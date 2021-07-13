Kripto Para
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kripto para borsalarına yeni düzenleme!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında kripto para borsalarını da ilgilendiren yeni bir düzenleme yaptı.
Vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, kripto para borsalarını da yakından ilgilendiriyor.
Tebliğ ile “gerçek faydalanıcı” şeklinde tanımlanan tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri, nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişilere bildirim zorunluluğu getirildi. Yani buna göre gerçek faydalanıcısı bilgisi bildiriminin 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından talep edildiği zaman “Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”un uygulanmasında yükümlü sayılan bankalar, finansman şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık sağlayıcılarının da aralarında bulunduğu birçok kuruluş, gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisinin bilgilendirmesini yapmak zorunda. Merkezi yurt dışında bulunan yükümlüler de bu zorunluluğa dahil.
Ayrıca, bilgilendirilmesi zorunlu olan bilgilerin bildirisi yapılmadığı ya da eksik/yanıltıcı bilgi verildiği takdirde bilgi sunanlara cezai yaptırım uygulanacak.
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Kripto Para
Grayscale, BNY Mellon ile Bitcoin anlaşması yaptı!
Grayscale, BNY Mellon ile Bitcoin anlaşması yaptı. Bankacılık devi, Grayscale Bitcoin Trust’a bu yılın sonundan itibaren fon muhasebesi ve yönetimi sağlayacak.
Grayscale, Bitcoin Trust ve Bitcoin ETF hizmetleri için BNY Mellon ile ortaklık kurdu. Grayscale tarafından paylaşılan basın açıklamasına göre şirket, Bitcoin Trust ve ETF hizmetleri sağlamak için ABD’nin en büyük bankalarından olan BNY Mellon ile ortaklık anlaşması imzaladı. Paylaşılan açıklamada 1 Ekim 2021’den itibaren BNY Mellon’un şirketin en büyük fonuna yönelik çeşitli hizmetlerle resmi bir ortak olacağı belirtiliyor. Basın açıklamasını Grayscale’in ana şirketi Digital Currency Group Başkanı Barry Silbert Twitter hesabı üzerinden paylaştı.
Thrilled to be selected for asset servicing on @Grayscale’s flagship Grayscale Bitcoin Trust. Look forward to collaborating with @Sonnenshein and team on this historic venture. https://t.co/uLN6xqx0Vj pic.twitter.com/qUVWklxRKE
— BNY Mellon (@BNYMellon) July 13, 2021
BNY Mellon, Grayscale’in Bitcoin Trust’ını borsada işlem gören bir fona dönüştürme çabalarına yardımcı olacak. Grayscale kısa süre önce kendi Bitcoin ETF’sine sahip olmak için SEC’e başvurma planlarını yeniden doğrulamıştı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Grayscale’in başvurusunu onaylarsa, BNY Mellon transfer acentesi ve ETF hizmetleri sağlayacak.
Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein, BNY Mellon’un Grayscale’in GBTC’yi bir Bitcoin ETF’sine dönüştürme planlarındaki rolü için zemin hazırladığını söyledi.
“BNY Mellon’u dahil etmek, Grayscale Bitcoin Trust’ı bir ETF’ye dönüştürme taahhüdümüzün bir parçası olarak önemli bir kilometre taşıdır. BNY Mellon, güvenilir bir sağlayıcı olarak uzun süredir devam eden bir üne sahiptir ve büyüyen dijital para varlık sınıfına hizmet vermeye kendini adamış ilk ekiplerden birini kurmuştur.”
BNY Mellon, bu yılın kurumsal müşterileri için BTC saklama hizmetleri başlatmış ve kripto para alanına adım atmıştı. Banka o zamandan beri Bitcoin’in büyük bir destekçisi. Son zamanlarda, dijital varlık ürünlerini İrlanda’ya genişletti ve SkyBridge Capital’in Bitcoin ETF’sinin hizmet sağlayıcısı olmak için SEC’e başvurdu.
Grayscale Investments, 9 Temmuz 2021 itibariyle yönetim altındaki 30 milyar dolardan fazla varlıkla dünyanın en büyük dijital para varlık yöneticisidir. Grayscale, yatırım ürünleri ailesi aracılığıyla, dijital para birimlerini doğrudan satın alma, saklama ve saklama zorlukları olmadan bir güvenlik biçiminde dijital para varlık sınıfına erişim ve maruz kalma sağlar.
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Kripto Para
Bugün en iyi performans gösteren altcoinler: SNX, TEL, OKB
Kripto para birimi endüstrisinin toplam piyasa değerindeki %1,99’luk büyüme alkışı hak ederken, bir zamanlar mayıs ayında kaydettiği 2,5 trilyon dolardan hala çok uzak. Tesla CEO’su Elon Musk tarafından yayılan Korku, Belirsizlik ve Şüphelere (FUD) ve Çin’in ardı ardına gelen kripto paralara yönelik sert söylemleri, düşüşün en büyük etkenleri oldu. Bu gelişmeler, haftalardır birçok kripto paranın en düşük seviyeleri görmelerine neden oldu. Şu anda, kripto para ekosistemi, güçlü bir ticaret hacminin gösterdiği gibi, satış faaliyetlerinin boğaların gölgesinde kaldığı bir hafta sonu kaydetti. Bunun ardından gelen etki, bazı altcoinlerde büyük bir fiyat sıçramasına neden oldu. İşte en iyi performans gösteren altcoinler: SNX, TEL, OKB.
OKB (OKB)
OKB, son 24 saatte %13.03 artarak 10.90 dolara yükselerek bugün en iyi performans gösterenlerden biri olmaya devam ediyor. OKB, iki aydan uzun bir süre önce elde ettiği 44.17 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) düşerek, piyasadaki düşüşten o da kendi payını aldı. Kripto para ATH fiyat seviyesinin %75 altındayken, 2019’dan bu yana ulaşılan tüm zamanların en düşük (ATL) değeri olan 1,25 dolardan daha iyi performans gösterdi.
TEL (Telcoin)
Telcoin, son 24 saatte %25.85 artışla ile 0.01949 dolardan işlem gören düşük fiyatlı altcoinlerden biri. Telcoin kriptolar, blok zinciri ve telekomünikasyon endüstrisi arasında bir köprü görevi görecek şekilde tasarlanmış olsa da, havale endüstrisinde özellikle dikkate değer bir çekiş kazandı. Telcoin’in dikkat çekici büyümesi, onu yaklaşık bir yıl önceki ATL’sinden %29.000’den fazla yukarı itti.
SNX (Synthetic)
DeFi tokeni SNX, %20,33 artışla 13,18 dolara yükselerek emsalleri arasında en iyi performans gösterenlerden biri. Bir türev piyasası olarak SNX, kilitlenen toplam değerde (TVL) 1.87 milyar dolara sahip.
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Kripto Para
JPMorgan ’dan El Salvador’un BTC kabulüne yönelik yorum: Zor olabilir
ABD’li bankacılık devi JPMorgan, El Salvador’un Bitcoin’i (BTC) ülkede yasal bir para birimi haline getirmesinden pek memnun değil. Bankacılık devi, Bitcoin yasasını hayata geçirmenin Bitcoin için olduğu kadar, kripto para biriminin kendisi için de bir zorluk teşkil edebileceğini belirtti. Bu durumun ülke için de zorluk yaratabileceğini söyledi.
JPMorgan analistleri Bitcoin’in günlük işlem hacminin 40 ila 50 milyar dolar arasında bir yere ulaştığını belirtti. Ancak, bunun çoğu büyük borsalar tarafından içselleştirildi. Ayrıca, büyük bir BTC varlığının likit olmadığını ve %90’dan fazlasının bir yılda el değiştirmediğini de ekledi.
JPMorgan’a göre bu az likidite ve hacim, Bitcoin’in “potansiyel olarak bir değişim aracı olarak potansiyeli üzerinde önemli bir sınırlama” . Ayrıca analistler, El Salvador’daki günlük ödeme faaliyetinin, son zincir içi işlem hacminin yaklaşık olarak %4’ünü ve geçtiğimiz yıl cüzdanlar arasında aktarılan tokenların toplam değerinin %1’inden fazlasını temsil edeceğini söylüyor.
JPMorgan uzman analist grubu, El Salvador’un Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul etmesinin Bitcoin ağında bir baskı yaratacağını öne sürüyor. Uzmanlar, BTC’in likiditesinin azlığına ve işlem doğasına atıfta bulunarak BTC’in ülkede yasal para birimi olarak kullanılmasının kripto paranın bir değişim aracı olarak hareket etme kabiliyetine önemli bir sınırlama getireceğini ifade ediyor.
Ayrıca bankacılık devi, El Salvador için Bitcoin’in benimsenmesiyle ilgili bazı önemli zorluklara da dikkat çekiyor:
- Bitcoin’i bir değişim aracı olarak kullanmaya yönelik artan şüphecilik ve direnç.
- Bitcoin’in yüksek oynaklığı, ABD Dolarının resmi kullanımı ile birlikte iki paralı sistemi için büyük bir zorluk oluşturacaktır.
- JPMorgan, Bitcoin/USD dönüşümleri talebindeki bir dengesizliğin “karadaki dolar likiditesini yok edebileceğini” söylüyor. Dolayısıyla, bu sonuçta mali ve ödemeler dengesi riskleriyle sonuçlanabilir.
Bilindiği üzere El Salvador parlamentosu geçtiğimiz haziran ayında Bitocin’i ülkenin yasal para birimi olarak kabul etti. El Salvador Başkanı Nayip Bukele, Bitcoin kabulünün bütün işletmelerce zorunlu olacağını ifade etti. Pek çok küresel mali kurum ve IMF El Salvador’u bu hamlesi nedeniyle yasal ve mali sonuçlar konusunda uyardı ve konu hakkındaki şüphelerini dile getirdi. Uzmanlar El Salvador’u, BTC kabulü nedeniyle IMF müzakerelerinde tehlike yaşayabileceği konusunda da uyardı. El Salvador’un Bitcoin Yasa Tasarısı eylül ayında yürürlüğe girecek. O tarihe kadar ülkenin uyarılara ve endişelere karşı nasıl bir yol izleyeceğini beraber göreceğiz.
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