Mercedes-Benz, EQS ve EQE araçlarında bulunan bir özelliğin kilidinin açılması için bir abonelik paketi başlattı. Bu abonelik paketi, araçların motor gücünü artırarak performanslarını yükseltiyor. Yıllık ücreti 900 dolara kadar ulaşabilen bu paket, araç sahiplerine daha fazla güç ve hız sunuyor! Parasını verdiğiniz arabayı tüm gücüyle kullanamayacaksınız!
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Mercedes Abonelik Sistemiyle Şaşırttı!
Mercedes-Benz, Türkiye’de de satılan EQS ve EQE adlı elektrikli araçlarının performansını artırmak için abonelik paketi başlattı. Bu abonelik paketi sayesinde tüketiciler, aylık ödeme yaparak araçlarının motor gücünü artırabilecekler.
Araçlarda varsayılan olarak kilitli olan “Acceleration Increase” (Hızlanma Artırma) özelliği, bu abonelik paketi sayesinde kullanılabilir hale geliyor. EQE’nin varsayılan olarak 215 kW güce sahip motoru, bu özellik sayesinde 260 kW güç üretebiliyor. Benzer şekilde, EQS’in 265 kW motor gücü de bu özellik sayesinde 330 kW’a yükseliyor. Yani ekstra ödeme yapan tüketiciler, daha güçlü bir Mercedes-Benz EQ araç kullanma şansı elde ediyorlar.
Aracın motor gücünün artması, aracın hızlanmasının daha iyi olacağı anlamına geliyor. Öyle ki, Acceleration Increase özelliği aktif edildiğinde EQE sedanın 0-100 km/s hızlanma süresi 6 saniyeden 5,1 saniyeye düşüyor. Aynı modelin SUV versiyonun ise 0-100 km/s hızlanma süresini 1 saniye iyileşerek 5,2 saniyeye düşüyor. Bu durum EQS’in de sedan ve SUV versiyonları için geçerli.
Yine de bu araçların elektrikli araçlar olduğunu unutmamak gerekiyor. Daha yüksek bir güç seviyesi aracın menzilini önemli ölçüde kısaltabilir.
Mercedes-Benz, EQE sedan ve SUV modelleri için Acceleration Increase özelliğini açmak isteyen müşterilerden aylık 60 dolar ücret talep edeceğini duyurdu. EQS sedan ve SUV modelleri için ise özelliği açmak için aylık 90 dolar ödeme yapılması gerekecek.
Abonelik sistemi aslında otomotiv sektöründe görmediğimiz bir şey değil. Bazı üreticiler ek güvenlik önlemleri için abonelik sistemlerini duyurmuştu. Ancak parasını verdiğiniz aracın donanımından tam anlamıyla yararlanamamak ilginç bir karar olmuş. Belki yazılımsal bir özellik kısıtlansa bu daha olumlu karşılanabilirdi. Şimdilik kullanıcılar bu duruma tepkili. Bakalım ilerde tepkiler nasıl bir hal alacak.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Mercedes’in bu kararı doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!