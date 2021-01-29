Genel
Signal yeni özellikler kazanıyor
WhatsApp’ın yeni kullanıcı sözleşmesi sonrası popülerliğini arttıran Signal, için yeni özellikler kazandırılıyor. Uygulama artık sadece güvenli mesajlaşmayla özellikleriyle ön planda değil.
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Signal, özgür ve açık kaynaklı, çapraz platform şifreli bir mesajlaşma yazılımıdır. Uygulama, Signal Vakfı tarafından geliştirilmektedir. Tıpkı WhatsApp gibi, internet üzerinden dosyaları, sesli mesajları, görselleri, metinleri ve videoları göndermek için kullanılıyor. Ayrıca bire bir sesli ve görüntülü arama imkânı da sunan uygulamanın Android sürümü, standart SMS mesajlaşma uygulaması olarak da kullanılabiliyor. Uygulamada, tıpkı WhatsApp gibi tanımlayıcı olarak telefon numarasını kullanıyorlar. Böylelikle rehberdeki diğer Signal kullanıcılarıyla uçtan uca şifreli mesajlaşmanızı sağlamaktadır. Güvenliği ön planda tutan ve kâr amacı gütmeyen Signal, gibi uygulamalar özellikle WhatsApp kullanıcı sözleşmesi skandalının ardından popülerlik kazanmışlardı. Şimdi ise yeni özellikler kazandırılıyor. Uygulama artık sadece güvenli mesajlaşmadan fazlası.
Signal için yeni özellikler kazanıyordırılıyor
Geliştiriciler Signal, iOS 5.3.1 ve Android 5.3.7 versiyonlarıyla yeni özellikler kazandırıyorlar. Güvenliğiyle ön planda olan uygulama, tasarım ve bulundurduğu işlevsel özellikler açısından gerideydi. Şimdi bu durum değişerek; geliştiriciler Signal’in güvenlik dışında da fonksiyonlar kazanması sağlıyorlar. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre gelecek özellikler ise şunlar; Sohbet duvar kağıtları. WhatsApp gibi rakiplerinde olan her sohbete özel duvar kâğıdı seçeneği. Ufak bilgiler paylaşabileceğiniz bir hakkında kısmı. Farklı animasyonlara sahip hareketli çıkartmalar. Son olarak sadece iOS uygulaması için, tam ekran duvar kağıdı ve otomatik medya indirme. Bu özellikler hali hazırda uygulamanın Android sürümünde olduğu için sadece iOS’a özel. Bunlar her ne kadar basit özellikler gibi görünse bile; kullanıcılar diğer uygulamalardan alışık olduğu bu özellikleri önemsiyorlar. Yeni geçtiği uygulamada da eskisi bu fonksiyonları kullanmak istiyor. Bu durum özellikle popülerliğini arttıran Signal’in işini kolaylaştıracak gibi duruyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın….
Here's a sneak peek at some new Signal features that will start rolling out in a few days:
• Chat wallpapers!
• About field for your Signal profile
• Animated stickers
• For iOS: Media auto-download settings and full-screen profile photos (to match Android)
Good morning 🇮🇳! pic.twitter.com/KEAbhMswRI
— Signal (@signalapp) January 12, 2021
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Genel
Xiaomi Black Shark 4 Google Play Console’a uğradı!
Xiaomi Black Shark 4 Google Play Console platformuna uğradı. Böylelikle yeni nesil oyunu telefonuna ait yeni bilgiler ortaya çıktı.
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Xiaomi Black Shark 4 Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkıyor!
Oyuncu telefonlarının sayısı artmaya devam ediyor. Standart ve amiral gemisi akıllı telefonlara göre daha performanslı bir deneyim vadeden cihazların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu konuda yarışa dahil olan Xiaomi, yeni modeli Black Shark 4 için artık geri sayıma geçti. Bildiğiniz üzere akıllı telefon daha önce de AnTuTu‘ya uğramıştı. Bu platformdaki test sonucu ile beklentileri yükselten akıllı telefon şimdi Google Play Console‘a uğradı.
Google Play Console‘da cihazın listelenmesi çıkışının yaklaştığı yönündeki yorumları beraberinde getirdi. Detaylı teknik özellikleri öğrenilemeyen akıllı telefon bizleri Snapdragon 888 işlemcisi ile karşılayacak. Bununla birlikte 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak cihaz için firma artık geri sayıma geçti. FullHD+ ekran çözünürlüğüne sahip olacak cihaz, amiral gemisi akıllı telefonlara da göz dağı vermek istiyor. Xiaomi yeni oyuncu telefonu ile birlikte bu piyasanın da hakimi olmayı planlıyor. Daha önceden ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon şarj konusunda da önemli işler yapmayı hedefliyor. 4500 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon 120W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Firmanın iddiasına göre Black Shark sadece 15 dakikada tam kapasiteye ulaşacak. Bakalım gittikçe kızışan oyuncu telefonu rekabetinde kimler öne çıkmayı başaracak bekleyip göreceğiz.
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Genel
Windows 10 yeni güncellemesi kullanışlı bir işlevi kaldırıyor
Microsoft, Insider programındaki kullanıcıları için yeni bir Windows 10 güncellemesi yayınladı. Güncellemede işletim sisteminin ekran görüntüsü alma özelliğine, görev çubuğuna ve ekran klavyesine bazı yenilikler sunuluyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz:
- Windows 10X bu özelliği çalıntı cihazların sıfırlanmasını önleyecek
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Ancak güncellemeyle birlikte şirket geçici bir süreliğine ekran görüntülerini bir dosyaya kopyalayıp yapıştırma özelliğini etkisizleştirdi. Ekran görüntülerini kaydetmek için kullanıcılar bunun yerine Farklı Kaydet seçeneğini kullanmak durumundalar.
Bir blog paylaşımında görüldüğü üzere Microsoft; bu kullanışlı özelliğin Insiders kanalındaki üyelerin karşılaştığı belirsiz bir sorundan dolayı devre dışı bırakıldığını açıkladı. Aynı zamanda firma, sorunu çözdükten sonra özelliği tekrardan aktif hale getirmeyi umduklarını da not düştü.
Windows 10 güncellemesi şimdilik sadece erken erişim programı kapsamında geliyor. Dolayısıyla yeniliklerin stabil versiyonu çoğunluğa ulaşmadan önce özelliğin tekrardan aktifleştirilmesinin ihtimali oldukça yüksek. Yani normal kullanıcıların pek de üzülmelerini gerektiren bir durum şimdilik yok.
Microsoft son birkaç aydır Windows 10 kopyala yapıştır özelliğine yeni eklentiler getirmeye devam ediyor. Bu yenilikler ise genellikle ufak ama seri ve özelliği sıkça kullananların işine yarayabilecek eklentileri içeriyor. Her ne kadar kopyala yapıştır özelliği için gelen bu eklentiler dışarıdan önemsiz gibi dursa da; günümüz bilgisayar deneyimi içerisinde bu işlev önemli bir role sahip. Yeni gelen güncellemeler de Microsoft firmasının bu alanda ve genel anlamda bilgisayar deneyimi için ufak ufak da olsa ilerleme kaydetmeye çalıştığını gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Realme 7i Avrupa’ya aslında Narzo 20 olarak geliyor
Realme 7 serisi Avrupa bölgesinde üç telefondan oluşuyor. Bu telefonlar ise Realme 7, Realme 7 5G ve Realme 7 Pro olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ise bugün açıklandığı üzere firma bu seriye bir telefon daha ekledi: Realme 7i.
Göz atmak isteyebilirsiniz:
- Realme X7 ve X7 Pro bugün çıkıyor
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Realme 7i, Realme Narzo 20 akıllı telefonunun yeniden isimlendirilmişi olacak
Ancak Avrupa’ya gelecek olan Realme 7i akıllı telefonu; geçen sene Hindistan ve diğer bazı Asya bölgeleri için duyurulanla aynı cihaz değil. Cihazın Avrupa versiyonu yeniden isim verilen bir Narzo 20 olarak geliyor.
Dolayısıyla Realme 7i Avrupa versiyonu Helio G85 yonga setiyle ve 6.5inç ekranla gelecek. Cihazın pili ise 6000 mAh kapasiteli olup 18W şarj desteği verecek. Fotoğraf çekimi için de dörtlü bir kamera takımı sunacak olan telefon; Android 10 işletim sistemi tabanlı Realme UI ile çalışacak. Hafıza desteğini 4GB RAM ile verecek olan cihaz, diğer yandan depolamada 64GB kapasiteye sahip. Fiyatta ise 159 Euro etiketini görebiliyoruz. Yine cihazın şu anda Realme firmasının Avrupa sitesinde Gümüş ve Mavi renkleriyle satışta olduğunu belirtelim.
Böylelikle daha önceden de Narzo 10 akıllı telefonunu bazı piyasalarda Realme 6i ismiyle satmış olan Realme firmasından benzer bir hamle daha gelmiş oluyor.
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