Tesla hisseleri, artan kredi notu ile %10,7 oranında yükseldi!

Tesla hisseleri, Credit Suisse’nin şirketin hisse senedi notunu “outperform” olarak yükseltmesinin ardından %10,7 oranında arttı. Bu artışa piyasadaki toparlanmanın da etki ettiğini yayınlanan raporlarda gördük. Tesla, geçtiğimiz ocak ayında %20 oranında hisse senedi değer kaybına uğradı. Şirketin hisseleri, Tesla CEO’su Elon Musk’ın bu yıl yeni bir model piyasaya sürmeyeceklerini duyurmasının ardından ciddi bir düşüş yaşamıştı. Elon Musk’a göre firma, yeni fabrikalar ile üretimi genişletecek ve sürücüsüz araç kullanımı teknolojilerine yoğunlaşacak.

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Tesla hisseleri neden yükselişe geçti?

Credit Suisse, 1.025$’lık fiyat hedefiyle Tesla hisselerinin satın alınma zamanının şimdi olduğunu söylüyor. Analist Dan Levy, pazartesi günü yayınladığı yatırım raporunda “Tesla’nın kâr marjları, maliyeti düşürme doğrultusunda önemli ölçüde yükseldi. Yüksek kâr marjları, firmaların sürdürülebilirliği için gerekli. Yakın gelecekte Tesla, elektrikli araçlardaki liderliğini koruyacak.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca raporda “Tesla’nın bugüne kadar yaptığı yüksek kâr, kendi kendine sürüş özelliği ile desteklenen yazılım ve donanımıyla gerçekleşti. Tesla, daha güncel otonom sürüş özellikleri yayınladıkça ve maliyetleri azalttıkça kâr marjları artmaya devam edecektir.” ifadeleri de yer alıyor.

Analistler, Tesla’nın bu yıl ucuz model piyasaya sürmezse büyük bir hata yapacağını söylüyor. Guggenheim analisti Ali Faghri’ye göre Tesla, 25.000$’lık yeni bir model piyasaya sürmek zorunda. Faghri, firmanın bu adımda bulunmazsa önümüzdeki 10 yıl içinde büyük bir gelir kaybedeceğini belirtiyor. Ayrıca “2024-2025 yıllarında düşük fiyatlı araç pazarına giriş, Tesla’nın büyüme beklentilerini desteklemek için kritik olacak.” diye ekledi. Bununla birlikte geçtiğimiz çarşamba günü Elon Musk, yakın zamanda 25.000$’lık modelin gelmeyeceğini söyledi. Şirketin kaynaklarını, otonom sürüş teknolojisi ve Model 3, Model Y gibi araçlara kullanacağını belirtti. Ayrıca otonom sürüş yeterli seviyeye ulaştığında düşük fiyatlı araç pazarına girceklerinin de altını çizdi.

Tesla, milyarlarca dolarlık kamera modülü siparişi vermek için firmalarla görüşüyor. Bu firmalar arasında Samsung ve LG gibi büyük firmalar da bulunuyor. Güney Kore’den gelen rapor, bu iki şirketin Tesla’dan sipariş almak için teklif verdiğini iddia ediyor. Ayrıca raporda, LG Innotek, Samsung Electro-Mechanics ve birçok şirketin bu teklife katıldığı da belirtiliyor. İhale süreci, bu yılın ilk çeyreğinde tamamlanmış olacak.