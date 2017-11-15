Hitman Dizisi Geliyor

Efsane oyun serisi Hitman, dizi oluyor.

IO Interactive’in Türk CEO’su Hitman’in dağıtımını Square Enix’den aldıktan hemen sonra oyunun bir bölümünü tüm platformlarda ücretsiz olarak yayınlamış ve gönlümüzü kazanmıştı.

Şimdi ise Hitman efsanesi için Hulu ve Fox 21 birlikte çalışarak Hitman dizisini hazırlayacak. Dizinin senaryosunu, aksiyon severlerin iyi bildiği John Wick serisinin yaratıcısı Derek Kolstad yazcak. Kolstad John Wick serisinin 2019 yılında yayınlanacak üçüncü filmi de dahil olmak üzere bütün senaryoların altındaki imzaya sahip.

Hulu ve Fox21 birlikteliğindeki Hitman için yapımcıların arasında Charles Gordon ve Adrian Askarieh da yer almakta. Hulu ve Fox21 Hitman dizisinin oyunun dokusuna sıkıca bağlı kalmasını istediklerini ve en iyi dizileri olmasını beklediklerini söylediler. Hitman serisi 17 yıllık geçmişi ve Dünya genelinde 25 milyondan fazla kopya satmasını kusursuz bir ölüm makinesi olarak yetiştirilen Ajan 47’nin hikayesine borçlu.