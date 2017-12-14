Hız Testi | Sony Xperia XZ1 – HTC U11

Mustafa’nın hız testi serisinde karşılaştırdığı yeni ikilisi HTC U11 ile Sony Xperia XZ1 oluyor. Bakalım bu iki güçlü telefondan hangisi önde bitirecek.

Qualcomm Snapdragon 835 işlemciye sahip Sony Xperia XZ1 ve HTC U11, ilk çalıştırma ve yeniden başlatma sürelerini karşılaştırdığımız testimizde karşı karşıya geliyor. Uygun fiyatı ve güçlü performansı ile XZ1 mi, güçlü performansı ve farklı tasarımıyla beraber gelen yüksek bedelli U11 mi başarılı olacak?

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