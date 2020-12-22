Haber
HBO Max dizileri artık 4K kalitede izlenebilecek!
Wonder Woman 1984 filmini sinemayla aynı gün HBO Max platformunda da yayınlayacaklarını söyleyen HBO yetkilileri, bugün itibarıyla Android kullanıcılarına 4K desteği getirdiğini duyurdu. Bunun yanı sıra HDR desteği de ekleyen HBO Max’in ilk 4K filmi Wonder Woman 1984 olacak.
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Covid-19 salgınının artışı nedeniyle Dünya çapındaki bütün filmler gibi, Wonder Woman 1984 filmi de defalarca ertelenmiş ve bunun neticesinde de Warner Bros, filmi sinemayla aynı gün HBO Max platformunda yayınlayacağını açıklamıştı. Haberlerimizde sizlere detaylı olarak aktardığımız bu gelişme gölgesinde, HBO Max’ten kullanıcıları epey memnun edecek bir hamle geldi.
HBO yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, HBO Max dizileri artık UHD kalitede izlenebilecek. Bu kapsamda platformun ilk 4K filmi de Wonder Woman 1984 olacak. Bununla birlikte HDR görüntüleri de desteklemeye başladığını açıklayan HBO Max, söz konusu desteği Android tabanlı cihazlarda ve Apple TV’de sunduğunu söyledi.
HBO Max dizileri, şu platformlarda 4K UHD olarak izlenebilecek
- 4K özelliğine sahip olan bütün Android televizyonlar
- Chromecast Ultra
- Amazon Fire TV Stick 4K
- Amazon Fire TV Cube
- AT&T TV
- Apple TV 4K
HBO Max dizileri yukarıdaki cihazlara ek olarak Playstation, Xbox ve Roku platformlarından da izlenebiliyor, ancak HBO Max’in açıklamasına göre UHD desteği henüz bu platformlarda bulunmuyor. Bu nedenle PlayStation, Xbox veya Roku sahipleri HBO Max dizilerini şimdilik Full HD 1080P kalitede izleyebilecekler.
HBO Max başlangıçta sadece Wonder Woman 1984 filmini 4K UHD kalitede yayınlayacak, bununla birlikte de 2021 boyunca platforma eklenecek olan dizilerin büyük çoğunluğunda 4K seçeneği mevcut olacak. Yani 2021 boyunca yayınlanacak olan HBO Max dizileri artık kullanıcılara 4K keyfini de yaşatacak diyebiliriz.
Güncelleme
Samsung Galaxy S10 Lite için Android 11 güncellemesi yayınlandı
Samsung Galaxy S10 Lite, Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini bugün itibarıyla almaya başladı. Yaklaşık 2 GB boyutunda olan söz konusu güncelleme, Galaxy S10 Lite kullanıcılarına yepyeni bir kullanıcı arayüzüyle birlikte çeşitli güvenlik iyileştirmeleri getiriyor.
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Geçtiğimiz haftalarda Note20 ve S20 serileri için One UI 3.0 (Android 11) güncellemesini kararlı haliyle yayına alan Samsung, ibresini bu sefer de amiral gemisi olmayan akıllı telefonlarına çevirmiş gibi görünüyor. Zira, şirketin Android 11 tabanlı One UI 3.0 arayüz güncellemesi bugün itibarıyla sürpriz bir şekilde Galaxy S10 Lite için yayınlandı.
“Sürpriz bir şekilde” diyoruz, çünkü gerçekten bu gelişme tam anlamıyla bir sürpriz oldu. Bunun nedeniyse, Samsung’un Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini daha Galaxy S10 ailesinin hiçbir üyesine dağıtmamış olmasından kaynaklanıyor. Örneğin Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S105G de dahil Galaxy S10 serisinin diğer üyeleri Android 11’i almamıştı.
Samsung Galaxy S10 Lite kullanıcılarına Android 11 (One UI 3.0) müjdesi
Samsung Galaxy S10 Lite modelineyse bir anda Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini veren Samsung, gerçekten hepimizi şaşırttı. Bu bağlamda G770FXXU3DTL1 yazılım sürümüne sahip yeni yazılım güncellemesi, Android’in Aralık 2020 güvenlik yamasını koluna takarak Galaxy S10 Lite kullanıcıları tarafından indirilebiliyor. Yaklaşık 2 GB (2,053,34 MB) dosya boyutuna sahip olan güncellemeyi, boyutunun büyük olması sebebiyle Wi-Fi kullanarak indirmenizde fayda var.
Bu arada SamMobile tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung, güncellemeyi ilk etapta Hindistan ve İspanya pazarlarına dağıtıyor. OTA yoluyla kademeli olarak dağıtılan güncellemenin önümüzdeki birkaç hafta içindeyse bütün Samsung Galaxy S10 Lite kullanıcılarına ulaşacağı bildiriliyor. Hatta siz bu haberi okurken güncelleme telefonunuza ulaşmış olabilir. İsterseniz hemen şimdi Ayarlar » Yazılım güncelleme kısmına giderek güncellemelerinizi kontrol edebilirsiniz.
Sosyal Medya
2020’nin en çok kazanan YouTuberları belli oldu!
Forbes, 2020 yılında en çok kazanan 10 YouTuber’ı açıkladı. Youtube’un en çok kazananı, 2 yılın ardından tekrar 29.5 milyon dolar gelir elde eden 9 yaşındaki Ryan Kaji oldu.
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2020 yılında en çok kazanan 10 YouTuber
10. Jeffree Star – 15 milyon dolar
16.9 milyon abonesi bulunan Jefree Star, 600 milyon görüntülenme ile YouTube’dan 15 milyon dolar gelir elde etti.
9. David Dobrik – 15.5 milyon dolar
18 milyon abonesi bulunan David Dobrik, 2.7 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 15.5 milyon dolar gelir elde etti.
8. Blippi (Stevin John) – 17 milyon dolar
27.4 milyon abonesi bulunan Blippi, 8.2 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 17 milyon dolar gelir elde etti.
7. Nastya (Anastasia Radzinskaya) – 18.5 milyon dolar
65.9 milyon abonesi bulunan 6 yaşındaki Nastya, 39 milyar görüntülenme alarak YouTube’dan 18.5 milyon dolar gelir elde etti.
6. Preston Arsement – 19 milyon dolar
33.4 milyon abonesi bulunan Preston Arsement, 3.3 milyar görüntülenme ile Youtube’dan 19 milyon dolar gelir elde etti.
5. Markiplier (Mark Fischbach) – 19.5 milyon dolar
27.8 milyon abonesi bulunan Markiplier, 3.1 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 19.5 milyon dolar gelir elde etti.
4. Rhett and Link – 20 milyon dolar
41.8 milyon abonesi bulunan Rhett and Link, 1.9 milyar görüntülenme ile Youtube’dan 20 milyon dolar gelir elde etti.
3. Dude Perfect – 23 milyon dolar
57.5 milyon abonesi bulunan Dude Perfect, 2.77 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 23 milyon dolar gelir elde etti.
2. Mr. Beast – 24 milyon dolar
47.8 milyon abonesi bulunan Mr. Beast, 3 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 24 milyar dolar gelir elde etti.
1. Ryan Kanji -29.5 milyon dolar
41.7 milyon abonesi bulunan 9 yaşındaki Ryan Kanji, 12.2 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 29.5 milyon dolar gelir elde ederek 2020 yılında en çok kazanan YouTuber oldu.
Apple
Apple ProRAW formatı nedir? Nasıl kullanılır?
Apple, iPhone 12 serisiyle birlikte iPhone kullanıcılarının hayatına ProRAW (iPhone 11 Pro gibi diğer iPhone modellerinde yok) diye bir görüntü formatı soktu, peki bu nedir? Yalnızca iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde bulunan ProRAW basitçe, kullanıcılara çektikleri fotoğraflar üzerinde %100 kontrol sahibi olabilme imkanı veriyor.
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Apple ProRAW formatı, mantığı itibarıyla aslında teknolojinin son harikası olarak adlandırabileceğimiz bir özellik değil. Fotoğrafçılıkla uğraşıyorsanız zaten genel olarak RAW terimiyle alakalı bilginiz vardır; ancak, biz bu rehberimizde ProRAW terimiyle ilk defa karşılaşan kullanıcılara bilgi veriyor olacağız.
Görüntü formatları 101: RAW ile diğer formatlar arasındaki farklar neler?
Her şeyden önce ProRAW formatını daha iyi anlayabilmek için, konuyla doğrudan alakası olduğundan dolayı genel olarak görüntü formatlarından ve bu formatların öneminden kısaca bahsetmek istiyorum. Şu anda dünya üzerinde bir sürü görüntü formatı bulunuyor, ancak mobilde en çok kullandıklarımız JPEG, HEIC ve PNG. Normalde telefonumuzla çektiğimiz fotoğraflar o anki tercihimize bağlı olarak otomatikman bu formatlardan biriyle galeriye kaydediliyor.
Fakat telefonumuz bu formatlarla çekilen görüntülerin renk dengesi ve kontrastı gibi ayarlarıyla oynuyor ve kendimiz düzenlemek istediğimizde elimiz kolumuz bağlı kalıyor. Çünkü JPEG formatı çalışma mantığı itibarıyla zaten görüntüyü işleyerek kaydettiği için, üzerine bir şeyler katmaya çalıştığımızda haliyle fotoğraf ham halinden çok farklı bir hal alıyor. Deyim yerindeyse pişmiş aşa su katmış gibi oluyoruz.
JPEG formatıyla çekilen fotoğrafları, herhangi bir tatlıcıdan sipariş ettiğiniz künefe gibi düşünün. Tadını sonradan beğenirsiniz veya beğenmezsiniz orası ayrı, ama en nihayetinde o künefeyi tatlıcı nasıl yapmışsa siz onu yiyorsunuz ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkanınız da bulunmuyor. İşte aynı mantık JPEG gibi görüntü formatları için de geçerli. Çekmiş olduğunuz JPEG formatlı bir görüntünün beyaz dengesi, kontrastı, renk dengesi gibi önemli detaylar telefonunuz tarafından otomatik olarak ayarlanıyor.
Gel gelelim, RAW veya ProRAW adını verdiğimiz görüntü türlerinde ise böyle bir sıkıntımız yok. Basit bir tabirle “görüntünün ham hali” olarak adlandırabileceğimiz RAW, çekmiş olduğunuz fotoğraflar üzerinde hiçbir oynama/sıkıştırma yapmadan direkt olarak ham haliyle fotoğrafı telefonunuza kaydediyor. Haliyle siz Adobe Photoshop Lightroom gibi bir mobil fotoğraf düzenleme uygulamasında o fotoğrafı daha efektif bir biçimde düzenleyebiliyorsunuz.
Künefe örneğinden yola çıkarak RAW formatını şöyle anlatabiliriz: Bütün künefe malzemelerinin önünüzde olduğunu düşünün, yapılışına ve koyulacak malzeme miktarlarına kadar baştan aşağı siz karar vereceksiniz. Bu durumda künefe sizin kontrolünüzde olmuş olacak, yani siz nasıl yaparsanız tadı da o doğrultuda olacak. İşte RAW dediğimiz görüntü formatının tüm olayı genel olarak bundan ibaret.
Apple ProRAW formatı nedir?
Öyle zannediyorum ki, RAW formatının mantığını anladıysanız Apple ProRAW terimine de artık tam olarak hakimsinizdir. Apple, iPhone 12 serisini tanıtmasıyla beraber iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max (iPhone 11 Pro gibi iPhone 11 serisinde bulunmuyor) kullanıcılarına ProRAW sayesinde RAW fotoğraflar çekebilme imkanı vermeye başladı. Dosya uzantısı olarak DNG’yi kullanan ProRAW sayesinde çektiğiniz görüntüler üzerinde telefonunuz hiçbir oynama yapmıyor ve ham haliyle fotoğrafı telefonunuza kaydediyor.
Bu sayede VSCO, Adobe Lightroom veya istediğiniz herhangi bir iPhone fotoğraf düzenleme uygulaması kullanarak çektiğiniz RAW görüntüleri düzenleyebiliyorsunuz. Örneğin fotoğrafın beyaz dengesinde bir bozukluk tespit ettiniz, bu bozukluğu ham görüntü üzerinden kendinize göre istediğiniz gibi düzeltebiliyorsunuz.
Apple ProRAW nasıl etkinleştirilir?
Apple ProRAW özelliğini iPhone cihazınızda etkinleştirmek için şu adımları takip edin:
- iPhone ayarlarını açın.
- Kamera bölümüne girin.
- Biçimler bölümüne girin.
- Buradan Apple ProRAW seçeneğini etkinleştirin.
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