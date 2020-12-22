HBO Max dizileri artık 4K kalitede izlenebilecek!

Wonder Woman 1984 filmini sinemayla aynı gün HBO Max platformunda da yayınlayacaklarını söyleyen HBO yetkilileri, bugün itibarıyla Android kullanıcılarına 4K desteği getirdiğini duyurdu. Bunun yanı sıra HDR desteği de ekleyen HBO Max’in ilk 4K filmi Wonder Woman 1984 olacak.

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Covid-19 salgınının artışı nedeniyle Dünya çapındaki bütün filmler gibi, Wonder Woman 1984 filmi de defalarca ertelenmiş ve bunun neticesinde de Warner Bros, filmi sinemayla aynı gün HBO Max platformunda yayınlayacağını açıklamıştı. Haberlerimizde sizlere detaylı olarak aktardığımız bu gelişme gölgesinde, HBO Max’ten kullanıcıları epey memnun edecek bir hamle geldi.

HBO yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, HBO Max dizileri artık UHD kalitede izlenebilecek. Bu kapsamda platformun ilk 4K filmi de Wonder Woman 1984 olacak. Bununla birlikte HDR görüntüleri de desteklemeye başladığını açıklayan HBO Max, söz konusu desteği Android tabanlı cihazlarda ve Apple TV’de sunduğunu söyledi.

HBO Max dizileri, şu platformlarda 4K UHD olarak izlenebilecek

4K özelliğine sahip olan bütün Android televizyonlar

Chromecast Ultra

Amazon Fire TV Stick 4K

Amazon Fire TV Cube

AT&T TV

Apple TV 4K

HBO Max dizileri yukarıdaki cihazlara ek olarak Playstation, Xbox ve Roku platformlarından da izlenebiliyor, ancak HBO Max’in açıklamasına göre UHD desteği henüz bu platformlarda bulunmuyor. Bu nedenle PlayStation, Xbox veya Roku sahipleri HBO Max dizilerini şimdilik Full HD 1080P kalitede izleyebilecekler.

HBO Max başlangıçta sadece Wonder Woman 1984 filmini 4K UHD kalitede yayınlayacak, bununla birlikte de 2021 boyunca platforma eklenecek olan dizilerin büyük çoğunluğunda 4K seçeneği mevcut olacak. Yani 2021 boyunca yayınlanacak olan HBO Max dizileri artık kullanıcılara 4K keyfini de yaşatacak diyebiliriz.