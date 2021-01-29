Hepsiburada’da Sevgililer Gününe Özel Teknolojik Hediyeler

Ocak ayı bitmeye yakınken; Şubat ayının özel günü olan 14 Şubat Sevgililer Günü için hediye alışverişi akıllara geldi. Artık internetten alışveriş yaptığımız bir dönemdeyiz. İnsanlar “sevgili özel” hediyeleri seçmeye başladı bile.

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Biz de sizler için hem kadınlar hem de erkekler için bu özel günde alınmasını tavsiye ettiğimiz ürünleri listeledik. Ayrıca bu ürünler teknolojik ürünler olması sebebiyle seçicilikte daha da önem kazanıyor. Kadınlar için ve erkekler için beşer farklı ürünü sizler için listesini oluşturduk:

Kadınlar için uygun 5 teknolojik ürün

Huawei Watch Fit Akıllı Saat

Huawei Watch Fit, geliştirmiş olduğu giyilebilir teknoloji ürünleri ile kullanıcılarına kaliteli deneyimler sunuyor. Estetik tasarımları yeni nesil teknolojiler ile birleştiren marka, kullanım kolaylığı ve üstün performansı bir arada sunuyor. Sevgilinizin bileğine çok yakışacağından eminiz. Sizde bu ürünü buradaki linkten satın alabilirsiniz.

OPPO Enco W31 Kablosuz Bluetooth Kulaklık

OPPO Enco W31, özgürlüğü ve kesintisiz müzik keyfini sorunsuz bir şekilde yaşamanıza izin veriyor. Ergonomik tasarımı sayesinde kulağınızı rahatsız etmeden uzun süre kullanım imkânı sağlayan ürün ayrıca güçlü ve etkili bir ses seviyesi sunuyor. Siz de bu kulaklıkla ile sevgilinizi sevindirebilirsiniz! Sizde bu ürünü buradaki linkten satın alabilirsiniz.

Anker PowerCore Select 10000 mAh Powerbank

Anker PowerCore Select 10000 mAh powerbank, boyutuyla taşınmasını kolay kılıyor. Hafifliği sayesinde de ağırlık yapmıyor. Hızlı şarjı sayesinde kısa sürede telefonu şarj ediyor. Dışarıda geçen zamanda telefonun pilinin bitmesini istemiyorsanız eğer bu hediye tam sizlik. Sizde bu ürünü buradaki linkten satın alabilirsiniz.

Huawei Watch GT2 42mm Elegant Edition Akıllı Saat

Huawei Watch GT2’nin özellikle bu rengi kadınlar tarafından çok seviliyor. Şık tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken Huawei Watch GT2 akıllı saat modeli, günlerce süren uzun pil ömrü sayesinde şarj etme sorununu tamamen unutturuyor. Sizde bu ürünü buradaki linkten satın alabilirsiniz.

Ultimate Ears Wonderboom Bluetooth Hoparlör

Ultimate Ears Wonderboom Bluetooth Hoparlör şık tasarımı ve kullanıcıların zevklerine göre sunduğu renk çeşitleri ile ön plana çıkıyor. Ayrıca kullanışlı özelliklerinin yanında boyutu ve kolay taşınması ile de kullanıcılarına avantaj sağlayabiliyor. Sizde bu ürünü buradaki linkten satın alabilirsiniz.

Erkekler için uygun 5 teknolojik ürün

Amazfit Verge Bluetooth Nabız GPS Akıllı Saat

Hali hazırda klasik bir hediye seçeneği olan saat, aslında hem erkeklerin hem kadınların vazgeçemediği aksesuarlar arasında yer alıyor. Siz de şık ve akıllı özellikleri olan bu saati tercih ederek erkek arkadaşınızı sevindirebilirsiniz. Böylece sizde bu ürünü buradaki linkten satın alabilirsiniz.

Xiaomi Redmi 20000 Mah Powerbank

Sevgili ile sık sık telefonla görüşenler toplanın; Batarya sorununu ortadan kaldıran ‘Xiaomi Redmi 20000 Mah Powerbank Cihazı’ erkek arkadaşınıza hediye edebileceğiniz en iyi seçeneklerden. Sizde bu ürünü buradaki linkten satın alabilirsiniz.

Sony WH-1000XM3B Gürültü Önleyici Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık

Sevgiliniz müzik dinlemeyi seviyorsa , kalbini feth edecek bir başka önerimiz de kulaklık. Gürültü önleme özelliği, Bluetooth ve NFC bağlantı gibi seçeneklerin bulunduğu kulaklık sevgilinizi oldukça mutlu edecektir. Sizde bu ürünü buradaki linkten satın alabilirsiniz.

Sony Playstation 4 Slim 500 GB Oyun Konsolu

Birçok erkeğin hobilerinin başında gelen oyun konsolları, kategorimizin en iyi seçeneklerinden. Ayrıca erkek arkadaşınızla tatlı bir rekabete girerek, eğlenceli zamanlara da sahip olabilirsiniz. Böylece sizde bu ürünü buradaki linkten satın alabilirsiniz.

Oppo Bluetooth Hoparlör

Gittiğiniz yere müziği götürün. Kamp yapmayı doğada olmayı seven erkek arkadaşınıza hediye edebileceğiniz Oppo Bluetooth hoparlör bir hayli iyi ve son seçeneğimiz. Ayrıca izde bu ürünü buradaki linkten satın alabilirsiniz.