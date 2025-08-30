Not: Bu videoda yer alan 55OLED810/12 modeli televizyon, inceleme örneği olarak TP Vision Türkiye tarafından temin edilmiştir.
HEM FİLM HEM OYUN KEYFİ | Philips 55OLED810/12 İncelemesi
Detaylı bilgi için; https://www.philips.com.tr/c-p/55OLED810_12/oled-4k-ambilight-tv
Not: Amazon Alexa’nın Türkçe desteği olmadığı için İngilizce olarak çalışır.
Philips 55OLED810/12 Özellikleri;
- Boyut (Stant İle): 1226 x 773 x 230 mm
- Toplam Ağırlık: 20,6 kg
- Ekran: 55 inç 3840 x 2160 piksel 120 Hz
- Panel Tipi: OLED-EX Panel
- Renk Derinliği: 10 bit – 30 bit
- Parlaklık: 1500 cd/m2
- HDR Desteği: HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG, Dolby Vision, IMAX Enhanced
- Maksimum Tazeleme Hızı: 144 Hz VRR
- İşlemci: P5 AI Perfect Görüntü Motoru (Gen 9) / MediaTek Pentonic 1000 (MT9972)
- Bellek ve Depolama: 4 GB LPDDR4X / 32 GB Depolama
- İşletim Sistemi: Google TV
- Oyun: AMD FreeSync Premium / Nvidia G-Sync uyumlu / Dolby Vision Oyun / ALLM
- Ses: 2.1 Kanal Ses / 70 Watt RMS / 4x 10 Watt Hoparlör + 1x 30 Watt Subwoofer
- Ses Geliştirme: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS: X, DTS Play-Fi
- Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 / Apple AirPlay
- Fiziksel Bağlantılar: 2x HDMI 2.1 / 2x HDMI 2.0 / 2x USB