Signal yeni özellikler kazanıyor

WhatsApp’ın yeni kullanıcı sözleşmesi sonrası popülerliğini arttıran Signal, için yeni özellikler kazandırılıyor. Uygulama artık sadece güvenli mesajlaşmayla özellikleriyle ön planda değil.

Signal, özgür ve açık kaynaklı, çapraz platform şifreli bir mesajlaşma yazılımıdır. Uygulama, Signal Vakfı tarafından geliştirilmektedir. Tıpkı WhatsApp gibi, internet üzerinden dosyaları, sesli mesajları, görselleri, metinleri ve videoları göndermek için kullanılıyor. Ayrıca bire bir sesli ve görüntülü arama imkânı da sunan uygulamanın Android sürümü, standart SMS mesajlaşma uygulaması olarak da kullanılabiliyor. Uygulamada, tıpkı WhatsApp gibi tanımlayıcı olarak telefon numarasını kullanıyorlar. Böylelikle rehberdeki diğer Signal kullanıcılarıyla uçtan uca şifreli mesajlaşmanızı sağlamaktadır. Güvenliği ön planda tutan ve kâr amacı gütmeyen Signal, gibi uygulamalar özellikle WhatsApp kullanıcı sözleşmesi skandalının ardından popülerlik kazanmışlardı. Şimdi ise yeni özellikler kazandırılıyor. Uygulama artık sadece güvenli mesajlaşmadan fazlası.

Geliştiriciler Signal, iOS 5.3.1 ve Android 5.3.7 versiyonlarıyla yeni özellikler kazandırıyorlar. Güvenliğiyle ön planda olan uygulama, tasarım ve bulundurduğu işlevsel özellikler açısından gerideydi. Şimdi bu durum değişerek; geliştiriciler Signal’in güvenlik dışında da fonksiyonlar kazanması sağlıyorlar. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre gelecek özellikler ise şunlar; Sohbet duvar kağıtları. WhatsApp gibi rakiplerinde olan her sohbete özel duvar kâğıdı seçeneği. Ufak bilgiler paylaşabileceğiniz bir hakkında kısmı. Farklı animasyonlara sahip hareketli çıkartmalar. Son olarak sadece iOS uygulaması için, tam ekran duvar kağıdı ve otomatik medya indirme. Bu özellikler hali hazırda uygulamanın Android sürümünde olduğu için sadece iOS’a özel. Bunlar her ne kadar basit özellikler gibi görünse bile; kullanıcılar diğer uygulamalardan alışık olduğu bu özellikleri önemsiyorlar. Yeni geçtiği uygulamada da eskisi bu fonksiyonları kullanmak istiyor. Bu durum özellikle popülerliğini arttıran Signal’in işini kolaylaştıracak gibi duruyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın….

Here's a sneak peek at some new Signal features that will start rolling out in a few days:

• Chat wallpapers!

• About field for your Signal profile

• Animated stickers

• For iOS: Media auto-download settings and full-screen profile photos (to match Android)

Good morning 🇮🇳! pic.twitter.com/KEAbhMswRI

— Signal (@signalapp) January 12, 2021