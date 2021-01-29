Genel
Hepsiburada’da Sevgililer Gününe Özel Teknolojik Hediyeler
Ocak ayı bitmeye yakınken; Şubat ayının özel günü olan 14 Şubat Sevgililer Günü için hediye alışverişi akıllara geldi. Artık internetten alışveriş yaptığımız bir dönemdeyiz. İnsanlar “sevgili özel” hediyeleri seçmeye başladı bile.
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Biz de sizler için hem kadınlar hem de erkekler için bu özel günde alınmasını tavsiye ettiğimiz ürünleri listeledik. Ayrıca bu ürünler teknolojik ürünler olması sebebiyle seçicilikte daha da önem kazanıyor. Kadınlar için ve erkekler için beşer farklı ürünü sizler için listesini oluşturduk:
Kadınlar için uygun 5 teknolojik ürün
Huawei Watch Fit Akıllı Saat
Huawei Watch Fit, geliştirmiş olduğu giyilebilir teknoloji ürünleri ile kullanıcılarına kaliteli deneyimler sunuyor. Estetik tasarımları yeni nesil teknolojiler ile birleştiren marka, kullanım kolaylığı ve üstün performansı bir arada sunuyor. Sevgilinizin bileğine çok yakışacağından eminiz. Sizde bu ürünü buradaki linkten satın alabilirsiniz.
OPPO Enco W31 Kablosuz Bluetooth Kulaklık
OPPO Enco W31, özgürlüğü ve kesintisiz müzik keyfini sorunsuz bir şekilde yaşamanıza izin veriyor. Ergonomik tasarımı sayesinde kulağınızı rahatsız etmeden uzun süre kullanım imkânı sağlayan ürün ayrıca güçlü ve etkili bir ses seviyesi sunuyor. Siz de bu kulaklıkla ile sevgilinizi sevindirebilirsiniz! Sizde bu ürünü buradaki linkten satın alabilirsiniz.
Anker PowerCore Select 10000 mAh Powerbank
Anker PowerCore Select 10000 mAh powerbank, boyutuyla taşınmasını kolay kılıyor. Hafifliği sayesinde de ağırlık yapmıyor. Hızlı şarjı sayesinde kısa sürede telefonu şarj ediyor. Dışarıda geçen zamanda telefonun pilinin bitmesini istemiyorsanız eğer bu hediye tam sizlik. Sizde bu ürünü buradaki linkten satın alabilirsiniz.
Huawei Watch GT2 42mm Elegant Edition Akıllı Saat
Huawei Watch GT2’nin özellikle bu rengi kadınlar tarafından çok seviliyor. Şık tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken Huawei Watch GT2 akıllı saat modeli, günlerce süren uzun pil ömrü sayesinde şarj etme sorununu tamamen unutturuyor. Sizde bu ürünü buradaki linkten satın alabilirsiniz.
Ultimate Ears Wonderboom Bluetooth Hoparlör
Ultimate Ears Wonderboom Bluetooth Hoparlör şık tasarımı ve kullanıcıların zevklerine göre sunduğu renk çeşitleri ile ön plana çıkıyor. Ayrıca kullanışlı özelliklerinin yanında boyutu ve kolay taşınması ile de kullanıcılarına avantaj sağlayabiliyor. Sizde bu ürünü buradaki linkten satın alabilirsiniz.
Erkekler için uygun 5 teknolojik ürün
Amazfit Verge Bluetooth Nabız GPS Akıllı Saat
Hali hazırda klasik bir hediye seçeneği olan saat, aslında hem erkeklerin hem kadınların vazgeçemediği aksesuarlar arasında yer alıyor. Siz de şık ve akıllı özellikleri olan bu saati tercih ederek erkek arkadaşınızı sevindirebilirsiniz. Böylece sizde bu ürünü buradaki linkten satın alabilirsiniz.
Xiaomi Redmi 20000 Mah Powerbank
Sevgili ile sık sık telefonla görüşenler toplanın; Batarya sorununu ortadan kaldıran ‘Xiaomi Redmi 20000 Mah Powerbank Cihazı’ erkek arkadaşınıza hediye edebileceğiniz en iyi seçeneklerden. Sizde bu ürünü buradaki linkten satın alabilirsiniz.
Sony WH-1000XM3B Gürültü Önleyici Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık
Sevgiliniz müzik dinlemeyi seviyorsa , kalbini feth edecek bir başka önerimiz de kulaklık. Gürültü önleme özelliği, Bluetooth ve NFC bağlantı gibi seçeneklerin bulunduğu kulaklık sevgilinizi oldukça mutlu edecektir. Sizde bu ürünü buradaki linkten satın alabilirsiniz.
Sony Playstation 4 Slim 500 GB Oyun Konsolu
Birçok erkeğin hobilerinin başında gelen oyun konsolları, kategorimizin en iyi seçeneklerinden. Ayrıca erkek arkadaşınızla tatlı bir rekabete girerek, eğlenceli zamanlara da sahip olabilirsiniz. Böylece sizde bu ürünü buradaki linkten satın alabilirsiniz.
Oppo Bluetooth Hoparlör
Gittiğiniz yere müziği götürün. Kamp yapmayı doğada olmayı seven erkek arkadaşınıza hediye edebileceğiniz Oppo Bluetooth hoparlör bir hayli iyi ve son seçeneğimiz. Ayrıca izde bu ürünü buradaki linkten satın alabilirsiniz.
Genel
Xiaomi Black Shark 4 Google Play Console’a uğradı!
Xiaomi Black Shark 4 Google Play Console platformuna uğradı. Böylelikle yeni nesil oyunu telefonuna ait yeni bilgiler ortaya çıktı.
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Xiaomi Black Shark 4 Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkıyor!
Oyuncu telefonlarının sayısı artmaya devam ediyor. Standart ve amiral gemisi akıllı telefonlara göre daha performanslı bir deneyim vadeden cihazların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu konuda yarışa dahil olan Xiaomi, yeni modeli Black Shark 4 için artık geri sayıma geçti. Bildiğiniz üzere akıllı telefon daha önce de AnTuTu‘ya uğramıştı. Bu platformdaki test sonucu ile beklentileri yükselten akıllı telefon şimdi Google Play Console‘a uğradı.
Google Play Console‘da cihazın listelenmesi çıkışının yaklaştığı yönündeki yorumları beraberinde getirdi. Detaylı teknik özellikleri öğrenilemeyen akıllı telefon bizleri Snapdragon 888 işlemcisi ile karşılayacak. Bununla birlikte 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak cihaz için firma artık geri sayıma geçti. FullHD+ ekran çözünürlüğüne sahip olacak cihaz, amiral gemisi akıllı telefonlara da göz dağı vermek istiyor. Xiaomi yeni oyuncu telefonu ile birlikte bu piyasanın da hakimi olmayı planlıyor. Daha önceden ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon şarj konusunda da önemli işler yapmayı hedefliyor. 4500 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon 120W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Firmanın iddiasına göre Black Shark sadece 15 dakikada tam kapasiteye ulaşacak. Bakalım gittikçe kızışan oyuncu telefonu rekabetinde kimler öne çıkmayı başaracak bekleyip göreceğiz.
14 Şubat’ın yaklaşmasıyla birlikte hediyesiz kalmak istemeyen okurlarımız için oluşturduğumuz akıllı saat ve bileklik listelerine, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Genel
Windows 10 yeni güncellemesi kullanışlı bir işlevi kaldırıyor
Microsoft, Insider programındaki kullanıcıları için yeni bir Windows 10 güncellemesi yayınladı. Güncellemede işletim sisteminin ekran görüntüsü alma özelliğine, görev çubuğuna ve ekran klavyesine bazı yenilikler sunuluyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz:
- Windows 10X bu özelliği çalıntı cihazların sıfırlanmasını önleyecek
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Ancak güncellemeyle birlikte şirket geçici bir süreliğine ekran görüntülerini bir dosyaya kopyalayıp yapıştırma özelliğini etkisizleştirdi. Ekran görüntülerini kaydetmek için kullanıcılar bunun yerine Farklı Kaydet seçeneğini kullanmak durumundalar.
Bir blog paylaşımında görüldüğü üzere Microsoft; bu kullanışlı özelliğin Insiders kanalındaki üyelerin karşılaştığı belirsiz bir sorundan dolayı devre dışı bırakıldığını açıkladı. Aynı zamanda firma, sorunu çözdükten sonra özelliği tekrardan aktif hale getirmeyi umduklarını da not düştü.
Windows 10 güncellemesi şimdilik sadece erken erişim programı kapsamında geliyor. Dolayısıyla yeniliklerin stabil versiyonu çoğunluğa ulaşmadan önce özelliğin tekrardan aktifleştirilmesinin ihtimali oldukça yüksek. Yani normal kullanıcıların pek de üzülmelerini gerektiren bir durum şimdilik yok.
Microsoft son birkaç aydır Windows 10 kopyala yapıştır özelliğine yeni eklentiler getirmeye devam ediyor. Bu yenilikler ise genellikle ufak ama seri ve özelliği sıkça kullananların işine yarayabilecek eklentileri içeriyor. Her ne kadar kopyala yapıştır özelliği için gelen bu eklentiler dışarıdan önemsiz gibi dursa da; günümüz bilgisayar deneyimi içerisinde bu işlev önemli bir role sahip. Yeni gelen güncellemeler de Microsoft firmasının bu alanda ve genel anlamda bilgisayar deneyimi için ufak ufak da olsa ilerleme kaydetmeye çalıştığını gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Realme 7i Avrupa’ya aslında Narzo 20 olarak geliyor
Realme 7 serisi Avrupa bölgesinde üç telefondan oluşuyor. Bu telefonlar ise Realme 7, Realme 7 5G ve Realme 7 Pro olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ise bugün açıklandığı üzere firma bu seriye bir telefon daha ekledi: Realme 7i.
Göz atmak isteyebilirsiniz:
- Realme X7 ve X7 Pro bugün çıkıyor
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Realme 7i, Realme Narzo 20 akıllı telefonunun yeniden isimlendirilmişi olacak
Ancak Avrupa’ya gelecek olan Realme 7i akıllı telefonu; geçen sene Hindistan ve diğer bazı Asya bölgeleri için duyurulanla aynı cihaz değil. Cihazın Avrupa versiyonu yeniden isim verilen bir Narzo 20 olarak geliyor.
Dolayısıyla Realme 7i Avrupa versiyonu Helio G85 yonga setiyle ve 6.5inç ekranla gelecek. Cihazın pili ise 6000 mAh kapasiteli olup 18W şarj desteği verecek. Fotoğraf çekimi için de dörtlü bir kamera takımı sunacak olan telefon; Android 10 işletim sistemi tabanlı Realme UI ile çalışacak. Hafıza desteğini 4GB RAM ile verecek olan cihaz, diğer yandan depolamada 64GB kapasiteye sahip. Fiyatta ise 159 Euro etiketini görebiliyoruz. Yine cihazın şu anda Realme firmasının Avrupa sitesinde Gümüş ve Mavi renkleriyle satışta olduğunu belirtelim.
Böylelikle daha önceden de Narzo 10 akıllı telefonunu bazı piyasalarda Realme 6i ismiyle satmış olan Realme firmasından benzer bir hamle daha gelmiş oluyor.
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