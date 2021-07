Hollandalı futbol kulübü AZ Alkmaar BTC ile ödeme alacak!

Binance CEO ’su Changpeng Zhao, Bitcoin düşüşü ile alakalı bir açıklama yaptı. CZ, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda yatırımcılara Bitcoin düşüşünden dolayı panik yapmamaları gerektiğini söyledi.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance’ın CEO ’su Changpeng Zhao, sabırsız olanların ve panik yapanların bu piyasada asla kâr elde edemeyeceğini söylüyor. Her ne kadar düşüş yaşanırsa yaşansın uzun vadede yukarı yönlü bir piyasa olduğunu söyleyen Binance CEO ‘su, Bitcoin ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

Still worried about #bitcoin going to zero?

Relax and think. It won't. On top of many other reasons, it is now legal tender in a few countries.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 26, 2021