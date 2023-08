Türkiye’de yıllardır süre gelen alışveriş alışkanlıklarını değiştirerek insanları online alışverişe yönlendiren platformlardan biri olan Hepsiburada, dünyaca ünlü markaların en kaliteli ürünlerini siz değerli ziyaretçilerine sunuyor. Yenilikçi kampanyaları ve uygun fiyat avantajları ile bilinen alışveriş platformu Hepsiburada, günümüzde online alışveriş denildiğinde akla gelen ilk isim oluyor. E-ticaret platformları ziyaretçilerine sundukları ürünlerin yanı sıra kampanyalar, indirimler ve hizmetler ile farkını ortaya koymayı amaçlıyor. Titiz çalışmalar yürüten geliştirme ekipleri ziyaretçilerin memnuniyet seviyesini artırmak için farklı programlar da geliştiriyor. Hepsiburada Premium üyelik programı da bunlardan biri.

İlginizi çekebilir: WhatsApp Görsel Altyazısı Düzenleme Özelliğini Kullanıma Sundu!

Premium üyelik sahibi olarak üyeliğin getirmiş olduğu avantajlardan çok daha fazlasına sahip olabilirsiniz. Alışveriş deneyiminizden alacağınız verimi en yüksek seviyeye çıkarabilmek için bir dizi hizmet ve avantaj sunuluyor. Ürün çeşitliliğinden uygun fiyat fırsatlarına, avantajlı kampanyalardan sürpriz indirimlere, hızlı teslimattan kargo bedava seçeneklerine kadar pek çok yeniliğe sahip olan program her geçen gün yenilerek sizlere en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyor. Kaliteli ürünlere Hepsiburada sayesinde üst düzey bir alışveriş deneyimi ile ulaşmanız mümkün oluyor. Türkiye’de internet üzerinden yapılan alışverişleri kolaylaştıran platform sayesinde fırsatlarla dolu alışverişler yapabilirsiniz. Dönem dönem yapılan önemli miktarlara ulaşan indirimler, kampanyalar, avantajlı teklifler ile kaliteli ürünlere uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz. Elektronik, laptop, mobilya, oto aksesuarı, market, giyim, girişimci kadınların emekleri ve daha pek çok alanda yüz binlerce ürün bir tık uzağınızda! Zengin ürün çeşitliliği sayesinde her bütçeye uygun ürün de bulunuyor. Pek çok markayla yapılan iş birlikleri, her gün tazelenen ürün yelpazesi ve yenilikçi hizmetleri Hepsiburada’yı diğer online alışveriş platformlarından ayırıyor. Yenilikçi bakış açısıyla her gün kendini geliştirmeye devam eden şirket, ziyaretçilerine daha iyi hizmet sunmak amacıyla geliştirdiği Premium programını birkaç sene önce ziyaretçilerinin kullanımına sundu. Birçok Hepsiburada kullanıcısı tarafından hemen kabullenilen program her geçen gün daha da ilgi görüyor. Abonelik anlayışına yeni bir boyut kazandıran programı siz de hemen keşfedebilirsiniz. Yeni nesil alışverişi deneyimlerken dünyaca ünlü markaların en kaliteli ürünlerine ulaşabiliyorsunuz.

Hepsiburada Premium’a Üye Olmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Hepsiburada’da özel fırsatlardan yararlanabileceğiniz premium üyelik alabilmeniz için farklı iki yol bulunuyor. İlki Hepsiburada’nın resmi web sitesinden, ikincisi ise uygulama üzerinden abone olabiliyorsunuz. Hem web sitesi üzerinden hem de uygulamadan kolaylıkla premium üyeliği aktif hale getirebilirsiniz. Her iki yolda da izlemeniz gereken yol oldukça basit. Premium üyeliği aktifleştirmek için sırasıyla şunları yapmanız gerekiyor:

⦁ Web sitesinin ana sayfasından ya da uygulamanın menüsünden ‘Premium’ ya da ‘Premium Üye Ol’ butonunu bularak bu butona tıklayın. Bu işlem ardından gerekli sayfaya yönlendirilirsiniz.

⦁ Üyelik sayfası açıldığında ‘Premium Üyelik Satın Al’ butonu karşınıza çıkar ve bu butona tıklayınız.

⦁ Premium üyelik alabileceğiniz aylık ve yıllık seçeneklerin sıralandığını göreceksiniz. Size uygun olan premium üye yöntemini seçtikten sonra ödeme ekranına yönlendirileceksiniz.

⦁ Ödeme ekranı açıldığında seçtiğiniz premium üye ücretinin alınabilmesi için gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor. Bilgileri tamamladığınızda ödeme işlemi başarılı olur.

⦁ Bu sırayla işlemleri yaptığınızda premium üyeliğinizi aktif hale gelmiş olur.

Hepsiburada, kullanıcıları ile bağını geliştirmek için aktif üyelik sistemi de kullanıyor. Aktif üyelik de ücret sistemi yok. Sizlerin adres ve kişisel bilgilerinizi kaydedebileceğiniz, beğendiğiniz ürünleri favorilere ekleyebileceğiniz ve kolaylıkla alışveriş yapabileceğiniz sisteme dahil ediyor. Premium üyelik bu sayılan kullanım kolaylıklarının üzerine pek çok avantaj sağladığı için kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Siz de Hepsiburada’nın avantajlı fırsatlarını değerlendirmek daha uygun fiyatlara alışveriş yapmak ve kaliteli hizmet almak istiyorsanız yukarıda sayılan yolları izleyerek premium üye olabilirsiniz.

Premium Üye Özel Uygulanan Elektronik Alışveriş Fırsatları Nelerdir?

Online alışveriş siteleri ve uygulamaları üzerinden yapacağınız alışverişlerinizde pek çok fırsatı yakalayabilirsiniz. Dünya çapında ün yapmış markaların en kaliteli ürünlerini satın alabilir, kampanyalar ve indirimlerden yararlanabilirsiniz. Premium üye olarak bu indirimler ve kampanyaların yanı sıra alışverişinizi kolaylaştıracak hizmetlerden de faydalanabilirsiniz. Elektronik ürün alışverişinizde premium üye olmanın size sağlayacağı fırsatlardan bazıları şöyle sıralanabilir:

Hepsiburada Premium Üyelerine Özel Sunulan İndirimler ve Kampanyalardan Faydalanabilme Fırsatı

Online alışveriş denilince akla ilk gelen alışveriş platformu olan Hepsiburada’nın premium üyelere özel hazırladığı kampanyalar ve indirim fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Premium üyeliğiniz ile elektronik ürünlerden mobilyaya, oto aksesuarından giyime, market alışverişinden pet ürünlerine kadar her türlü ihtiyaçlarınız için daha avantajlı teklifler sunuluyor. Bütçenize katkı sağlayan indirimler ve kampanyalardan faydalanabileceğiniz premium üyeliğe siz de kolaylıkla sahip olabilirsiniz.

Kargo Ücreti Ödemezsiniz

Hepsiburada resmi web sitesi ve uygulaması üzerinden yapacağınız alışverişlerinizde normal üyeliklerde bazı satıcıların uyguladığı kargo bedava avantajından yararlanabiliyorsunuz. Premium üye olduğunuzda ise 25 TL ve üzerindeki tüm kategorilerdeki alışverişlerinizde kargo bedava avantajı kazanıyorsunuz. Kargo hizmeti için ekstra ücret ödemek istemiyorsanız siz de hemen premium üye olabilirsiniz.

Kargolamada Öncelik

Kargolama süreçlerinde işletmeler oldukça yoğun oluyor ve süre uzayıp gidiyor. Özenle seçerek satın aldığınız ürünleriniz size geç ulaşıyor. Hepsiburada’nın premium üyelerine özel sunduğu kargolama sürecindeki öncelikten siz de hemen yararlanabilirsiniz.

İade Süresinde Esneklik

Tüm alışverişleriniz gibi elektronik alışverişlerinizde de iade etme hakkınız bulunuyor. İade hakkınızı kullanabilmeniz için kargonuzun size ulaşmasından sonra belirli bir süre veriliyor. Bu süre içerisinde iade etmez ya da edemezseniz ürün iade hakkınız yanıyor. Premium üye olduğunuzda böyle bir probleminiz kalmaz. Daha esnek bir iade süresine sahip olan premium üyelik alarak siz de bu avantajından yararlanabilirsiniz.

Müşteri Hizmetlerinden Öncelikli Yararlanma Hakkı

Satış noktalarının çoğunda olduğu gibi Hepsiburada’da müşteri hizmetleri uygulaması bulunuyor. Bu hizmet, satın aldığınız ürünle ilgili soru ve sorunlarınızı, iade ya da iptal işlemlerinizi veya kargo ile ilgili sıkıntılarınızı çözüme ulaştırabileceğiniz bir yardım merkezi olarak düşünebilirsiniz. Ziyaretçilerin sıklıkla kullandığı bu hatlar genellikle yoğun oluyor. Premium üye sahibi olarak bu yoğunluğa maruz kalmadan müşteri temsilcisi ile kısa sürede soru ve sorunlarınızı çözüme ulaştırabilirsiniz. Premium üyelere özel tanımlanan hat sayesinde hatlardaki yoğunluğu beklemenize gerek kalmaz.

Hepsiburada Premium Üyeliğe Özel Sunulan Davetiyeler

Premium üye olmanın avantajları saymakla bitmiyor. Bu avantajlardan belki de en eğlencelisi Hepsiburada ya da ona bağlı markaların düzenlemiş olduğu etkinliklere davetiye kazanabilme şansınızın doğuyor olması. Bu etkinliklerde indirimler, kampanyalar ve pek çok aktivite yapılıyor. Siz de bu etkinliklere davetiye kazanmak isterseniz hemen bir premium üyelik sahibi olabilirsiniz.

Ürün Satın Almada Öncelik Hakkı

Premium üyelere özel olarak sunulan bir diğer avantajlı fırsat da sınırlı sayıda üretilen ürünler, yeni piyasa çıkmış ürünler ya da talebi yoğun olan ürünlerin platformda satışa sunulmasından ilk sizin haberinizin olması. Bu avantaj sayesinde talebi yüksek olan ürünlerden ya da az miktarda üretilen ürünleri hemen satın alma şansınız doğuyor. Özellikle elektronik kategorisinde bazı dönemlerde markaların yapmış olduğu devasa indirimli kampanyalar ve daha pek çok fırsatlardan ilk sizin haberinizin olmasını istiyorsanız premium abonelik satın alabilirsiniz.

Bu makale Hepsiburada katkılarıyla hazırlanmıştır.