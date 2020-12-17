PS5 ve PS4 arasında veri transferi nasıl yapılır?

PS5, PS4 oyunları için sağladığı geriye dönük uyumluluk sayesinde yüzleri güldürdü. Bu PS4’te oynadığınız oyunlara yeni PS5’inizde devam edebileceğiniz anlamına geliyor. Ancak ne yazık ki, oyun verisi aktarımı Xbox cihazlarında olduğu kadar kolay değil. PS4’ünüzden oyun verilerinizi yeni konsolunuza hangi yollarla aktarabileceğinizi sizler için derledik.

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PS5 oyun verisi aktarma yolları

Seçenek #1 – Kurulum sırasında veri transferi

Öncelikle PS4’ünüzün sisteminin güncel olup olmadığını kontrol edin; veri transferi için en yeni sürüme sahip olmalısınız. Bunun yanında, veri transferinin gerçekleşebilmesi için iki konsola da aynı hesapla giriş yapmalısınız. Son olarak, iki konsolun da aynı WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun. Transferi hızlandırmak için PS4 ve PS5’i birbirine Ethernet kablosuyla bağlayabilirsiniz.

İki konsolu kabloyla bağladığınız zaman karşınıza çıkan ekrandaki adımları takip ederek verilerinizi aktarabilirsiniz. Bu işlem arka planda tamamlanacağı için bu süreçte PS5’izini kullanmaya devam edebilirsiniz.

Seçenek #2 – PS4 verilerini PS Plus Cloud ile aktarma

Eğer PS Plus üyesiyseniz, verileriniz büyük ihtimalle otomatik olarak cloud’a kaydedilmektedir. Eğer değilse, bunu Ayarlar > Uygulama Kayıtlı Verilerinin Yönetimi > Sistem Depolama Alanında Kayıtlı Veriler > Çevrimiçi Depolama Alanına Yükle seçeneğini aktive ederek, yüklemek istediğiniz dosyayı seçip “Evet” diyerek yapabilirsiniz.

Bu verileri PS5’e indirmek için ise, PS5’te Ayarlar > Kayıtlı Veriler ve Oyun/Uygulama Ayarları öğesine gidip Kayıtlı Veriler (PS4) > Çevrimiçi Depolama Alanı’nı seçin. Burada, “Sistem Depolama Alanına” indirmek için uygun dosyaları görüntüleyip dilediğinizi seçerek indirebilirsiniz.

Not: Maalesef bütün kayıtlı veriler PS5’e indirmek için uygun değil.

Seçenek #3 – USB ile veri transferi

Bu seçeneğimiz belki de en bütçe dostu olan, çünkü oyun verilerini taşıma işlemini büyük ihtimalle zaten sahip olduğunuz basit bir USB (Flash) Bellek ile de yapmanız mümkün.

Belleğinizi PS4’ünüze taktıktan sonra Ayarlar > Uygulama Kayıtlı Verilerinin Yönetimi > Sistem Depolama Alanında Kayıtlı Veriler > USB Depolama Cihazına Kopyala seçeneğine gidin. Kopyalamak istediğiniz kayıtlı veri dosyasını seçerek USB cihazınıza kopyalayın.

Son olarak yapmanız gereken ise USB belleğinizi PS5’e takın. PS5 üzerinde Ayarlar > Kayıtlı Veriler ve Oyun/Uygulama Ayarları’na giderek Kayıtlı Veriler (PS4) > USB Depolama Cihazı’nı seçtikten sonra “Konsol Depolama Alanına Kopyala” dedikten sonra seçtiğiniz veri dosyasını PS5’inize aktarmış olacaksınız.

Şimdi PS4 oyunlarınıza kaldığınız yerden devam etmek için her şey hazır. Keyifli oyunlar!

Kaynak: TechRadar