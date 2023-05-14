Farklı HDMI özellikleri arasındaki farkın ne olduğunu merak ediyorsanız, bu makalemizde size HDMI ARC ve HDMI eARC’nin farklılıklarını ve özel durumunuza uygun olup olmadıklarını anlamak için bilmeniz gereken ana noktaları göstereceğiz. HDMI veya Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü ilk olarak Hitachi, Panasonic, Philips, Silicon Image, Sony ve Toshiba gibi bir grup elektronik üreticisi tarafından geliştirilmiştir. Bu üretici grubu HDMI Forumu olarak bilinmektedir.

Ses Dönüş Kanalı (ARC) özelliği, 2009 yılında piyasaya sürülen HDMI 1.4 spesifikasyonunda tanıtıldı. TV’nizden ve ses alıcınızdan gelen kabloların azaltılmasına izin verdi. Daha sonra, geliştirilmiş Ses Dönüş Kanalı veya eARC, 2017’de HDMI 2.1 spesifikasyonu ile tanıtıldı ve daha yüksek kaliteli ses formatları için daha fazla bant genişliği ve ses ve video sinyalleri arasında gelişmiş senkronizasyon sağladı.

HDMI ARC nedir?

HDMI ARC, Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü Ses Dönüş Kanalı anlamına gelir. Televizyonunuzu soundbar, alıcı veya ev sinema sistemi gibi harici bir hoparlör sistemine bağlama işlemini basitleştiren bir özelliktir.

Tipik olarak, harici bir ses sistemi kullanıyorsanız, video sinyalini TV’ye göndermek için bir HDMI kablosu ve ardından sesi TV’den ses sistemine geri göndermek için ayrı bir kablo (optik ses kablosu gibi) kullanmanız gerekir. Bu, TV’nizin yerleşik uygulamalarını veya doğrudan TV’nize bağlı bir cihazı (oyun konsolu veya akış kutusu gibi) kullanırken ve sesin TV’nin yerleşik hoparlörleri yerine harici hoparlörlerinizden çıkmasını istediğinizde gereklidir.

HDMI ARC ile tek bir HDMI kablosuyla her ikisini de yapabilirsiniz. Video sinyali hala cihazınızdan TV’nize gider ve ardından ses aynı kablo boyunca TV’nizden ses sisteminize “geri” gönderilir. Bu, kurulumunuzu basitleştirebilir ve ihtiyacınız olan kablo sayısını azaltabilir.

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Tüm cihazlardaki tüm HDMI bağlantı noktalarının ARC özelliğini desteklemediğini unutmayın. Örneğin birçok TV’de yalnızca bir HDMI bağlantı noktası (genellikle “HDMI ARC” olarak etiketlenir) bu özelliğe sahiptir. Ayrıca, HDMI ARC’yi kullanmak için hem TV’nizin hem de ses sisteminizin bunu desteklemesi gerekir.

Buna ek olarak, HDMI ARC en yüksek kaliteli ses formatlarını destekleme konusunda belirli sınırlamalara sahiptir. Bu, yüksek kaliteli ses formatları için daha iyi destek sağlayan ve video ile ses arasında daha iyi senkronizasyona sahip olan HDMI eARC (gelişmiş Ses Dönüş Kanalı) adı verilen daha yeni sürümle geliştirilmiştir.

HDMI eARC nedir?

HDMI eARC, Yüksek Tanımlı Multimedya Arayüzü Geliştirilmiş Ses Dönüş Kanalı anlamına gelir. HDMI ARC’nin 2017’de HDMI 2.1 spesifikasyonu ile tanıtılan güncellenmiş bir sürümüdür. eARC, orijinal ARC’ye göre daha önce bahsedilen artırılmış bant genişliği gibi çeşitli iyileştirmeler sunar. eARC, ARC’den çok daha yüksek veri hızlarını işleyebilir, bu da Dolby TrueHD, DTS:X ve sıkıştırılmamış 7.1 ve 5.1 surround ses dahil olmak üzere en yüksek kaliteli ses formatlarını desteklemesini sağlar. ARC sıkıştırılmış 5.1 surround ses ile sınırlıydı ve en yüksek kaliteli formatları destekleyemiyordu.

eARC’nin diğer özellikleri arasında ses ve videonun mükemmel şekilde senkronize olmasını sağlamak için otomatik dudak senkronizasyonu düzeltmesi de yer alıyor. Daha basitleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi ile birlikte eARC, cihazlar hem TV’nin hem de ses sisteminin destekleyebileceği en iyi ses formatlarını otomatik olarak algılayabilir ve yapılandırabilir.

Tek bir uzaktan kumandadan birden fazla cihazı kontrol etmenizi sağlayan CEC’i (Tüketici Elektroniği Kontrolü) destekleyen eARC sayesinde kullanıcılara gelişmiş cihaz kontrolü sağlamanın yanı sıra. Tıpkı ARC’de olduğu gibi, eARC’yi kullanmak için hem TV’nizin hem de ses sisteminizin bunu desteklemesi gerekir. İçeriği beğendiniz mi? bizi takip etmeye devam edin.