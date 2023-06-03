Akıllı telefon dünyasında hareketli geçen ilk altı ayın ardından Haziran ayında bir miktar yavaşlama yaşanması bekleniyor. Yine de bu ay birkaç marka çok ilgi çekici yeni modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Özellikle Motorola ve Samsung yeni telefonlarını resmi olarak Haziran’da tanıtacağını doğruladı. Diğer markaların telefonları ise sızıntılara dayanıyor, ancak onlar da Haziran’da kullanıcılarla buluşabilir.

Motorola 1 Haziran’da Razr serisinin iki yeni katlanabilir telefonunu tanıtacak ve Razr 40 ve Razr 40 Ultra şekline iki model yer alıyor. Ultra modeli 3.5 inç daha büyük bir kapak ekranına ve Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciye sahip olacak. Razr 40 Ultra’nın 6.9 inç büyük ana ekranın yanı sıra 12MP + 13MP çift kamera, 32MP selfie kamerası, 3800mAh pil ve 33W hızlı şarj özellikleri olacak. Telefonların fiyatları henüz bilinmiyor ancak Ultra modeli 1500-2000 dolar arasında satılabilir.

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Xiaomi kanadına bakacak olursak Redmi K50 Ultra modelini Haziran ortasında Çin’de duyuracak. 6.7 inç OLED ekran, MediaTek Dimensity 9000+ işlemci, 5000mAh pil ve 67W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Küresel pazarlarda ise muhtemelen Redmi Note 12 Pro adıyla satışa sunulacak. Redmi serisinin tipik fiyat politikasına göre telefonun fiyatı 450-650 dolar arasında olacak.

Vivo’nun amiral gemisi X90 Pro+’nın Haziran sonunda tanıtılması bekleniyor. 6.78 inç 2K AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 çip, dörtlü kamera sistemi ve 80W hızlı şarj desteği özellikleri taşıyacak telefonun 1000 doların üzerinde bir fiyata sahip olması muhtemel.

Oppo’nun ilk katlanabilir telefonu Find N2’nin de Haziran sonunda Çin’de tanıtılacağı söyleniyor. 7.1 inç ana ekran, Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ve 5000mAh pile sahip olacak. Find N2 yüksek ihtimalle 1500 dolar ve üzeri bir fiyat etiketine sahip olacak.