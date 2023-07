Bir süredir Galaxy Unpacked haberleriyle ortalığı kasıp kavuran Samsung, şimdi de One UI 6 beta programının başlayacağı haberleriyle gündeme geldi. Samsung Almanya müşteri hizmetleri tarafından paylaşılan bilgilere göre, Galaxy S23 ailesi için Android 14 tabanlı One UI 6.0 beta sürümü Ağustos ayının hemen başında Galaxy S23 serisi için yayınlanacak. Bir sonraki hafta programa dahil edilecek cihazlar ise çok şaşırtıcı! İşte Samsung’un One UI 6.0 yol haritası!

Galaxy S23 Serisine Orta Seviye Telefonlar Eşlik Edecek!

Samsung’un Almanya’daki müşteri hizmetleri tarafından paylaşılan bilgilere bakılırsa, Galaxy S23 serisi için ilk One UI 6.0 beta sürümü 2 Ağustos’ta piyasaya sürülecek. Ardından, tam bir hafta sonra, yani 9 Ağustos’ta, Galaxy A34 5G ve Galaxy A54 5G de bu güncellemeyi alacak.

Koreli şirketin bu beta sürümleriyle, yalnızca üst seviye modellere odaklanmadığını, orta seviye modellerini de unutmadığını görmek güzel bir gelişme. Üst düzey cihazlar elbette hala öncelikli olarak güncelleme alacaklar, ancak orta seviye cihaz sahiplerinin de güncellemeyi yakında alacak olması sevindirici.

Aslında, One UI 6.0 beta sürümünün başlangıçta Temmuz ayının üçüncü haftasında yayınlanması planlanıyordu. Ancak bir haftalık bir erteleme yaşandığı görülüyor. Bu gecikmenin sebebi henüz net olarak açıklanmasa da, olgunlaşma sürecinde yapılan ek testlerin ve geliştirmelerin etkisi olabilir.

One UI 6.0 beta sürümüden önce, Samsung’un One UI 5.1.1’i tüm desteklenen cihazlara sunması gerekiyor. Bu sürüme ait beta sürümü, Temmuz ayının başlarında Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Tab S8 ailelerine gönderildi. Şimdi ise Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 ve Tab S9 serileri resmiyet kazandığına göre, Samsung’un eski cihazlarına yönelik güncellemelerin de kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi, Samsung kullanıcıları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni özellikler, performans iyileştirmeleri ve daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunması beklenen bu güncellemenin ne gibi yenilikler getireceği merakla bekleniyor. Samsung, kullanıcılarına daha fazla bilgi sağlamak için duyurularına ve resmi açıklamalarına devam edecek. Güncellemelerin nasıl yapılacağı ve desteklenen cihazların listesi gibi detayları bizler de en kısa sürede sizlere aktaracağız.

