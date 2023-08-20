WhatsApp, iOS ve Android cihazlar için yeni altyazı mesajı düzenleme özelliğini kullanıcıların hizmetine sundu. Bu gelişmiş özellik, kullanıcıların medya içeriklerindeki altyazıları gönderdikten sonra bile düzenleme yapmalarına olanak tanıyor. Resimler, videolar, GIF’ler ve belgeler gibi farklı medya türlerindeki altyazılar üzerinde düzenlemeler yapmak artık mümkün. İşte yeni özellik!

WhatsApp Gün Geçtikçe Gelişiyor!

Başlangıçta bir gecikme yaşansa da, yeni altyazı düzenleme özelliği şimdi geniş çapta kullanıma sunulmuş durumda. Kullanıcılar, bu özelliği kullanabilmek için cihazlarında WhatsApp’ın en son sürümünün yüklü olduğundan emin olmalı. Bu özellik Android ve iOS platformları için kullnaılabilir durumda.

Ancak bu yeni özelliğin bazı sınırlamaları da bulunuyor. Düzenlemeler yalnızca mesajın gönderilmesinden sonraki ilk 15 dakika içinde gerçekleştirilebiliyor ve düzenleme yalnızca mesajı ilk gönderen cihazdan yapılabiliyor. Yani iletilen mesajlarda bu düzenlemeyi yapmak mümkün değil.

Bu gelişme, kullanıcıların iletişim deneyimini daha da zenginleştiriyor. Altyazı düzenleme özelliği sayesinde gönderilen içerikler daha net ve anlaşılır hale getirilebiliyor. Özellikle medya içeriklerindeki altyazıları düzenleme esnekliği, iletişimi daha etkili bir şekilde sağlamayı amaçlıyor.

Altyazı Mesajı Düzenleme Özelliğini Kullanmak İçin:

1. Cihazınızda en son WhatsApp sürümünün yüklü olduğundan emin olun.

2. Altyazılı bir mesajı içeren sohbeti açın.

3. Düzenlemek istediğiniz altyazılı mesaja dokunun ve basılı tutun.

4. Eğer özellik sizin hesabınızda etkinse, “Başlığı Düzenle” seçeneğini göreceksiniz.

5. “Başlığı Düzenle” seçeneğine dokunun.

6. İstediğiniz düzenlemeleri yapın.

7. Düzenlemeyi, orijinal mesajı gönderdikten sonraki ilk 15 dakika içinde yapmış olduğunuzdan emin olun.

8. Değişiklikleri onaylayın ve kaydedin.

Aynı zamanda, WhatsApp’ın yakın zamanda tanıttığı diğer özellikler arasında Yatay Mod, video görüşmeleri sırasında ekran paylaşımı ve daha yüksek çözünürlüklü görüntülerin gönderilmesi gibi özellikler de yer alıyor. Bu gelişmeler, WhatsApp kullanıcılarının iletişim deneyimini daha da geliştirme hedefini yansıtıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? WhatsApp’ın bu özelliğini kullanışlı buldunuz mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!