Nokia ve vivo nugün çok yıllı bir çapraz lisans anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu önemli anlaşma, Nokia’nın patent portföyünü kullanan vivo’nun telif ücreti ve telafi ödemeleri yapmayı kabul etmesiyle gerçekleşti.

İçindekiler Nokia ve vivo güçlerini birleştiriyor

Nokia ve vivo güçlerini birleştiriyor

Çin merkezli şirket olan vivo, Nokia’nın patentlerini kullanma hakkı için Finlilere telif ücreti ve telafi ödemeleri yapmayı kabul etti. Bu anlaşma, her iki şirket arasında devam eden tüm patent davalarını sona erdirecek ve işbirliği ruhunu pekiştirecek.

Anlaşmanın detayları ise gizli tutulacak. Ancak, Nokia ve vivo arasındaki uzlaşmanın, her iki tarafın da karşılıklı olarak kabul ettiği şartlar çerçevesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Bu çapraz lisans anlaşması, Nokia’nın akıllı telefon lisans yenileme döngüsünün son adımlarından birini oluşturuyor. Nokia’nın yeni telefonlarının satışının geçici olarak yasaklanmasının ardından, vivo’nun Avrupa pazarına geri dönüş yapabilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Nokia Technologies Başkanı Jenni Lukander, bu anlaşmanın şirketin son on üç ay içinde imzaladığı altıncı büyük akıllı telefon patent lisans anlaşması olduğunu belirtti. Lukander, anlaşmanın, Nokia’nın lisanslama işine uzun vadeli istikrar getireceğini vurgulayarak, şirketin gelecek yıllarda da sağlam bir temel üzerinde ilerleyeceğini ifade etti.

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vivo ise anlaşmanın, hücresel teknolojide birbirlerinin patent değerlerine karşılıklı tanınma ve saygıyı yansıttığını ve sektörde olumlu bir kalkınma ortamının teşvik edilmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti. Bu anlaşma, teknoloji sektöründe işbirliği ve yenilikçilik anlayışının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.