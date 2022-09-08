Holiday Inn’in sahibi Intercontinental Hotels Group (IHG), şirketin bir siber saldırıya uğradığını doğruladı.

Dünyanın en büyük otel zincirlerinden bazılarına sahip olan IHG, bir dizi teknoloji sistemine “yetkisiz erişimi” araştırdığını belirten bir açıklama yaptı. İngiltere merkezli şirket, “rezervasyon kanalları ve diğer uygulamalarının” Pazartesi gününden bu yana kesintiye uğradığını söyledi.

Holiday Inn, “IHG, tüm sistemleri mümkün olan en kısa sürede tamamen geri yüklemek için çalışıyor” dedi.

IHG, olayın niteliğini, kapsamını ve etkisini değerlendirdiğini ve ihlali araştırmak için harici uzmanların atanması da dahil olmak üzere müdahale planlarını uyguladığını doğruladı. Şirket ayrıca düzenleyici makamları bilgilendirme sürecinde.

Şirket yaptığı açıklamada, “Devam eden hizmet kesintisine yanıtımızın bir parçası olarak otel sahiplerini ve operatörlerini destekleyeceğiz. IHG’nin otelleri hala faaliyet gösterebiliyor ve doğrudan rezervasyon alabiliyor.”

Ancak konaklama rezervasyonu yapmaya çalışan birçok kişi şikayet ediyor. IHG, müşteri verilerinde herhangi bir kayıp olduğunu söylemedi. Ayrıca, bunun bir nasıl bir yazılım saldırısı olduğunu özellikle söylemedi, ancak spekülasyonların çoğu fidye yazılımı olduğu yönünde.

Geçen ay, İstanbul’daki bir Holiday Inn şubesi , şirketten çalınan verileri serbest bırakan LockBit tarafından ihlal edildi. Saldırılar arasında bir bağlantı olup olmadığı bilinmiyor.

Otel zinciri ayrıca, ABD’deki 1.200’den fazla otelinin etkilendiği 2017’de üç aylık bir güvenlik ihlalinin hedefiydi.

Saldırı, Rusya’nın bu yılın başlarında Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından artan jeopolitik gerilimlerin ardından, özellikle Batılı finans kurumlarına yönelik siber saldırılara karşı uygun savunmalar üzerinde artan bir incelemenin ortasında geldi.