Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, Türkiye’de araç satışında bayi ve galericileri devreden çıkararak doğrudan satış stratejisine geçmeye hazırlanıyor. Tesla ve Togg’un ardından Mercedes-Benz de Türkiye’de doğrudan satış için harekete geçti. Bu stratejiye göre araçlar için deneyim ve satış merkezleri kurulacak. Şimdi bayiler yandı!

Mercedes de Togg ve Tesla’yı Takip Edecek!

Firma yeni stratejisine dair ayrıntıları 3 Mayıs’ta açıklayacak. Bu aslında firmanın Türkiye ayağı tarafından çok uzun süredir düşünülen bir şey. Eğer son zamanlarda araba almak üzere bayileri ziyaret ettiyseniz, hepsinin farklı satış stratejileri olduğunu görürsünüz. Mercedes cephesinin biraz da bundan rahatsız olduğu söylenebilir.

Geçen yıl Kasım ayında bir gazeteye konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Otomobil satışında dünyada üç farklı strateji gündemde. Birincisi Tesla ve Togg’un benimsediği gibi arada bayi olmadan doğrudan satış. İkincisi bayinin teslim noktası olduğu ama son fiyatın genel merkezden belirlendiği model. Üçüncüsü ise son fiyatın bayi tarafından belirlendiği ve bayinin teslim noktası olduğu model. Bu üç modelden birini seçeceğiz.” demişti.

Alman devi Türkiye’deki yeni satış modelini Ocak ayında açıklayacaktı ancak bu açıklama uzun bir süre ertelendi. Sonunda haber geldi ve Mercedes’in de Togg ve Tesla’nın satış modelini benimseyeceği anlaşıldı. Mercedes bu hamlesiyle fırsatçılık yapan bayilerin kökünü kurutacak ve satışları doğrudan gerçekleştirerek aracıları ortadan kaldıracak.

Türkiye’de sıfır otomobil piyasasının yanında ikinci el otomobil piyasası da karmakarışık. Sıfır araç fiyatlarındaki dengesizlikler üzerine çıkarılan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden 8 ay geçti.

Ancak bu süreçte bazı otoparklarda galericiler tarafından bekletilen birçok araç görüntülendi. Binlerce sıfır aracın ise internet üzerinden yayımlanan ilanlarda ikinci el olarak sahte bilgilerle alıcı beklediği görülüyor. Bu ilanlarda kilometre bilgisi 6 bin 1, 6 bin 100 gibi paylaşılıyor ancak satıcıların bir kısmı ilan açıklamasında bir kısmı ise telefon ile ulaşıldığında aracın sıfır olduğu bilgisini veriyor. Bu durum ise ikinci elin, sıfır araç fiyatlarını geçtiğini gösteriyor.

Bazı bayiler de fırsatçılık yaparak satışları baltalıyor. Fiyat artışı beklentisi nedeniyle araba almak isteyen vatandaşlara arabanın olmadığını söyleyerek ellerindeki sıfır araçları otoparklarda çürüten birçok bayi olduğu gibi, vatandaştan kapora alarak aylar sonrasına tarih veren ve taahhüt edilen tarih geldiğinde araç olmadığını söyleyip kapora iadesi yapan birçok bayi de bulunuyor.

Mercedes’in bu hamlesi umuyoruz ki diğer üreticilere de bir yol gösterici olur ve diğer üreticiler de bayileri aradan çıkararak doğrudan satış stratejisi uygular.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Mercedes doğru mu yaptı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!