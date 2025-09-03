Not: Bu videoda yer alan Go Plus modeli taşınabilir ekran modeli, inceleme örneği olarak Thomson Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Not: Thomson Go Plus modelinde Netflix’te Widevine L1 sertifikası görünmediği için şu anda SD çözünürlüğünde akış yapabilmektedir. Ancak Thomson Türkiye’den aldığımız bilgiye göre yakında gelecek güncelleme ile 4K yayın desteği kısa süre içerisinde gelecek.

Thomson Go Plus Özellikleri;

Ekran Ölçüsü: 73 x 43 x 4 / 2 cm

Yükseklik: 133 / 111 cm

Taban Ölçüsü: 43 cm / 5 cm

Toplam Ağırlık: 19,2 kg

Ekran: 32 inç 3840 x 2160 piksel (4K UHD) 60 Hz

Ekran Paneli: VA panel

Ekran Özellikleri: 220 nit, 10 bit

İşlemci: Rockchip RK3588

Grafik: Mali-G610 MP4

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 64 GB ROM

Ses: 2x 5 Watt Hoparlör

Fiziksel Bağlantı: 1x USB 2.0 Tip-A / 1x USB 3.0 Tip-A / 1x HDMI 2.0

Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 5.1 / Wi-Fi 6

İşletim Sistemi: Android 13

Batarya: 9.000 mAh

Şarj Süresi: 3 saat

Batarya İle Kullanım Süresi: 4 saate kadar

Thomson Go Plus modeli, aslen taşınabilir televizyon formatında da düşünebileceğiniz bir ürün olsa da aslen 32 inç gibi dev bir ekrana sahip tablet de diyebiliriz. Yani 32 inç boyutunda 4K bir ekran ile gelen ürün, tekerlekli ayağıyla beraber geliyor. İçerisinde yer alan 9.000 mAh değerindeki bataryası ile de evin/ofisin her yerinde taşınabilme imkanı sağlıyor.

Thomson Go Plus Ekran Özellikleri

Thomson Go Plus, 32 inç boyutunda VA panele sahip bir ürün. Özellikle yatak odası, mutfak vb. ikinci ekran kullanım senaryolarındaki boyutta olan üründe 4K UHD çözünürlük de bulunuyor. Böylece günümüz ekran standartlarında taşınabilir bir ürün formuna kavuşuyor. 220 nit parlaklığının yanı sıra 10 bit renk doygunluğu sunan Thomson Go Plus, kendi sınıfında bile oldukça kaliteli bir ekran formu sağlıyor.

Ekranın en önemli artısı ise dönebilmesi. İster dik ister yatay formda kullanabileceğiniz yapıda olan Thomson Go Plus, eğimli kullanım imkanı da sağlıyor. Ekranın en büyük artılarından biri ise dokunmatik bir panel olması. Yani 32 inçlik dev bir tablet gibi kullanım imkanı sunuyor.

İşlemci ve İşletim Sistemi

Thomson Go Plus’ın teknik detaylarına baktığımızda Rockchip RK3588 işlemcisini kullanan ürün, Mali-G610 MP4 grafik birimi, 8 GB bellek ve 64 GB depolama alanıyla beraber geliyor.

Android işletim sistemine sahip olan Go Plus, Android 13 tabanlı yapıda geliyor. Ama Android olmasının da önemli bir avantajı Google Play Store üzerinden tüm uygulamalara erişebilmek. Mobil oyunlardan TV programlarına varan tüm uygulamaları bu ekrandan kullanabilir, yönetebilirsiniz.

Ses ve Bağlantılar

İster bir medya cihazı ister tablet olarak düşünün, Thomson Go Plus’ın fiziksel ve kablosuz bağlantılarına ek olarak sesi de önemli bir noktada.

Thomson ise bunun bilincinde olarak 5 Watt değerinde iki hoparlör yerleştirmiş. Ses kalitesi ise hem bir tablet hem de bu sınıftaki bir televizyon için oldukça başarılı durumda. Videoda örneğini görebileceğiniz gibi bas ve tiz detayları oldukça yerinde olan Thomson Go Plus, ister oyun ister medya tüketiminde çok yeterli bir deneyim sunuyor.

Fiziksel bağlantılarına baktığımızda 1 adet USB 2.0 Tip-A ve 1 adet USB 3.0 Tip-A bağlantılarına sahip olan cihazda 1 adet de HDMI 2.0 portu yer alıyor.

Yani dilerseniz bir depolama birimi ile içerik arşivinizi ekrana bağlayabilir, dilerseniz bir Thomson Google TV Go Cast veya Thomson Google TV Streaming Stick bir ürünü HDMI üzerinden bağlayarak bu taşınabilir ekrana akıllı TV fonksiyonu da katabilirsiniz.

Kablosuz tarafta ise Wi-Fi 6 ile Bluetooth 5.1 desteği olan ürüne oyun kontrolcüsü, klavye-fare vb. aksesuarlar bağlayabilir, içeriklerinizi Wi-Fi 6 ile kesintisiz ve bağlantı sorunu olmadan kullanabilmeniz de mümkün.

Thomson Go Plus Neden Alınır?

Günümüz TV kullanımında YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video vb. dijital platformlar tercih ediliyor. Thomson Go Plus ise Android işletim sistemine sahip olduğu için dünya üzerindeki tüm platformların uygulamalarını da destekliyor.

Yani evde yemek hazırlarken Thomson Go Plus’ı yanınıza çekip yazılı ya da videolu tarifleri takip edebilir, balkonda veya bahçede dizi/film veya spor müsabakası izleme keyfi yaşayabilirsiniz.

Ofis ortamında Microsoft Office uygulamaları başta olmak üzere tüm dosyaları direkt olarak Thomson Go Plus üzerinden açabilir, sunumları yansıtmaya gerek kalmadan da yapabilirsiniz. Ama cihaz elbette telefondan, tabletten veya PC’den ekran yansıtma desteğine de sahip.

Bir diğer yandan eğitim kurumlarında ya da evde okul/ders odağında da kullanılabilecek bir ürün. 32 inç’lik her yere taşınabilir bir akıllı tahta gibi kullanabilir, interaktif bir eğitim aracı olarak da kullanabilme imkanı sunuyor.

Yani aslında sadece “Her yere götürebileceğiniz tekerlekli bir TV veya medya ekranı” gibi düşünmenin yanı sıra iş, eğlence ve okul gibi her kategoride işe yarayabilecek bir ürün olmasıyla önemli bir avantaj sunuyor.

Genel Değerlendirme

Yani genel olarak baktığımızda bu ürün ne bir taşınabilir tv ne de dev bir tablet. Aslında hayal gücünüze kalacak şekilde istediğiniz formda kullanabileceğiniz, kullandıkça çok seveceğiniz dinamik ve özgür bir ekran diyebiliriz. Diğer tüm detayları ise videoda görebilirsiniz.