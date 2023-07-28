Batı Bengal’in Kuzey Parganas bölgesinde yaşanan yoksulluk ve teknoloji açgözlülüğünün korkunç bir şekilde kesiştiği üzücü bir olay, insanlığın karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Hintli bir çift, Instagram gönderileri oluşturmak için bir iPhone almak istedi ve bu iPhone’u finanse etmek üzere beş yaşındaki kızlarını satma girişiminde bulundu. Polis, çocuğun annesi Sathi ve alıcı olduğu iddia edilen Priyanka Ghosh’u gözaltına aldı, ancak baba Jaydev kaçmayı başardı. İşte teknoloji açgözlülüğünün geldiği son nokta!

iPhone Almak İçin Böbrek Satma Şakaları Yapılırken, Birileri Çocuk Sattı!

Yaşanan bu şok edici olay, insanların teknolojiye olan açgözlülüğünün artık yeni boyutlara ulaştığını gösteriyor. Üzücü bir gerçekliğe işaret eden olayda, çift, yeni aldıkları iPhone için para kazanmak amacıyla çocuklarını pazarlık konusu yapmış durumda. Bebeğin akıbeti hakkında yapılan iddialar, yetkililerin olayın arka planını daha da geniş bir şekilde incelemesine neden oldu.

Bu olay, Hindistan’da yoksulluk nedeniyle yaşanan çocuk satışlarına bir örnek teşkil etse de, teknoloji düşkünlüğünün etik ve insani değerlerle çatıştığı dünya genelinde görülen benzer rahatsız edici hikayelerden sadece biri. 2016 yılında Çin’de bir çiftin de iPhone alabilmek için kendi bebeğini satmış olması, insanlığın hangi noktalara geldiğini gösteren korkunç bir gerçeklik sunmuştu.

Bu tür olaylar, gereklilik ve narsisizm arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran ve insanlık değerlerini sorgulatan durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Teknolojinin gelişimi ve tüketici taleplerinin artışı, bazı insanları etik dışı davranışlara ve çaresizlik içinde kötüye kullanmaya itiyor.

Birçok ülkede iPhone’ların bir statü aracı olarak görülmesi ve birçok devletin teknolojik ürünlerdeki gereksiz yüksek vergi talebi, bu tür konularda gözü dönmüş insanların iPhone almak için çocuklarını bile satacak kadar aciz hale gelmesinin arkasında yatan nedenler arasında olabilir. Yine de bu tür bir eylem hiçbir koşulda kabul edilebilir bir şey değil.

Batı Bengal’deki bu olay, sadece bir münferit vaka olarak görülmemeli, küresel düzeyde ciddi bir iç gözlem ihtiyacına işaret ediyor. Teknolojiye olan açgözlülüğümüzün, insani değerlerimizin önüne geçmemesi ve daha vicdani bir tüketim bilinci geliştirmemiz gerekliliğini hatırlatıyor.

Bu tür üzücü olaylarla mücadele etmek için sadece devlet kurumları ve yasal mekanizmalar yeterli değil. Toplum olarak, insanlık onurunu ve etik değerleri korumak adına daha duyarlı olmalı, yoksullukla mücadele ve eğitim gibi temel sorunlara odaklanmalı ve teknolojiyi daha bilinçli bir şekilde kullanmalıyız. Ancak bu şekilde, gelecekte daha adil ve insancıl bir dünya yaratmak için adımlar atabiliriz.

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