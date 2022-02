HAUWEI, Türkiye Pazarına Sunduğu Yeni Ürünlerini Tanıttı!

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu, MatePad Pro 12,6, Sound Joy ve WATCH FIT mini ürünlerini teknoloji meraklılarının beğenisine sundu. Yeni ürünlere ilgili ayrıntılı bilgiye Huawei Online Mağaza üzerinden ulaşılabilir.

Bakmakta fayda var: Tesla hisseleri, artan kredi notu ile %10,7 oranında yükseldi!

12,6 inç OLED FullView ekran

MatePad Pro, 12,6 inç OLED FullView ekrana sahip. 16:10 en boy oranı ve 5,6 milimetrelik dar çerçeveleriyle ekran, yüzde 90 ekran-gövde oranı sunuyor. OLED FullView ekran ayrıca milyonda bir yüksek kontrast oranını ve DCI-P3 renk gamını destekleyerek gerçeğe yakın renkler üretmesini sağlıyor. MatePad Pro, ∆E < 0,5 renk doğruluğu derecesine sahip.. Kaynakta emisyonları azaltan mavi ışık filtreleme donanım çözümü ile MatePad Pro, dünyanın çeşitli zorlu testlerden geçen ve TÜV Rheinland Full Care Display 2.0 sertifikası alan ilk tableti.

Collaborate Modu, HarmonyOS 2 ve Windows arasında gerçek platformlar arası etkileşimleri mümkün kılarak, kullanıcıların metin, resim ve belge gibi içerikleri bağlı cihazlar arasında basit bir sürükle – bırak yöntemiyle aktarmalarına olanak tanır. Tabletleri, akıllı telefonları ve PC’leri ayıran sınırları ortadan kaldıran Çoklu Ekran İş Birliği, kullanıcıların MatePad Pro ve diğer bağlı cihazlarla yapabileceklerini geliştirerek, eskisinden daha üretken ve yaratıcı olmalarını sağlıyor.

12,6 inçlik HUAWEI MatePad Pro, 2. Nesil M-Pencil, Manyetik Klavye ve taşıma kılıfı hediyeleriyle birlikte Online Mağaza üzerinde önsatışa sunuldu. 8999 TL’ye sadece tableti satın alabiliyorken, opsiyonların hepsini seçerseniz 14.000 TL fiyat etiketiyle vade farksız 4 taksit fırsatı da kullanılabiliyor. Ön satış dönemi boyunca 100 TL ön ödeme yapan kullanıcılara ayrıca toplam fiyat üzerinden 200 TL indirim uygulanıyor.

Huawei-Devialet ortak tasarımı HUAWEI Sound Joy

HUAWEI Sound Joy, Tüketicilere gittikleri her yerde rahatlık ve ses deneyimleri sunan, günlük kullanım için tasarlanmış kompakt, şık ve taşınabilir bir hoparlör. Dokuma kumaş tasarımı, IP67 dereceli toza ve suya dayanıklılık ve kaymaz yüzey, hoparlörü her koşulda sağlam ve dayanıklı hale getiriyor. 26 saate kadar çalma süresini destekleyen 8800 mAh kapasiteli dahili pili ve hızlı şarj desteği ile HUAWEI Sound Joy, her türlü dış mekan partisine hayat verecek ideal bir taşınabilir hoparlör.

202 mm yüksekliğinde ve 680 g ağırlığında ve 73 mm çapında olan HUAWEI Sound Joy’u taşıması bir su şişesi gibi taşımak kadar kolay. Devialet’in SAM teknolojisinden yararlanan Sound Joy, minimum bozulma ile daha özgün ses deneyimleri sunuyor. İkonik Push-Push pasif radyatör, daha net ve distorsiyonsuz sesler üreterek ses dalgalarını dengelemek için arka arkaya yerleştirilmiş iki diyafram içeriyor. HUAWEI Sound Joy ayrıca yüksek seste yüksek frekanslar ve derin bas sağlamak için 2 yönlü hoparlör sistemi kullanıyor. Orta ve alçak frekanslar için ayrılmış bir tweeter ve bir hoparlör ünitesi birlikte çalıştıklarında daha net ve daha etkileyici ses üretiyorlar.

Pil azaldığında 40W hızlı şarj, kullanıcıların Sound Joy’u hızlı ve güvenli bir şekilde çalıştırmasını sağlıyor. Sadece 10 dakikalık şarj ile hoparlör bir saatlik kullanım ömrü kazanıyor. Hoparlör, 3 saat içinde de tam şarj oluyor. Sound Joy obsidyen siyahı ve ladin yeşili renk seçenekleriyle 2.199 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla Online Mağaza’da satışa sunuluyor.

HUAWEI WATCH FIT mini

Hafif, şık ve her zaman rahat bir uyum için her kayışla eşleşiyor. WATCH FIT mini’nin saat gövdesi ve kulpları titanyum alaşımı, paslanmaz çelik, seramik ve diğer malzemelerden daha hafif olan alüminyum alaşımı ile üretilmiş.Kayışı hariç 20 gram ağırlığındaki WATCH FIT mini, ister deri kayış ister yumuşak, cilt dostu, anti-alerjik floroelastomer saat kayışı olsun, kire ve tere karşı dayanıklı. Saat gövdesinin yüzeyi, kayışın kenarı ve kullanıcılarla temas eden yüzeyler özenle işlendi. Zarif, kavisli tasarım, giyerken rahat bir dokunuş sağlıyor.

WATCH FIT mini, kullanıcıların iyi egzersiz alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmak için 96 egzersiz moduna ve egzersiz teşvik sistemine sahip. Otomatik antrenman algılama, doğru antrenman verileri izleme ve profesyonel antrenman rehberliği sayesinde kullanıcıların fitness seviyelerini daha iyi yönetmek için planlarını zamanında ayarlamalarına yardımcı oluyor.

WATCH FIT mini, net görüntü efektleri sağlamak için doğru renklere sahip 1,47 inç esnek AMOLED ekrana sahip. AMOLED ekran yalnızca renk gamı bakımından LCD ekrandan daha geniş değil, aynı zamanda daha hafif ve daha ince. Bu nedenle daha dolgun renk, daha güçlü kontrast ve daha renkli ekran efektleri elde ederek kullanıcılara en üst düzeyde görsel deneyim sunuyor. Vade farksız 4 taksit imkanıyla 1.199 TL satış fiyatı ile Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor.