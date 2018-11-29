Israrla istediğiniz “Hız Testi” serimiz yenilenerek geri döndü! Uzun bir aradan sonra yeniden başladığımız Hız Testi, yeni konsepti ile beraber iki devi karşı karşıya getiriyor.

Hız Testi | Huawei Mate 20 Pro – Samsung Galaxy Note9

Huawei Mate 20 Pro ile Samsung Galaxy Note9 kozlarını paylaşırken artık sizlerden gelen tepkiler ışığında hız testini de yeniledik.

Samsung’un ve Huawei’nin en iyi ve en güçlü telefonlarının kozlarını paylaştığı Hız Testi konseptimiz hakkında merak ettiğiniz, beğendiğiniz ve beğenmediğiniz her şeyi yorumlar bölümünden bize aktarmayı unutmayın.

İyi seyirler…