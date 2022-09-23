Apollo 11’in 20 Temmuz 1969’daki tarihi uçuşunda Ay toprağına inen ilk şirketlerden biri olan ABD merkezli Goodyear, NASA ile ortaklığını sürdürüyor ve bu kez Artemis misyonu kapsamında Ay gezginleri için lastiklere odaklanıyor.

Lastik üreticisi, Lockheed Martin ile birlikte, uydunun yüzeyinde astronot tarafından işletilen veya otonom ticari araçların uzun süreli operasyonlarını öngören bir Ay hareketlilik programının temellerini atıyor.

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İçindekiler Goodyear için yeni zorluklar

Goodyear için yeni zorluklar

Goodyear, 2025 yılına kadar hazır olması beklenen yeni projede, halihazırda dünyada mikromobilite, otonom otobüsler ve binek araçlarda bulunan havasız lastik teknolojisini kullanacak. Bununla birlikte, Apollo misyonunun 8 km’ye kadar olan görevlerde birkaç günlük kullanım için tasarlanan Ay gezginlerinin aksine, gelecekteki görevlerin yeni zorlukları olacaktır.

Gelecekteki Ay görevlerinin zorlukları arasında engebeli araziyi aşmak, daha uzağa seyahat etmek ve aşırı sıcaklıklarda çalışmak yer alıyor. NASA tarafından talep edilen lastiklerin birkaç yıl dayanmasının yanı sıra, 121 santigrat dereceye ulaşan gündüz sıcaklıklarının aksine -157 santigrat derecenin altındaki gece koşullarına dayanması gerekecek.

Goodyear küresel operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı ve baş teknoloji sorumlusu Chris Helsel, “Ay’daki son derece karmaşık çalışma ortamı için lastik üretirken öğrendiğimiz her şey, Dünya’da daha iyi havasız lastikler üretmemize yardımcı olacak” diyor. Ona göre amaç, “nerede olursa olsun hareketliliği mümkün kılmak”.