörü Michael Koster anlaşma ile ilgili şunları ifade etti:

“Kripto para piyasası, son yıllarda kullanıcıların katlanarak büyümesiyle patlama yaşıyor. Bu çekici ayrıca yeni bir pazarda bu yönün önemli olduğu kesin. Herkes kripto para birimlerine zaten aşina değil ve Bitcoin Meester bu dünyadaki yeni kullanıcılara sorumlu bir şekilde rehberlik edebiliyor.”

Kulüp ile ortaklık kuran Bitcoin Meester CEO’su Mitchell Zandwijken, yapılan ortaklığın stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Zandwijken, ülkedeki futbol hayranlığının büyüklüğüne atıf yaparak ortaklığın kripto para benimsenmesini hızlandıracağına vurgu yaptı.