Akıllı Telefonlar
HarmonyOS kullanan ilk Huawei cihazları 2021 yılında geliyor!
HarmonyOS, Huawei tarafından özenle geliştirilme sürecinde. Firmanın geçen sene tanıttığı işletim sistemi, ilk ürünleri ile 2021 yılında bizleri karşılayacak.
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2021 yılında HarmonyOS, kullanan akıllı telefon görebiliriz!
ABD ile Çin arasında yaşanan gerginlik nedeniyle uzun süredir okların hedefinde olan Huawei, yeni çıkış yolları aramaya devam ediyor. Gerek yazılım gerek donanım konusunda yeni alternatifler bulmayı hedefleyen akıllı telefon üreticisi bildiğiniz üzere kendi işletim sistemini geçen sene tanıtmıştı. HarmonyOS adını verdikleri işletim sistemi sayesinde akıllı telefon piyasasına yeni bir soluk getirmeye çalışan firma, görünüşe göre çalışmalarının ilk meyvelerini bizlere sunmaya çok yakın. 10 Eylül tarihinde yapılacak etkinlik ile birlikte HarmonyOS 2.0 sürümünü bizlere gösterecek olan Huawei, 2021 yılında bu işletim sistemini kullanan akıllı telefonları piyasaya çıkarabilir. Huawei CEO‘su Richard Yu, yaptığı açıklama ile bu konuyu doğrularken, hangi akıllı telefon serisi ile geleceği henüz bilinmemekte.
Öte yandan yapılan yorumlara göre firma, yeni işletim sistemini Çin sınırları dışına çıkarmayabilir. Hali hazırda HMS (Huawei Mobile Services) üzerinde çalışmalarını sürdüren firma, küresel pazara yeni işletim sistemini sunmayabilir. Android ve iOS işletim sistemleri ile rekabetin zor olacağını düşünen Çinli firma, bakalım beklediği başarıyı elde edebilecek mi, yoksa yeni işletim sistemi sadece Çin sınırları içerisinde mi yer alacak bekleyip göreceğiz. Hem Huawei marka akıllı telefon hem de diğer akıllı ürünler için oldukça önemli bir yere sahip olan HarmonyOS işletim sistemini merakla bekliyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Realme 7i teknik özellikleri sızdırıldı!
Realme 7i, hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni nesil akıllı telefonunun teknik özellikleri sızdırıldı.
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Realme 7i, Snapdragon 662 işlemcisi ile geliyor!
Realme yeni orta seviye akıllı telefonu 7i modeli için artık gün sayıyor. Firmanın daha önceden tanıttığı 7 serisinin son üyesi olan akıllı telefon, yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. 17 Eylül tarihinde tanıtımı yapılacak akıllı telefonun, teknik özellikleri sızdırıldı. Snapdragon662 işlemcisinden güç alacağı ortaya çıkan Realme 7i, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Helio G95 işlemcisine sahip olması beklenen akıllı telefonun sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 662 ile gelmesi şaşkınlıkla karşılandı.
Tasarım detayları da belli olan akıllı telefon, 6.5 inç HD+ ekran ile bizleri karşılayacak. Delikli ekrana sahip olacağı öğrenilen akıllı telefon, 90 Hz yenileme hızına sahip olacak. Toplamda beş adet kameranın bizleri karşıladığı cihazda bir adet 16 MP değerinde ön kameranın bulunacağı ortaya çıktı. Arka tarafta yer alan dörtlü kamera sisteminde kameraların, 64 MP + 8 MP + 2MP + 2 MP şeklinde belirlendiği öğrenildi. Parmak izi okuyucusunun cihazın arkasında yer aldığı sızdırılan bilgiler sayesinde ortaya çıkarken, cihazın 5000 mAh değerinde batarya ile piyasaya çıkacağı öğrenildi. Ayrıca akıllı telefon, 18 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. 17 Eylül‘de tanıtımı yapılacak akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21, S-Pen ile görüntülendi!
Galaxy S20‘nin tanıtılmasının ardından uzun bir zaman geçti. Şimdi, gelecek yıl çıkması beklenen Galaxy S21 serisi hakkında sızıntılar mevcut. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan söylentiler cihazın aynı tasarımla geleceğini belirtiyordu. Sızıntılar da, Galaxy S21‘de herhangi özel bir tasarım değişikliği bulunmadığını gösteriyor. Cihaz, Galaxy S20 ve Note 20 ailesine benzer bir tasarım ile gelecek. En önemli değişiklik ise telefonun S-Pen ile birlikte gelecek olması.
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Samsung Galaxy S21 ailesi, Galaxy Note serisinin yerini mi alacak?
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bazı spekülasyonlar, Galaxy S21 ailesinin Galaxy Note serisinin yerini alacağından bahsediyordu. Bugün ortaya çıkan Galaxy S21’in S-Pen ile görüntülenen renderlarının ardından bu söylenti tekrardan kafaları karıştırdı. S21’in yanı sıra yeni Galaxy Fold’da da S-Pen desteğinin bulunması bekleniyor.
Yeni Galaxy S serisi hakkında başka neler biliniyor?
Galaxy Note 20‘nin duyurulmasının ardından şirket, yeni Galaxy S serisi üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Samsung Galaxy S21 olarak adlandırılması beklenen seri, batarya özellikleriyle ortaya çıktı. Bu özelliklerin belgeleri ise Çin merkezli 3C tarafından veritabanında görüntülendi. Belgelere göre Galaxy S21, 3880 mAh bataryaya Galaxy S21+ ise 4660 mAh bataryaya sahip olacak. Her iki pil de Samsung tarafından değil Ningde Amperex Technology tarafından üretiliyor. Ortaya çıkan pil kapasitesi nominal kapasite olacağı için tipik pil kapasitelerinin daha fazla olmasını bekleyebiliriz. Yani Galaxy S21, 4000 mAh bataryaya Galaxy S21+ ise 4500 mAh batarayaya sahip olacaktır.
Akıllı Telefonlar
Huawei: Kendi işlemcimizi üretme imkanımız yok!
Huawei’nin işlemci tedarik etmesini güçleştirecek ABD kısıtlaması yaklaşırken, bu durumun yarattığı belirsizlik aynı şekilde devam ediyor. Huawei cephesinden gelen son açıklama ise markanın kendi bünyesinde işlemci üretmesine ilişkin iddialara son noktayı koyuyor!
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Huawei üst düzey yetkilisinden çarpıcı “işlemci” itirafı!
3-5 Eylül tarihlerinde sanal olarak düzenlenen IFA 2020 etkinliğinde Huawei’nin yeni işlemcisini duyurması bekleniyordu. Ancak Huawei, beklentilerin aksine bu konferansta herhangi bir büyük duyuruya imza atmadı. Kirin 9000 olarak adlandırılan işlemcinin 10-12 Eylül’de düzenlenecek geliştirici etkinliğinde tanıtılması beklenirken, bu ihtimal de kesinlik taşımıyor. Çünkü TSMC 5 nm mimariye sahip işlemcinin üretimini henüz tamamlamadı ve kısıtlamaların başlayacağı 14 Eylül tarihine kadar siparişi yetiştirmeye çalışıyor.
15 milyon yonga gibi oldukça kısıtlı sayıda üretilecek Kirin 9000’den sonra ise markanın ne yapacağı henüz bilinmiyor. Bu konuda çeşitli iddialar ortaya atılırken, Tüketici İş Grubu CEO’su Yu Chengdong ise markanın kendi işlemcilerini üreteceği iddialarını kesin dille yalanladı. Chengdong, “Şu anda tek sorunumuz üretim. Çin’in çip üretim endüstrisi henüz tam olarak olgunlaşmadığından dolayı işlemci üretme seçeneğimiz yok. Çinli şirketler küreselleşme sürecinde sadece tasarımlar yaptı ve bu Huawei için kötü bir ders oldu.” ifadelerini kullandı.
Huawei, 2021’in bir bölümüne kadar sorun yaşamamak adına TSMC ve MediaTek’in başını çektiği Amerikan teknolojisi kullanan firmalardan yüklü alımlar yaptı. Yu Chengdong, Huawei’nin farklı senaryolara karşı pek çok alternatif plan hazırladığını ifade ederek tüketicilerin endişe etmemesi gerektiğini vurguluyor. Yine de markanın mevcut stokları tükendikten sonra hayatta kalabilmesi için farklı çözümler bulması gerekiyor.