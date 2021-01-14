Harry Potter hayranlarına kötü haber!

Harry Potter hayranları, J.K Rowling’in tarışmalı Tweet’lerinden sonra bir kötü haber de 2021 yılı içinde çıkması beklenen Hogwarts Legacy oyunundan aldı. Bugün yapılan resmi açıklamayla oyunun söz verilen tarihe yetişmeyeceğini ifade eden oyun yapımcıları, güncellenen çıkış tarihini de aynı açıklamada paylaştı.

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Yeni çıkış tarihi belli oldu: 2022 yılı!

Harry Potter severler ve oyun tutkunlarının heyecanla beklediği Hogwarts Legacy oyununun çıkış tarihi, bugün yapılan Twitter açıklamasıyla 2022 yılına ertelendi. Oyun yapımcısı Portkey Games, resmi açıklamada oyunun tam anlamıyla hazır olması ve oyun severlere kusursuz bir deneyim sunması için “oyuna ihtiyacı olan süreyi vermek istediklerini”; ve bundan dolayı oyunu ertelediklerini duyurdu. Ayrıca, Portkey Games, aynı açıklamada oyunculardan ve Harry Potter hayranlarından aldıkları pozitif tepkiye teşekkür etti. Bunlara ek olarak, açıklama metniyle paylaşılan oyun içi görüntü de dikkatlerden kaçmadı.

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Geçen sene PS5 etkinliğinde tanıtılmıştı

Geçen sene, ilk kez 16 Eylül tarihli PS5 tanıtım etkinliğinde görücüye çıkan Hogwarts Legacy, yayımlanan fragmanıyla büyük bir heyecan yaratmıştı. Hogwarts Legacy, Harry Potter evreninin 1800’lü yıllarını konu alıyor. Bu zaman dilimi filmler ve kitaplardaki hikayenin çok daha öncesi demek. Doğal olarak, hikayenin bugüne kadar hiç görmediğimiz geçmişini anlatacak oyun, bu yönüyle de dünyadaki Harry Potter hayranlarının büyük ilgisini çekmekte. Ne yazık ki, hikayenin yeni detaylarını ve o büyüleyici Harry Potter evrenini görmek için en az bir yıl daha beklememiz gerekecek.

Hogwarts Legacy, oyun türü olarak ise bir açık dünya – aksiyon RPG (open-world – action RPG) oyunu. Fragmanında şapka seromonisi, Quidditch, büyücülük dersleri ve iksir hazırlama gibi oyun içi detaylar gösteren oyunun neredeyse tüm oyun platformlarına gelmesi bekleniyor. Oyunun çıkacağı kesinleşen platformlar ise şu şekilde: PC, PS5, PS4, Xbox One ve Xbox Series X. Oyunun, Nintendo platformundaki konsollarındaki akıbeti ise an itibariyle kesinlik kazanmış değil.

Kaynak: IGN