Uzay araştırmaları tarihinde unutulmaz bir eşik daha aşıldı. NASA’nın Ay’a dönüş projesi kapsamında görev yapan Artemis 2 ekibi, derin uzayda şimdiye kadar hiçbir insanın ulaşamadığı bir mesafeye erişmeyi başardı. Peki, bu tarihi yolculukta yeni bir rekora imza atan astronot grubu, Artemis 2 görevi sırasında Ay yüzeyindeki bir kratere hangi anlamlı ismi verdi?

Artemis 2 ekibi tarihi bir rekora ve duygusal bir anmaya imza attı

Artemis 2 uçuşunda görevli astronot kadrosu, Dünya’dan yaklaşık 400 bin kilometre uzaklaşarak 1970 yılındaki Apollo 13 misyonuna ait 56 yıllık mesafe rekorunu resmen kırdı. Uzay aracının ulaştığı bu muazzam uzaklık, insanlığın evrenin derinliklerine ne kadar ilerleyebileceğini bir kez daha kanıtlıyor. Ekip, bu eşsiz başarıyı kutlamak adına Ay yörüngesi etrafında dönerken oldukça kişisel ve duygusal bir isim verme töreni düzenledi.

Ay yüzeyindeki çarpma izlerine isim vermek, uzay keşiflerinde uzun süredir devam eden köklü bir bilimsel gelenek. Görevli astronot ekibi, gözlemledikleri iki farklı kratere kendi içlerinden özel isimler önermeyi tercih etti. Bunlardan ilki, içinde bulundukları ve onları koruyan uzay aracının onuruna “Integrity” olarak adlandırıldı. İkinci kraterin isimlendirilmesi ise tamamen bilimsel bir karardan çok, ekip üyelerinden birinin kişisel kaybına adanmış dokunaklı bir vedayı temsil ediyordu.

Görev uzmanı Jeremy Hansen, resmi kurumun canlı yayınında bu özel kararın arkasındaki nedeni açıklarken tüm uzay tutkunlarını duygulandırdı. Hansen o anları, “Yıllar önce bu yolculuğa başladığımızda, birbirine sıkı sıkıya bağlı astronot ailemizden sevdiğimiz birini kaybettik. Adı Carroll’dı; Reid’in eşi, Katie ve Ellie’nin annesiydi.” sözleriyle tüm dünyaya duyurdu. Bu içten açıklamanın hemen ardından tüm ekip üyeleri uzay aracının içinde birbirlerine sarılarak bu tarifsiz anı paylaştı.

Uluslararası Astronomi Birliği onay süreci nasıl işliyor?

Hansen, Ay üzerindeki bu krateri olağanüstü parlak bir nokta olarak tanımladı ve adını gururla Carroll koymak istediklerini belirtti. Carroll Wiseman, Artemis 2 komutanı Reid Wiseman’ın eşiydi ve ne yazık ki 2020 yılında henüz 46 yaşındayken kanser sebebiyle hayatını kaybetmişti. Açıkçası bir astronot için görev sırasında böylesine bir anma gerçekleştirmek, insanlığın uzaydaki o soğuk ve mesafeli teknik ilerleyişine son derece sıcak, insani bir boyut katıyor.

Elbette derin uzaydaki gök cisimlerinin veya yüzey şekillerinin isimlendirilmesi sadece anlık bir duyuruyla resmiyet kazanmıyor. Önerilen krater isimlerinin, gezegen yüzey özelliklerini standart bir şekilde adlandırmaktan sorumlu olan Uluslararası Astronomi Birliği tarafından detaylıca incelenip onaylanması gerekiyor. Bu zorunlu resmi prosedür, evrensel haritalandırma standartlarının korunması, uluslararası bilimsel tutarlılığın sağlanması ve karmaşanın önlenmesi açısından hayati bir önem taşıyor.

