Oyun
Harry Potter hayranlarına kötü haber!
Harry Potter hayranları, J.K Rowling’in tarışmalı Tweet’lerinden sonra bir kötü haber de 2021 yılı içinde çıkması beklenen Hogwarts Legacy oyunundan aldı. Bugün yapılan resmi açıklamayla oyunun söz verilen tarihe yetişmeyeceğini ifade eden oyun yapımcıları, güncellenen çıkış tarihini de aynı açıklamada paylaştı.
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Yeni çıkış tarihi belli oldu: 2022 yılı!
Harry Potter severler ve oyun tutkunlarının heyecanla beklediği Hogwarts Legacy oyununun çıkış tarihi, bugün yapılan Twitter açıklamasıyla 2022 yılına ertelendi. Oyun yapımcısı Portkey Games, resmi açıklamada oyunun tam anlamıyla hazır olması ve oyun severlere kusursuz bir deneyim sunması için “oyuna ihtiyacı olan süreyi vermek istediklerini”; ve bundan dolayı oyunu ertelediklerini duyurdu. Ayrıca, Portkey Games, aynı açıklamada oyunculardan ve Harry Potter hayranlarından aldıkları pozitif tepkiye teşekkür etti. Bunlara ek olarak, açıklama metniyle paylaşılan oyun içi görüntü de dikkatlerden kaçmadı.
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Geçen sene PS5 etkinliğinde tanıtılmıştı
Geçen sene, ilk kez 16 Eylül tarihli PS5 tanıtım etkinliğinde görücüye çıkan Hogwarts Legacy, yayımlanan fragmanıyla büyük bir heyecan yaratmıştı. Hogwarts Legacy, Harry Potter evreninin 1800’lü yıllarını konu alıyor. Bu zaman dilimi filmler ve kitaplardaki hikayenin çok daha öncesi demek. Doğal olarak, hikayenin bugüne kadar hiç görmediğimiz geçmişini anlatacak oyun, bu yönüyle de dünyadaki Harry Potter hayranlarının büyük ilgisini çekmekte. Ne yazık ki, hikayenin yeni detaylarını ve o büyüleyici Harry Potter evrenini görmek için en az bir yıl daha beklememiz gerekecek.
Hogwarts Legacy, oyun türü olarak ise bir açık dünya – aksiyon RPG (open-world – action RPG) oyunu. Fragmanında şapka seromonisi, Quidditch, büyücülük dersleri ve iksir hazırlama gibi oyun içi detaylar gösteren oyunun neredeyse tüm oyun platformlarına gelmesi bekleniyor. Oyunun çıkacağı kesinleşen platformlar ise şu şekilde: PC, PS5, PS4, Xbox One ve Xbox Series X. Oyunun, Nintendo platformundaki konsollarındaki akıbeti ise an itibariyle kesinlik kazanmış değil.
Kaynak: IGN
Genel
CD Project, Cyberpunk 2077 için kullanıcılardan özür diledi!
Cyberpunk 2077‘nin geliştiricisi CD Project, kullanıcılardan özür diledi. Oyun içerisindeki hataların farkında olan şirket, Cyberpunk 2077 oyuncularından özür diledi.
Dünya’da en çok oynanılan oyunlar listesine en üst seviyeden giren Cyberpunk 2077, kalitesi ve muhteşem hikayesi ile kullanıcıları kendine çekmişti. Ancak oluşturduğu bu etkiyi oyun içerisindeki hatalar ve optimizasyon sorunları ile geri itti. Oyundan bıkma noktasına gelen kullanıcılar, Cyberpunk’ın geliştiricilerinin de dikkatini çekmiş gibi görünüyor.
Piyasada en çok oynanılan oyun olan Cyberpunk 2077, bildiğiniz üzere oyun içerisindeki bug’lar nedeniyle kalitesinden bir hayli ödün veriyordu. Öte yandan çok yüksek sistemler kullanan kullanıcıların bile kasma ve donma yaşadığını gördük. Bu sorunlar ile ilgili açıklama yapan oyun geliştiricisi CD Project, kullanıcılardan özür diledi.
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CD Project’in kurucusu özür videosu paylaştı!
Cyberpunk 2077 resmi YouTube kanalı, Marcin Iwiński tarafından çekilen özür videosunu paylaştı. CD Project‘in kurucusu olan Marcin Iwiński, ilk olarak oyunu yayınlama konusunda sorumlu olduğu için kendisi ve çalışanları adına özür diledi. Ayrıca oyunu geliştiren ekibin bir suçu olmadığını belirtti.
Öte yandan oyunun ilk olarak PC sürümü için geliştirildiğini söyleyen yetkili, daha sonra konsollara uyarlandığını, ancak pek başarılı olamadıklarını belirtti. Ancak konsol kullanıcılarının yaşadıkları sorunların farkında olan CD Project kurucusu Iwiński, ilk güncelleme ile bu sıkıntıların giderileceğini belirtti.
2021 yılında birçok güncelleme ile oyundaki hataların neredeyse sıfıra ineceğini belirten Marcin Iwiński, ilk güncelleme olan v1.1‘i 10 gün içerisinde yayınlayacaklarını belirtti. Ondan sonraki birkaç hafta içeriside ise v1.2 yaması paylaşılacak ve oyundaki sorunlar büyük ölçüde çözülecek.
Yine 2021 yılı içerisinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcılarına ücretsiz DLC’ler dağıtacağını bildiren Iwiński, son olarak oyunu PlayStation Store‘a geri getirmeyi planladıklarını ve daha önceden yapılacak olan geri ödemeleri de gönderdiklerini açıkladı.
Cyberpunk 2077 hakkında yapılan açıklamalar bu şekildeydi. CD Project firmasının hatalarının farkında olması ve bu konu ile ilgili bir video çekmesi gerçekten kullanıcıları sevindiren nitelikte. Artık bıkma noktasına gelen kullanıcılar, gelecek olan güncellemeler ile oyunun tadını çıkaracaklar. Bakalım Cyberpunk 2077, aldığı güncellemeler ile sorunlarından kurtulabilecek mi.
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Genel
Bethesda Indiana Jones oyunu geliştiriyor!
Bethesda efsane film serisi Indiana Jones‘un oyununu geliştiriyor. Firma filmin haklarını elinde bulunduran Lucasfilm Games ile anlaştı.
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Bethesda Indiana Jones hayranlarını heyecanlandırdı!
Film ve oyun dünyaları birleşmeye ve ortak projeler çıkarmaya devam ediyor. Son dönemde artan film oyunlarına görünüşe göre bir yenisi daha eklenecek. Geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen ve hemen Star Wars oyunu için Ubisoft ile anlaşan Lucasfilm Games, şimdi de Bethesda ile Indiana Jones filmi için anlaşmaya vardı. Efsane film serisinin oyunu ile hayranlarını karşılamaya hazırlanan firma, konu ile alakalı Twitter üzerinden bir video yayınlayarak hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.
— Bethesda (@bethesda) January 12, 2021
Oyun ile alakalı içerik göstermekten ziyade bir ipucu ve duyuru videosuna benzeyen paylaşım hem Bethesda hem de Indiana Jones hayranlarını harekete geçirmeyi başardı. The Elder Scrolls ve Fallout serisi ile oyuncuların gönlünü kazanmayı başaran firma, oyun için bir diğer önemli serisi Wolfenstein‘ın geliştiricileri olan Machine Games‘i seçti. Oyunun yönetmenlik kısmına ise The Elder Scrolls ve Fallout serilerinden tanıdığımız Todd Howard getirildi. Hali hazırda Fallout dizisi için çalışmalarını sürdüren firma, yoğun takvimi ile hayranların beklentilerini şimdiden yükseltti. Henüz oyunun yapısı ile alakalı bir bilgi paylaşılmazken, merakla beklenen Indiana Jones oyununun filmin yapısına uygun olması bekleniyor. Oyun dünyasına hızlı bir giriş yapan Lucasfilm Games bakalım oyuncuları başka hangi sürprizler ile şaşırtacak bekleyip göreceğiz.
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Genel
Ubisoft açık dünya Star Wars oyunu geliştiriyor!
Ubisoft yeni bir Star Wars oyunu geliştiriyor. Firma Lucasfilm Games ile anlaşarak açık dünya aksiyon oyunu için kolları sıvadı.
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Ubisoft oyun dünyasının en önemli eksikliklerinden birini giderebilir!
Oyun dünyası yeni haberler ile oyuncuları şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Disney tarafından kurulan ve Star Wars oyunlarından sorumlu olacak olan Lucasfilm Games, ilk icraatını gerçekleştirdi. Evrenin oyunlar ile alakalı kısmını yeniden yapılandırmak isteyen firma, açık dünya aksiyon odaklı bir Star Wars oyunu için Ubisoft ile anlaştıklarını hayranlarına duyurdu. Hali hazırda EA ile Star Wars oyunları için anlaşmalı olan Disney‘in nasıl bu yolu tercih ettiği ise henüz bilinmiyor. EA‘in özel anlaşma ile sadece kendine bağladığı evren görünüşe göre birden fazla firmanın kullanabileceği bir materyal olmaya hazırlanıyor.
Henüz detayları belli olmayan ama şimdiden gündeme bomba gibi düşen oyunun geliştirici ekibi ise Massive Entertainment olarak bizleri karşılıyor. The Division ve Crew serilerini yapan firma, yeni Star Wars oyunu için Snowdrop Engine isimli oyun motorunu kullanacak. Açık dünya oyunlar denilince oyun dünyasının önemli firmalarından biri olmayı başaran Ubisoft ise anlaşmadan oldukça memnun. Lucasfilm Games ile ortak çalışacaklarını belirten firma CEO‘su Yves Guillemot, hayranların hep arzuladığı oyunu çıkarmak istediklerini açıkladı. Bakalım firma, yeni nesilde bir türlü göremediğimiz açık dünya Star Wars oyununu bizlere sunmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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