Bitcoin
650 ABD bankası müşterilerine Bitcoin hizmeti sunabilecek!
650 ABD bankası yakında yaklaşık 24 milyon müşteriye Bitcoin (BTC) hizmeti sunabilecek.
6 milyar dolar değerindeki kurumsal ödeme devi NCR, 650 ABD bankası ve kredi birliğine Bitcoin (BTC) hizmeti sunmanın yolunu açıyor. Yapılan bir anlaşmaya göre kurumsal ödeme devi NCR ve dijital varlık yönetimi firması NYDIG, Kuzey Carolina merkezli First Citizens Bank dahil olmak üzere topluluk bankaları ve California’daki Bay Federal Credit Union dahil olmak üzere kredi birlikleri, müşterilerine mobil uygulamalar aracılığıyla kripto para birimi ticareti sunabilecekler.
Birkaç Wall Street bankacılık devi dışında, bankaların çoğu, bu varlıkları elinde bulunduran düzenleyici kaygılardan dolayı kripto ile ilgili herhangi bir hizmet sunmaktan kaçınıyor. Müşterileri için kripto para birimlerini elde bulundurmak ile ilgili düzenleyici gereklilikler ile uğraşmak yerine, bu hizmeti kullanıma sunmayı tercih edecek olan kurumlar NYDIG’nin saklama hizmetlerine güvenecekler. Ortaklık, NYDIG’nin bu bankaların koruyucusu olarak hareket edeceği için kurumların düzenleyici kaygılardan dolayı kripto hizmeti sunmaktan kaçınmalarını ortadan kaldıracak. Yaklaşık 24 milyon müşteri, üçüncü taraf bir borsa kullanmak yerine bankalarından doğrudan Bitcoin satın alıp harcayabilecek.
NCR Dijital Bankacılık Başkanı Douglas Brown şunları kaydetti:
“Kripto ve stratejik uygulamanın faydalarına kesinlikle inanıyoruz. Ve bu, NYDIG tarafından ve perakendeciler, restoranlar ve benzerleri arasında kanıtlandığı üzere bankacılık ilişkilerimiz için geçerlidir.”
NCR, bankacılık ve kredi birliği müşterilerinin çoğunun, müşterilerin üçüncü taraf kripto borsalarını kullanarak kripto varlık satın almalarından şikayet ettiğini ortaya koydu. 135 yaşındaki kurumsal ödeme devi, kararın müşterilerden gelen kripto varlıklarına yönelik artan talebe dayanılarak verildiğini söyledi.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Bitcoin
Binance CEO ’sundan Bitcoin açıklaması: Panik yapmayın!
Binance CEO ’su Changpeng Zhao, Bitcoin düşüşü ile alakalı bir açıklama yaptı. CZ, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda yatırımcılara Bitcoin düşüşünden dolayı panik yapmamaları gerektiğini söyledi.
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance’ın CEO ’su Changpeng Zhao, sabırsız olanların ve panik yapanların bu piyasada asla kâr elde edemeyeceğini söylüyor. Her ne kadar düşüş yaşanırsa yaşansın uzun vadede yukarı yönlü bir piyasa olduğunu söyleyen Binance CEO ‘su, Bitcoin ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor:
Still worried about #bitcoin going to zero?
Relax and think. It won't. On top of many other reasons, it is now legal tender in a few countries.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 26, 2021
“Hâlâ Bitcoin’in sıfıra inmesi konusunda endişeli misiniz? Rahatlayın ve düşünün. Bu olmayacak. Birçok nedene ek olarak, artık birkaç ülkede yasal.”
CZ, piyasa üzerindeki manipülasyonlara da kulak asılmaması gerektiğini ve hodl yapmanın iyi bir strateji olduğunu vurguluyor. Bilindiği üzere Elon Musk attığı tweetler ile piyasayı ciddi derecede etkileyebiliyor ve CZ ile zaman zaman da birbirlerine göndermeli paylaşımlar yapıyorlar. Hatta CZ, geçtiğimiz aylarda Musk’ın manipülatif söylemleri nedeniyle Musk’ı Twitter’dan takip etmeyi bırakmıştı.
CZ ayrıca Binance’ın BNB’sinin (Binance Coin) henüz ATH elde etmediğini de sürekli dile getiriyor. BNB 600 dolar seviyelerinde iken CZ bu seviyenin hala bir dip seviyesi olduğunu ve yükselişini sürdüreceğini söylemişti. CZ bu ifadesini yineledi. Mayıs ayının ortaları ile başlayan düşüş ile birlikte BNB fiyatı da %50’den fazla değer kaybederek düştü ve yazı sırasında 284 dolardan işlem görüyor.
#bnb not at ATH, so it is in a dip. NFA.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 27, 2021
MicroStrategy CEO’su Michael Saylor da CZ ile aynı görüşte. Bitcoin düşüşünün Çin’den gelen olumsuz haberlerden kaynaklandığını ve BTC madencilerinin taşınmak için zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyen Saylor, yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini belirtiyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Bitcoin
Paraguay Bitcoin’i yasal olarak kabul etmek için ilk adımı attı!
Güney Amerika ülkesi Paraguay, Bitcoin’i El Salvador’un izinden giderek yasal bir para birimi haline getirmek için ulusal meclise bir yasa tasarısı sundu.
Kongre üyesi Carlitos Rejala, tasarının başarılı bir şekilde geçmesi halinde Paraguay’ı bu yeni nesil doğrultusunda ilerleyecek şekilde konumlandıracak olan Paraguaylı Bitcoin yasa tasarısını tanıttı.
“Uzun zaman önce söylediğim gibi ülkemizin yeni nesille el ele ilerlemesi gerekiyor. An geldi, bizim anımız. Bu hafta Paraguay’ı dünyanın gözü önünde yenileyecek önemli bir projeyle başlıyoruz!”
Bitcoin’i yasal bir para birimi olarak kabul etmenin arkasındaki fikir, kripto para birimi toplulukları arasında uzun süredir tartışılıyor. El Salvador Başkanı Nayib Bukele, milletvekillerini Bitcoin’i Yasal İhale Yasası olarak geçirmeye resmen ikna ederek tarihi bir karara imza attı.
El Salvador’un mevcut mücadelelerinden öğrenilen Bitcoin yasasının uygulanmasına ilişkin yol haritası zorlu olabilir. İlk olarak, Uluslararası Para Fonu ( IMF ), El Salvador’u Bitcoin uygulaması ve nihai geçişi etkileyebilecek yasal ve ekonomik zorluklar konusunda uyardı.
Ek olarak Dünya Bankası, şeffaflık eksikliğini ve çevresel hususları öne sürerek, planların uygulanması için El Salvador’un yardım talebini reddetti. Yönetim bu yolda ısrar ederse Paraguay da benzer zorluklarla karşılaşabilir.
El Salvador, volkanlarından elde edilen jeotermal enerji yoluyla Bitcoin madenciliğine girmeyi planladığı gibi, Rejala ve Bitcoin tasarısının savunucuları da Paraguay’ın Bitcoin madenciliği için fazla hidroelektrikten yararlanabileceğine inanıyor.
Euronews’e göre, Paraguay’ın enerjisinin büyük kısmı şu anda Brezilya ve Arjantin de dahil olmak üzere komşu ülkelere satılıyor. Bitcoin tasarısı henüz ilk aşamasındayken, ülkenin Bitcoin endüstrisi paydaşları önlerindeki fırsatlar için hazırlanıyorlar.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Bitcoin
Elon Musk önce dalga geçti, ardından Jack Dorsey’in davetini kabul etti!
Elon Musk, Jack Dorsey’in Bitcoin’in kurumsal olarak benimsenmesini tartışma davetini kabul etti. Twiter CEO’su Jack Dorsey’in Bitcoin Konferansı ile ilgili tweetlerine yanıt veren Elon Musk, Dorsey’in davetini kabul etti.
Twitter CEO’su Jack Dorsey, Bitcoin odaklı yeni topluluk “The B World”ü duyurdu. Bu duyurunun ardından Elon Musk, bazı tatsız tweetler ile Bitcoin maksimalistine yanıt verdi. Ayrıca Elon Musk, bir ampul şakasıyla da Bitcoin maksimalistleriyle alay etti.
The #bitcoin development community above all else.
As more companies and institutions get into the mix, we all want to help protect and spread what makes #bitcoin open development so perfect.
This day is focused on education and actions to do just that.https://t.co/5pxX1LIVVA
— jack (@jack) June 24, 2021
Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter’da tepki çeken mizah anlayışını bir kez daha sergiledi. Tesla CEO’su, bir ampulü takmak için kaç Bitcoin maksimalistine ihtiyaç olduğunu soran bir tweet attı. Musk ayrıca, Twitter CEO’su Jack Dorsey ve Ark’tan Cathie Wood’un ev sahipliği yapacağı “The B Word” CCI girişimi hakkında konuşarak “B word”un aslında “bicurious” anlamına geldiğini söyledi. Buna karşılık Dorsey, etkinlikte Musk’ın “tüm meraklarını” paylaşabileceğini belirtti ve onu etkinliğe davet etti. Dorsey’in davetine Elon Musk’tan yeşil ışık geldi.
Bicurious?
— Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021
For the Bitcurious? Very well then, let’s do it 😉
— Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021
21 Temmuz’da gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikte Jack Dorsey ve Elon Musk’ın yanısıra sektörün önemli isimleri yer alıyor. ARK Invest CEO’su Cathie Wood ve Blockstream CEO’su Adam Back konuşmacılar arasında bulunuyor.
Musk, bir çeyrek içinde bir Bitcoin kahramanı olmaktan bir Bitcoin kötü adamına dönüştü ve o zamandan beri trolleme çılgınlığı devam ediyor. Tüm bunlar boyunca Musk, fiyattaki yarı yarıya düşüşe rağmen Tesla’nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alımını elinde tuttuğunu belirtiyor. Pek çok kişi Elon Musk’ı tatsız ve çocukça şakalarıyla nedeniyle bifobik ve homofobik olmakla suçluyor. Attığı tweetler ile kripto paranın fiyatında olağanüstü dalgalanmalar yaratan Musk’ın bugünkü ifadeleri ise şaşırtıcı bir şekilde BTC fiyatını etkilemedi.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Selocanq1, 2 gün önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: Burak, 1 hafta önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 2 hafta önce
-
-
Yazan: hasanaydogdu, 1 ay önce
Nokia X60, HarmonyOS işletim sistemi ile geliyor!
Twitter, Rarible’da 140 NFT satıyor!
Elon Musk, Gelecek Yıl İçinde 500.000 Starlink Kullanıcısına Ulaşmayı Hedefliyor
REDMI NOTE 10 5G OFİSTE! | Yarın Satışa Çıkıyor!
650 ABD bankası müşterilerine Bitcoin hizmeti sunabilecek!
REDMI NOTE 10 5G OFİSTE! | Yarın Satışa Çıkıyor!
POCO X3 PRO ALMAK İÇİN 10 NEDEN!
Cherry MX’e RAKİP OLDULAR! | ROG Strix Scope RX incelemesi!
PES 2021’de İNGİLTERE vs. ALMANYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Nedir? | UPS Modelleri Nelerdir?
REDMI NOTE 10 5G OFİSTE! | Yarın Satışa Çıkıyor!
POCO X3 PRO ALMAK İÇİN 10 NEDEN!
Cherry MX’e RAKİP OLDULAR! | ROG Strix Scope RX incelemesi!
PES 2021’de İNGİLTERE vs. ALMANYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Nedir? | UPS Modelleri Nelerdir?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.