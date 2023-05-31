Samsung, 2023’ün ikinci yarısında seçili akıllı telefon modelleri için Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini sunmaya hazırlanıyor.

Her yıl yeni bir Android işletim sistemi sürümü yayınlayan Google, Android tabanlı telefon üreticilerinin de işletim sistemlerini güncellemelerini sağlıyor. Bu markalardan biri de Samsung. Android 14 tabanlı One UI 6.0 üzerinde çalışmalarını hızlandıran Samsung, test süreçlerine başlamış durumda.

Samsung, Android 14 test süreçlerine giriyor

Google, Android 14 çalışmalarını sürdürürken, Samsung’un 2023’ün ikinci yarısında belirli akıllı telefon modellerine One UI 6.0 güncellemesini sunması bekleniyor. Şirket, yeni işletim sistemi güncellemesi için bazı modellerinde One UI 6.0 testlerini gerçekleştiriyor.

Erken başlatılan One UI 6.0 testleri sayesinde, bu modellerin Android 14 güncellemesini daha önce alacağı düşünülüyor. Güney Koreli üretici, Android 14 için beklendiği üzere amiral gemisi modellere öncelik tanıyor.

Samsung’un sunucularında, şirketin şu anda One UI 6.0’ı Galaxy S23 serisinde iç testlerle denediği görülüyor.

Ayrıca, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modelleri de Android 14 güncellemesi için öne çıkan cihazlar arasında yer alıyor.

Geçen yılın amiral gemisi modeli olan Galaxy S22’nin de bu cihazlardan hemen sonra One UI 6.0 güncellemesini alacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleri de Android 14 güncellemesini ilk alan modeller arasında olacak.

One UI 6.0 test süreçlerine başlayan Samsung modelleri

Samsung Galaxy S23 Serisi

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy S22 Serisi

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy A54

Samsung, son dönemde attığı adımlarla güncelleme konusunda önemli ilerlemeler kaydediyor. Orta segment modellere dahi 4 yıllık Android güncelleme sözü veren şirket, yakında One UI 6.0 test süreçlerini daha da hızlandıracaktır. Biz de bu listeyi güncel tutmaya özen göstereceğiz. Siz Samsung ve Android 14 güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz.