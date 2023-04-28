Mercedes-Benz, EQE sedan ve SUV modelleri için Acceleration Increase özelliğini açmak isteyen müşterilerden aylık 60 dolar ücret talep edeceğini duyurdu. EQS sedan ve SUV modelleri için ise özelliği açmak için aylık 90 dolar ödeme yapılması gerekecek.

Abonelik sistemi aslında otomotiv sektöründe görmediğimiz bir şey değil. Bazı üreticiler ek güvenlik önlemleri için abonelik sistemlerini duyurmuştu. Ancak parasını verdiğiniz aracın donanımından tam anlamıyla yararlanamamak ilginç bir karar olmuş. Belki yazılımsal bir özellik kısıtlansa bu daha olumlu karşılanabilirdi. Şimdilik kullanıcılar bu duruma tepkili. Bakalım ilerde tepkiler nasıl bir hal alacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Mercedes’in bu kararı doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!