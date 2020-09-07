HarmonyOS kullanan ilk Huawei cihazları 2021 yılında geliyor!

HarmonyOS, Huawei tarafından özenle geliştirilme sürecinde. Firmanın geçen sene tanıttığı işletim sistemi, ilk ürünleri ile 2021 yılında bizleri karşılayacak.

İlginizi çekebilir; Yeni BenQ ZOWIE monitörler, oyun severlerin beğenisine sunuldu

reklam

2021 yılında HarmonyOS, kullanan akıllı telefon görebiliriz!

ABD ile Çin arasında yaşanan gerginlik nedeniyle uzun süredir okların hedefinde olan Huawei, yeni çıkış yolları aramaya devam ediyor. Gerek yazılım gerek donanım konusunda yeni alternatifler bulmayı hedefleyen akıllı telefon üreticisi bildiğiniz üzere kendi işletim sistemini geçen sene tanıtmıştı. HarmonyOS adını verdikleri işletim sistemi sayesinde akıllı telefon piyasasına yeni bir soluk getirmeye çalışan firma, görünüşe göre çalışmalarının ilk meyvelerini bizlere sunmaya çok yakın. 10 Eylül tarihinde yapılacak etkinlik ile birlikte HarmonyOS 2.0 sürümünü bizlere gösterecek olan Huawei, 2021 yılında bu işletim sistemini kullanan akıllı telefonları piyasaya çıkarabilir. Huawei CEO‘su Richard Yu, yaptığı açıklama ile bu konuyu doğrularken, hangi akıllı telefon serisi ile geleceği henüz bilinmemekte.

Öte yandan yapılan yorumlara göre firma, yeni işletim sistemini Çin sınırları dışına çıkarmayabilir. Hali hazırda HMS (Huawei Mobile Services) üzerinde çalışmalarını sürdüren firma, küresel pazara yeni işletim sistemini sunmayabilir. Android ve iOS işletim sistemleri ile rekabetin zor olacağını düşünen Çinli firma, bakalım beklediği başarıyı elde edebilecek mi, yoksa yeni işletim sistemi sadece Çin sınırları içerisinde mi yer alacak bekleyip göreceğiz. Hem Huawei marka akıllı telefon hem de diğer akıllı ürünler için oldukça önemli bir yere sahip olan HarmonyOS işletim sistemini merakla bekliyor olacağız.