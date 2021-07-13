Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kripto para borsalarına yeni düzenleme!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında kripto para borsalarını da ilgilendiren yeni bir düzenleme yaptı.

Vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, kripto para borsalarını da yakından ilgilendiriyor.

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Tebliğ ile “gerçek faydalanıcı” şeklinde tanımlanan tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri, nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişilere bildirim zorunluluğu getirildi. Yani buna göre gerçek faydalanıcısı bilgisi bildiriminin 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından talep edildiği zaman “Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”un uygulanmasında yükümlü sayılan bankalar, finansman şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık sağlayıcılarının da aralarında bulunduğu birçok kuruluş, gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisinin bilgilendirmesini yapmak zorunda. Merkezi yurt dışında bulunan yükümlüler de bu zorunluluğa dahil.

Ayrıca, bilgilendirilmesi zorunlu olan bilgilerin bildirisi yapılmadığı ya da eksik/yanıltıcı bilgi verildiği takdirde bilgi sunanlara cezai yaptırım uygulanacak.