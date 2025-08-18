Hazine ve Maliye Bakanlığı, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında önemli bir adım atarak bazı vergisel işlemleri artık insan müdahalesi olmadan, tamamen robotik süreç otomasyonu ve yapay zeka desteğiyle gerçekleştirmeye başladı. Bu yenilik sayesinde hem bürokratik süreçler azalıyor hem de işlemler daha hızlı ve hatasız şekilde tamamlanabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından geliştirilen dijital uygulamalar sayesinde mükellefler; ödeme, dilekçe verme, bildirimde bulunma ve beyanname gönderme gibi işlemleri internet üzerinden yapabiliyor. Yalnızca 2024 yılında 362 milyon giriş yapılan Dijital Vergi Dairesi üzerinden, 12 milyon dilekçe ve bildirim ile 111 milyon beyanname elektronik ortamda iletildi. Ayrıca fatura, serbest meslek makbuzu, irsaliye ve dekont gibi 17,8 milyar belge dijital ortamda düzenlendi.

Vergi dairelerinde yapılan tahakkuk, tahsilat, haciz, tebligat ve yazışmalar da elektronik ortama taşındı. Her yıl 100 milyondan fazla kağıt belgeye denk gelen ödeme emirleri, ihbarnameler ve haciz belgeleri artık e-belge olarak düzenleniyor. Bu sayede hem bürokrasi azalıyor hem de süreçler hız kazanıyor.

Yeni başlatılan çalışmayla birlikte vergi dairelerindeki bazı işlemler, yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu aracılığıyla tamamen otomatik yapılmaya başlandı. Örneğin, pişmanlıkla verilen fakat süresinde ödenmeyen beyannamelere yönelik düzeltme fişi ile vergi-ceza ihbarnameleri artık personel müdahalesi olmadan hazırlanıyor. Bu sistem sayesinde işlemler hızlı sonuçlanırken, kamu gelirlerinin tahsil süreci de hızlanıyor ve insan hataları en aza indiriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapay zeka tabanlı çalışmaların artırılarak devam edeceğini belirtti. Özellikle mükelleflerin vergi uygulamalarına dair sorularına verilen izahatların da yapay zeka ile yanıtlanmasına yönelik yeni bir projenin sürdüğünü açıkladı. Bakan Şimşek, bu çalışmaların amacını “hizmet kalitesini artırmak, bürokratik süreçlerden doğan gecikmeleri ortadan kaldırmak ve insan kaynağını verimli alanlarda kullanmak” şeklinde özetledi.

